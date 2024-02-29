Тур: 28. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ionut Coza
2:3
Конец матча
0'
0:1
32' ГолМаркович Йован
0:2
40' ГолБаярам Штефан
1:2
45' ГолХужа Мариан Фернандо
2:2
47' ГолГрозав Георге-Теодор
2:3
58' ГолБаярам Штефан
65' Желтая карточкаКэпэцынэ Михай
81' Желтая карточкаМейхерс Барт
2:3
83' Не забитый пенальтиИван Андрей
90' Желтая карточкаПопеску Лаурентиу
90' Красная карточкаНчамаа Базилио
90'+12
Ход матча
32'
40'
0:2
45'
1:2
47'
58'
65'
81'
83'
2:3
84'
84'
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисНападающий
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Matei Goga
-
24 Jalen Blesa
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.27
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.05
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
85
75
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|6 (1)
|0.21
|Муси Александру Мариан
|4
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.14
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.07
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Бериша Альбин
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Ишфан Александру
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|9
|0.32
|Маркович Йован
|6
|0.21
|Крецу Александру
|5
|0.18
|Баярам Штефан
|4
|0.14
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.11
|Рогульич Анте
|3
|0.11
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.11
|Банку Никусор
|2
|0.07
|Хури Льес
|2 (1)
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.07
|Дансиу Мариан
|2
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|8
|1
|Мейхерс Барт
|8
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Матею Александру
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Хури Льес
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Попеску Лаурентиу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
8
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Университатя Крайова
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
5
20
Петролул Плоешти
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (6)
68% (19)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Университатя Крайова
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
29% (8)
57% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
20
23
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
7
35%
5
22%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
4
20%
9
39%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
16%
8
42%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
37%
2
11%
76-90
Забито
6
22
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 10
24 Не забивали 16
1
17%
6
27%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
2
9%
61-75
2
33%
5
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
26
45
8 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 14
14 Не забивали 6
3
12%
8
18%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
2
8%
9
20%
31-45
8
31%
6
13%
46-60
4
15%
4
9%
61-75
6
23%
14
31%
76-90
Пропущено
31
35
11 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
3
10%
3
9%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
5
16%
12
34%
31-45
5
16%
7
20%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
11
35%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
9 раз 32%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
77
68
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
104
212
77
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1513
Больше Меньше
226
919
1315
325
622
127
226
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8