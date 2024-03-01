Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

28' Абдалла Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Julian Marchioni получил желтую карточку от судьи

27' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Абдалла Хаким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Павичич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Миланов Георги навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хорошую попытку сделал Иту Кэтэлин . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Харрисон Шейон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Тодороски Тодор получил желтую карточку от судьи

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре