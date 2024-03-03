Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Команда Университатя Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Ботошани

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Daniel Celea из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Stefan Panoiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

40' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

35' Муаддиб Жали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Zoran Mitrov на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Thalisson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

26' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Zoran Mitrov получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Муаддиб Жали нанес удар головой, но Andrei Gorcea спокойно отбил мяч.

23' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Команда Университатя Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О Л - Попа Даньел забивает с правой ноги!

21' Бик Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Судья подбегает и показывает Daniel Celea из команды Ботошани отложенную желтую карточку за фол.

18' Симон Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Daniel Celea наказан за толчок Попа Даньел

16' Цигэнашу Александр пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

16' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Бик Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

6' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Капроф Хуан пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea ловит мяч

5' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Zoran Mitrov выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.