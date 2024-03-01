Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Тодороски Тодор получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Велкоски Дарко нанес удар головой, но Ionut Ailenei спокойно отбил мяч.

84' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Оооо... вот это был удар! Абдалла Хаким должен был забить с этой позиции.

84' Хорошую попытку сделал Абдалла Хаким . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Оооо... вот это был удар! Сельмани Астрит должен был забить с этой позиции.

79' Сельмани Астрит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Antonio Bordusanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Илие Флорин пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Сельмани Астрит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

68' Stefan Stefanovici не смог попасть в створ ударом издали

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Илие Флорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Харрисон Шейон получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Харрисон Шейон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля