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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Политехника Яссы
0:0
Второй тайм: 72'
Динамо Бухарест
0'
10' Желтая карточка
Тодороски Тодор
27' Желтая карточка
Julian Marchioni

Ход матча

10'
Тодороски Тодор
 
27'
Julian Marchioni
 
46'
Carlos Jatoba
Julian Marchioni
 
46'
Hamza Saghiri
Иту Кэтэлин
 
46'
 
Сельмани Астрит
Goncalo Gregorio
46'
 
Омавоо Жозуэ
Ие Эдгар
61'
 
Дани Иглесиас
Миланов Георги
64'
Alin Roman II
Харрисон Шейон
 
64'
Кабран Кевин
Буш Сержиу
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Динамо Бухарест
4.10
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Все Коэффициенты
12
Ionut
Ailenei
3
Самайоа
Николас
6
Илие
Флорин
19
Иту
Кэтэлин
30
Тодороски
Тодор
18
Stefan
Stefanovici
17
Харрисон
Шейон
24
Julian
Marchioni
8
Luca
Mihai
7
Беттаеб
Адель
9
Буш
Сержиу
1
Голубович
Аднан
32
Ие
Эдгар
24
Велкоски
Дарко
23
Патрике
Разван
2
Моура
Габриэл
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
77
Миланов
Георги
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
Политехника Яссы
Динамо Бухарест

История личных встреч

Политехника Яссы
Динамо Бухарест

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

10.5%
68.4%
21.1%
2 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:0
ЛI
4:1
ЛI
1:3
ЛI
1:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:0
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.7

Среднее время на гол

67
128

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.42
0.74

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
122

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 8 (1) 0.28
Харрисон Шейон 6 0.21
Luis Phelipe 3 0.1
Julian Marchioni 2 0.07
Буш Сержиу 2 0.07
Andrei Gheorghita 2 0.07
Беттаеб Адель 2 0.07
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 6 (1) 0.21
Dennis Politic 6 0.21
Абдалла Хаким 4 (1) 0.14
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 7 1
Julian Marchioni 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Luca Mihai 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Динамо Бухарест
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
6
Политехника Яссы
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Динамо Бухарест
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

10
7
Политехника Яссы
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

21
13

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
10%
4
16%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
7
35%
7
28%
76-90

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
13%
2
25%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
4
25%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
4
18%
6
38%
76-90

Забито

33
21
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 13
4
12%
4
19%
1-15
6
18%
5
24%
16-30
6
18%
3
14%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
6
18%
5
24%
76-90

Пропущено

42
41
21 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
10%
5
12%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
9
21%
7
17%
31-45
7
17%
8
20%
46-60
3
7%
3
7%
61-75
11
26%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
0
13 раз 46%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
1
13
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
15
13
8
20
1.5
4
24
3
25
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 28 18 7 3 52 - 24 61
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 28 11 8 9 36 - 37 41
6.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
7.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
8.
УТА Арад
 28 9 10 9 33 - 40 37
9.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
10.
Петролул Плоешти
 28 7 14 7 28 - 29 35
11.
Оцелул Галац
 28 6 15 7 29 - 31 33
12.
Политехника Яссы
 0:0 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
14.
Волунтари
 28 6 9 13 31 - 45 27
15.
Динамо Бухарест
 0:0 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
4.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 0:0 15 4 7 4 17 - 20 19
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 0:0 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
7.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 0:0 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 0:0 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
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    Политехника Яссы
    Ничья
    Динамо Бухарест
    4.10
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