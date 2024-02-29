Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

44' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Г О О О О Л - Баярам Штефан забивает с правой ноги!

40' Маркович Йован создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Петролул Плоешти

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Грозав Георге-Теодор не смог попасть в створ ударом издали

33' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Баярам Штефан не смог попасть в створ ударом издали

29' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Хорошую попытку сделал Крецу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Маркович Йован создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Lucian Dumitriu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

17' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

16' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Жаир пробил со штрафного прямо в стенку

12' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.