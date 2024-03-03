Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Безумный фол. Хужа Мариан Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Sut

86' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Грозав Георге-Теодор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Юрю Томми пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

85' Иробисо Кристиан Окечукву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Denis Radu из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

83' Рефери не любит споров - именно за это Радунович Ристо сейчас получил желтую

83' Рефери не любит споров - именно за это Ишфан Александру сейчас получил желтую

82' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

81' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Радунович Ристо выиграл воздушное противоборство у Denis Radu.

80' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет ФКСБ

77' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Luis Phelipe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Балута Александр получил желтую карточку от судьи

73' Хужа Мариан Фернандо пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

72' Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

69' Зима Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Luis Phelipe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Siyabonga Ngezana на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Панделе Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

65' Радунович Ристо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

63' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

62' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет ФКСБ

61' Ишфан Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

59' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тактическая замена. Брату Марио уходит с поля и его заменяет Denis Radu

57' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Радаславеску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Радаславеску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Радаславеску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Радаславеску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Хорошую попытку сделал Радаславеску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

48' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Luis Phelipe забивает с правой ноги!

46' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.