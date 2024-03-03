Тур: 29. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Андрей Флорин
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
45' Желтая карточкаSiyabonga Ngezana
1:0
46' ГолLuis Phelipe
73' Желтая карточкаБалута Александр
75' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
83' Желтая карточкаИшфан Александру
83' Желтая карточкаРадунович Ристо
90' Желтая карточкаВлад Даниэл
90'+7
Ход матча
46'
1:0
73'
83'
83'
90'
Владение мячом
20
Антви
Нана
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
19 Luis Phelipe
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
ФКСБ
Петролул Плоешти
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Среднее время на гол
49
82
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.92
Среднее время на гол
83
97
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|14 (3)
|0.48
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.48
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.14
|Балута Александр
|3
|0.1
|Микулеску Давид
|3
|0.1
|Дава Джойским
|3
|0.1
|Попеску Октавиан
|2
|0.07
|Шут Адриан
|2
|0.07
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.07
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|6 (1)
|0.21
|Муси Александру Мариан
|4
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.14
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.07
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Бериша Альбин
|1
|0.03
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Ишфан Александру
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Олару Дариус
|4
|1
|Балута Александр
|5
|0
|Шут Адриан
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|8
|1
|Мейхерс Барт
|8
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|1
|Жаир
|3
|0
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
ФКСБ
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
26
17
ФКСБ
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
69% (20)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
29
20
Голы по времени матча
Забито
25
6
16 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 2
17 Не забивали 25
5
20%
1
17%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
5
20%
1
17%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
5
20%
1
17%
61-75
2
8%
2
33%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
5
19%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
9
33%
7
35%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
3
11%
4
20%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
3
25%
2
11%
61-75
1
8%
7
37%
76-90
Забито
52
26
29 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 8
4 Не забивали 15
10
19%
3
12%
1-15
10
19%
3
12%
16-30
9
17%
2
8%
31-45
11
21%
8
31%
46-60
7
13%
4
15%
61-75
5
10%
6
23%
76-90
Пропущено
25
32
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
3
12%
3
9%
1-15
4
16%
3
9%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
20%
6
19%
46-60
5
20%
4
13%
61-75
6
24%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0
ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Результаты матчей
ФКСБ
Петролул Плоешти
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 31%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 48%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
87
77
411
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
510
86
213
410
114
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
1514
1613
920
821
326
227
128
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8