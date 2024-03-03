Тур: 29. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Bogdan Dumitrache
1:0
Конец матча
Ход матча
18'
21'
1:0
75'
Владение мячом
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
32
Шерони
Алин
66
Муаддиб
Жали
28
Петро
Чарльз
16
Филип
Иоан
93
Zoran
Mitrov
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Alin Chintes
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
93 Zoran MitrovПолузащитник
-
10 Капроф ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
26 Razvan Cret
-
-
-
27 Enzo Lopez
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Университатя Клуж
Ботошани
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Среднее время на гол
180
360
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
90
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|11 (5)
|0.38
|Попа Даньел
|8
|0.28
|Кипчу Александру
|5
|0.17
|Стойка Янис
|5
|0.17
|Митря Богдан
|2
|0.07
|Георге Валентин
|2
|0.07
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.34
|Eugen Gabriel David
|4
|0.14
|Enzo Lopez
|3
|0.1
|Дикан Виктор
|2
|0.07
|Капроф Хуан
|2
|0.07
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|6
|0
|Митря Богдан
|5
|0
|Мирон Джордже
|5
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|8
|0
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|3
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Муаддиб Жали
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ботошани
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
15
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ботошани
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
21
13
Университатя Клуж
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Ботошани
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
2
13%
6
35%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
31
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
11%
4
13%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
33%
4
13%
31-45
3
17%
6
19%
46-60
4
22%
6
19%
61-75
2
11%
8
26%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
21%
3
15%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
5
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
3
15%
76-90
Забито
36
31
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
5
14%
1
3%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
7
19%
6
19%
31-45
5
14%
9
29%
29%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
8
22%
7
23%
76-90
Пропущено
37
51
19 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
6
16%
7
14%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
10
27%
7
14%
31-45
6
16%
11
22%
46-60
5
14%
6
12%
61-75
7
19%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2
Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3
Ботошани
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1
Результаты матчей
Университатя Клуж
Ботошани
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
312
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
68
510
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
920
1019
425
128
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8