Тур: 29. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
Владение мячом
19
Иту
Кэтэлин
32
Ие
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
-
-
21 Allanzinho
-
28 Diego Farcas
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Политехника Яссы
Динамо Бухарест
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.7
Среднее время на гол
67
128
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.42
0.74
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
122
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|8 (1)
|0.28
|Харрисон Шейон
|6
|0.21
|Luis Phelipe
|3
|0.1
|Julian Marchioni
|2
|0.07
|Буш Сержиу
|2
|0.07
|Andrei Gheorghita
|2
|0.07
|Беттаеб Адель
|2
|0.07
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|6 (1)
|0.21
|Dennis Politic
|6
|0.21
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.14
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Julian Marchioni
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Luca Mihai
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Динамо Бухарест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
6
Политехника Яссы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Динамо Бухарест
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
10
7
Политехника Яссы
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
10%
4
16%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
35%
7
28%
76-90
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
13%
2
25%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
4
25%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
4
18%
6
38%
76-90
Забито
33
21
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 13
4
12%
4
19%
1-15
6
18%
5
24%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
6
18%
5
24%
76-90
Пропущено
42
41
21 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
10%
5
12%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
9
21%
7
17%
31-45
7
17%
8
20%
46-60
3
7%
3
7%
61-75
11
26%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
Динамо Бухарест
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
0
13 раз 46%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1513
820
424
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|18
|7
|3
|52 - 24
|61
|2.
|28
|14
|9
|5
|50 - 31
|51
|3.
|28
|14
|7
|7
|52 - 28
|49
|4.
|28
|12
|9
|7
|44 - 36
|45
|5.
|28
|11
|8
|9
|36 - 37
|41
|6.
|28
|9
|11
|8
|34 - 38
|38
|7.
|28
|10
|7
|11
|37 - 33
|37
|8.
|28
|9
|10
|9
|33 - 40
|37
|9.
|28
|8
|13
|7
|32 - 29
|37
|10.
|28
|7
|14
|7
|28 - 29
|35
|11.
|28
|6
|15
|7
|29 - 31
|33
|12.
|0:0
|29
|7
|11
|11
|32 - 43
|32
|13.
|28
|9
|4
|15
|40 - 45
|31
|14.
|28
|6
|9
|13
|31 - 45
|27
|15.
|0:0
|29
|7
|5
|17
|21 - 41
|26
|16.
|28
|3
|11
|14
|30 - 51
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|4.
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|8.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|20 - 19
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|12.
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|13.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|14.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|14
|6
|2
|6
|17 - 22
|20
|5.
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|6.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|7.
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|8.
|14
|4
|2
|8
|15 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|11.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 26
|11
|15.
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8