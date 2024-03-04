Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!

Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Судья сигнализирует, что Ioan Dumiter из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Florin Stefan

48' Florin Stefan успешно блокирует удар.

48' Florin Stefan успешно блокирует удар.

47' Robert Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Кырнац Николае из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Волунтари

42' Оооо... вот это был удар! Marius Stefanescu должен был забить с этой позиции.

42' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Florin Stefan пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

41' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Матч возобновлен

41' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Матч возобновлен

41' Удар от ворот произведет Сепси

39' Удар от ворот произведет Волунтари

39' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

38' Варга Кевин пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

37' Удар от ворот произведет Волунтари

37' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

35' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Немец Адам нанес удар головой, но Дину Молдован спокойно отбил мяч.

35' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Florin Stefan из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.

32' Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Волунтари

29' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

19' Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Сепси

18' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Волунтари

12' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

11' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О О Л - Marius Stefanescu из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Хесус Фернандес прыгнул не в ту сторону.

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ioan Dumiter задерживает мяч рукой

8' Отелита Богдан выиграл воздушное противоборство у Ioan Dumiter.

8' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сепси начинает с центра поля