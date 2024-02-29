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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Волунтари
1:2
Конец матча
ФКСБ
0'
16' Желтая карточка
Шут Адриан
1:0
16' Гол
Думитер Андрей
21' Желтая карточка
Siyabonga Ngezana
42' Желтая карточка
Раца Вадим
1:1
48' Гол
Коман Флоринел
52' Желтая карточка
Микулеску Давид
1:2
54' Гол
Коман Флоринел
62' Желтая карточка
Каскини Баутиста
75' Желтая карточка
Рикардинью
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
90'+6
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
26
Турда
Григоре
34
Матрикарди
Патрисио
23
Кырнац
Николае
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
9
Думитер
Андрей
20
Robert
Popescu
17
Doru
Cristian
Andrei
77
Немец
Адам
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
19
Luis
Phelipe
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
7
Коман
Флоринел
25
Балута
Александр
10
Попеску
Октавиан
Волунтари
ФКСБ

История личных встреч

Волунтари
ФКСБ

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 0.21
Думитер Андрей 6 0.21
Мерлой Джордже 3 0.11
Robert Popescu 3 (1) 0.11
Раду Бобок 2 0.07
Doru Cristian Andrei 2 0.07
Сигурьонссон Рунар 2 0.07
Рикардинью XI 1 0.04
Раца Вадим 1 (1) 0.04
Матрикарди Патрисио 1 0.04
Andreas Nita 1 0.04
Флоря Даниэль 1 (1) 0.04
Кырнац Николае 0 0
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 14 (3) 0.5
Олару Дариус 14 (4) 0.5
Компаньо Андреа 4 (2) 0.14
Балута Александр 3 0.11
Микулеску Давид 3 0.11
Дава Джойским 3 0.11
Попеску Октавиан 2 0.07
Шут Адриан 2 0.07
Джокович Дамьян 2 (1) 0.07
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 6 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Cristian Paz II 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 7 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Октавиан 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Олару Дариус 4 1
Радунович Ристо 5 0
Шут Адриан 5 0
Дава Джойским 3 1
Балута Александр 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Siyabonga Ngezana 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Микулеску Давид 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Волунтари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
ФКСБ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
6
Волунтари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ФКСБ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

11
23
Волунтари
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
ФКСБ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

14
27
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
14%
5
19%
1-15
5
36%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
14%
9
33%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
29%
3
11%
76-90

Пропущено

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
14%
2
17%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
6
27%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
13%
5
21%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
5
31%
2
8%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
5
21%
5
38%
76-90

Забито

30
51
13 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
9 Не забивали 4
4
13%
10
20%
1-15
6
20%
10
20%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
5
17%
10
20%
46-60
3
10%
7
14%
61-75
9
30%
5
10%
76-90

Пропущено

46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 16
7
15%
3
12%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
10
22%
2
8%
31-45
9
20%
5
20%
46-60
7
15%
5
20%
61-75
8
17%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2

Результаты матчей

Волунтари
ФКСБ

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волунтари
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
25
3
9
19
1.5
16
12
2
26
2.5
8
20
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 28 18 7 3 52 - 24 61
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 28 11 8 9 36 - 37 41
6.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
7.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
8.
УТА Арад
 28 9 10 9 33 - 40 37
9.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
10.
Петролул Плоешти
 28 7 14 7 28 - 29 35
11.
Оцелул Галац
 28 6 15 7 29 - 31 33
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 28 6 9 13 31 - 45 27
15.
Динамо Бухарест
 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
4.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
7.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • 94'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Рефери не любит споров - именно за это Флоря Даниэль сейчас получил желтую
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 93'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • 93'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 92'
    Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Волунтари: 38%, ФКСБ: 62%.
    • 47'
      Adrian Sut из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Раца Вадим пострадал.
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Luis Phelipe должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Шанс! Luis Phelipe из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 46'
      Adrian Sut из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 46'
      Матрикарди Патрисио из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Волунтари: 39%, ФКСБ: 61%.
    • 45'
      Турда Григоре из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Коман Флоринел должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Коман Флоринел. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 45'
      Luis Phelipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Волунтари начинает контратаку
    • 45'
      Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 44'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 44'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 44'
      Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 43'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 42'
      Раца Вадим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 42'
      Раца Вадим из команды Волунтари толкнул локтем оппонента. Это Коман Флоринел заработал фол
    • 42'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 42'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 42'
      Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Robert Popescu.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 41'
      Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 41'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 41'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Robert Popescu из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Попеску Октавиан
    • 40'
      Попеску Октавиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Robert Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 40'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Волунтари: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ioan Dumiter получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 39'
      Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Дава Джойским из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter
    • 38'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Рикардинью XI из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
    • 36'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 36'
      Doru Cristian Andrei не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 36'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 35'
      Оооо... вот это был удар! Robert Popescu должен был забить с этой позиции.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Robert Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Ioan Dumiter из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Волунтари: 43%, ФКСБ: 57%.
    • 35'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 35'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Коман Флоринел выиграл воздушное противоборство у Турда Григоре.
    • 33'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 33'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 33'
      Коман Флоринел нарушает правила. Турда Григоре пострадал
    • 33'
      Балута Александр из команды ФКСБ в офсайде
    • 33'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 33'
      Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Крецу Валентин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter
    • 32'
      Волунтари начинает контратаку
    • 32'
      Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Волунтари начинает контратаку
    • 31'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 30'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Волунтари: 43%, ФКСБ: 57%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 30'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 30'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 30'
      Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 29'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 28'
      Шанс! Радунович Ристо из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 28'
      Фернандес Хесус из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Фернандес Хесус из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Турда Григоре из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 27'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 27'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 27'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 26'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 26'
      Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 26'
      Крецу Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Волунтари: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 25'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ в офсайде
    • 25'
      Adrian Sut из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 24'
      Турда Григоре из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Матрикарди Патрисио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 23'
      Luis Phelipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Волунтари начинает контратаку
    • 23'
      Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 23'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 23'
      Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 22'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 21'
      Siyabonga Ngezana совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Robert Popescu пострадал.
    • 21'
      Волунтари начинает контратаку
    • 21'
      Robert Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Рикардинью XI из команды Волунтари заходит слишком далеко, он валит Коман Флоринел.
    • 20'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Волунтари: 52%, ФКСБ: 48%.
    • 20'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 19'
      Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Црепуля Любян из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
    • 18'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ioan Dumiter удалось забить из легкой позиции.
    • 16'
      Г О О О О Л - Ioan Dumiter забивает ударом с правой ноги!
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Doru Cristian Andrei. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Турда Григоре из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Немец Адам из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Adrian Sut - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Немец Адам
    • 16'
      Волунтари начинает контратаку
    • 16'
      Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 15'
      Siyabonga Ngezana успешно блокирует удар.
    • 15'
      Robert Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Волунтари: 58%, ФКСБ: 42%.
    • 15'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 15'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 15'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Luis Phelipe нарушает правила. Кырнац Николае пострадал
    • 15'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 14'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 14'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 14'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 13'
      Doru Cristian Andrei из команды Волунтари подал угловой слева.
    • 13'
      Luis Phelipe из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Балута Александр из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Рикардинью XI заработал фол
    • 11'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 11'
      Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 11'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Дава Джойским из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter
    • 10'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Рикардинью XI из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
    • 10'
      Контроль мяча: Волунтари: 60%, ФКСБ: 40%.
    • 10'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 10'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 9'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 9'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 9'
      Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'