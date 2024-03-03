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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 24'
Петролул Плоешти
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Петролул Плоешти
4.15
4.60
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7.50
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
20
Антви
Нана
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
42
Альхассан
Баба
8
Шут
Адриан
10
Попеску
Октавиан
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
38
Зима
Лукаш
3
Мейхерс
Барт
34
Guilherme
Gomes
Garutti
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
10
Брату
Марио
9
Бериша
Альбин
7
Грозав
Георге-Теодор
ФКСБ
Петролул Плоешти

История личных встреч

ФКСБ
Петролул Плоешти

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
4:1
С
0:2
ЛI
0:0
ЛI
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:1
ДА
2:1
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
2:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Среднее время на гол

49
82

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.92

Среднее время на гол

83
97

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 14 (3) 0.48
Олару Дариус 14 (4) 0.48
Компаньо Андреа 4 (2) 0.14
Балута Александр 3 0.1
Микулеску Давид 3 0.1
Дава Джойским 3 0.1
Попеску Октавиан 2 0.07
Шут Адриан 2 0.07
Джокович Дамьян 2 (1) 0.07
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.21
Грозав Георге-Теодор 6 (1) 0.21
Муси Александру Мариан 4 0.14
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.14
Хужа Мариан Фернандо 2 0.07
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Будеску Константин 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Бериша Альбин 1 0.03
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Ишфан Александру 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 7 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Октавиан 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Олару Дариус 4 1
Радунович Ристо 5 0
Шут Адриан 5 0
Дава Джойским 3 1
Балута Александр 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Siyabonga Ngezana 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Микулеску Давид 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 8 1
Мейхерс Барт 8 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Бериша Альбин 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3
ФКСБ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

26
17
ФКСБ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Петролул Плоешти
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (3)
68% (19)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

29
20

Голы по времени матча

Забито

24
6
16 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
5
21%
1
17%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
1
17%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
5
21%
1
17%
61-75
2
8%
2
33%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
4
33%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
5
19%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
9
33%
7
35%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
3
11%
4
20%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
7
37%
76-90

Забито

51
26
29 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 8
4 Не забивали 14
10
20%
3
12%
1-15
10
20%
3
12%
16-30
9
18%
2
8%
31-45
10
20%
8
31%
46-60
7
14%
4
15%
61-75
5
10%
6
23%
76-90

Пропущено

25
31
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
3
12%
3
10%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
20%
5
16%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3

Результаты матчей

ФКСБ
Петролул Плоешти

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
9 раз 32%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
7
7
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
5
9
8
6
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
15
13
16
12
1.5
9
19
8
20
2.5
3
25
2
26
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 29 18 8 3 52 - 24 62
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 29 14 8 7 53 - 29 50
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 29 11 9 9 37 - 38 42
6.
Университатя Клуж
 29 10 11 8 35 - 38 41
7.
УТА Арад
 29 10 10 9 36 - 42 40
8.
Германнштадт
 29 9 13 7 36 - 30 40
9.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
10.
Петролул Плоешти
 0:0 29 7 15 7 28 - 29 36
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 28 6 9 13 31 - 45 27
15.
Динамо Бухарест
 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 29 3 11 15 30 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 0:0 15 9 4 2 25 - 12 31
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
6.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
7.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 0:0 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Петролул Плоешти
 0:0 15 2 9 4 8 - 10 15
9.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
10.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
11.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
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