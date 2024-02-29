Тур: 28. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Колтеску Себастьян
0'
16' Желтая карточкаШут Адриан
1:0
16' ГолДумитер Андрей
21' Желтая карточкаSiyabonga Ngezana
42' Желтая карточкаРаца Вадим
1:1
48' ГолКоман Флоринел
52' Желтая карточкаМикулеску Давид
1:2
54' ГолКоман Флоринел
62' Желтая карточкаКаскини Баутиста
75' Желтая карточкаРикардинью
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
90'+6
Ход матча
16'
16'
1:0
42'
48'
1:1
52'
54'
1:2
62'
75'
90'
Владение мячом
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Luis PhelipeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Волунтари
ФКСБ
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
19 матчей
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.21
|Думитер Андрей
|6
|0.21
|Мерлой Джордже
|3
|0.11
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.11
|Раду Бобок
|2
|0.07
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.07
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.07
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|14 (3)
|0.5
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.5
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.14
|Балута Александр
|3
|0.11
|Микулеску Давид
|3
|0.11
|Дава Джойским
|3
|0.11
|Попеску Октавиан
|2
|0.07
|Шут Адриан
|2
|0.07
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.07
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|6
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Cristian Paz II
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Олару Дариус
|4
|1
|Радунович Ристо
|5
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Балута Александр
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Siyabonga Ngezana
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
ФКСБ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
6
Волунтари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ФКСБ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
11
23
Волунтари
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
ФКСБ
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
14
27
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
14%
5
19%
1-15
5
36%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
14%
9
33%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
4
29%
3
11%
76-90
Пропущено
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
3
14%
2
17%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
6
27%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Забито
16
24
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
13%
5
21%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
5
31%
2
8%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
5
21%
5
38%
76-90
Забито
30
51
13 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
9 Не забивали 4
4
13%
10
20%
1-15
6
20%
10
20%
16-30
3
10%
9
18%
31-45
5
17%
10
20%
46-60
3
10%
7
14%
61-75
9
30%
5
10%
76-90
Пропущено
46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 16
7
15%
3
12%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
10
22%
2
8%
31-45
9
20%
5
20%
46-60
7
15%
5
20%
61-75
8
17%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2
Результаты матчей
Волунтари
ФКСБ
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волунтари
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
86
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
59
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
253
919
1612
226
820
127
226
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8