  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
4:0
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
10' Пенальти
Штефэнеску Мариус
2:0
52' Гол
Варга Кевин
3:0
58' Гол
Матей Космин
4:0
61' Гол
Штефэнеску Мариус
70' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
90'+4
1
Молдован
Дину
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
6
Паун
Николае
59
Каллаку
Шерифф
10
Матей
Космин
7
Варга
Кевин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
26
Турда
Григоре
34
Матрикарди
Патрисио
23
Кырнац
Николае
4
Црепуля
Любян
6
Дроппа
Лукаш
27
Раду
Бобок
20
Robert
Popescu
9
Думитер
Андрей
77
Немец
Адам
Сепси
Волунтари

История личных встреч

Сепси
Волунтари

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
К
4:0
С
0:0
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 10 (2) 0.34
Матей Космин 4 (1) 0.14
Шафранко Павол 4 0.14
Алими Исник 4 (1) 0.14
Каллаку Шерифф 4 0.14
Аганович Аднан 3 0.1
Дебелюх Габриэл 2 0.07
Паун Николае 2 0.07
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Штефан Флорин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Отелита Богдан 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 0.21
Думитер Андрей 6 0.21
Мерлой Джордже 3 0.1
Robert Popescu 3 (1) 0.1
Раду Бобок 2 0.07
Doru Cristian Andrei 2 0.07
Сигурьонссон Рунар 2 0.07
Рикардинью XI 1 0.03
Раца Вадим 1 (1) 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 8 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 6 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Cristian Paz II 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Волунтари
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
10
Сепси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Волунтари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

11
9
Сепси
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Волунтари
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
7
29%
29%
5
31%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
24%
5
18%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
2
12%
5
18%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
6
27%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Забито

39
30
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
4
10%
4
13%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
10
26%
3
10%
31-45
5
13%
5
17%
46-60
7
18%
3
10%
61-75
11
28%
9
30%
76-90

Пропущено

35
50
18 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
8
23%
8
16%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
6
17%
10
20%
31-45
6
17%
11
22%
46-60
4
11%
8
16%
61-75
7
20%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0
Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2
Волунтари
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2

Результаты матчей

Сепси
Волунтари

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
9
1.5
4
10
3
12
2.5
1
13
3
12
3.5
1
13
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
5
10
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
10
10
19
1.5
9
20
5
24
2.5
2
27
3
26
3.5
1
28
2
27
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 29 14 8 7 53 - 29 50
4.
Университатя Крайова
 28 12 9 7 44 - 36 45
5.
Фарул Констанца
 29 11 9 9 37 - 38 42
6.
Университатя Клуж
 29 10 11 8 35 - 38 41
7.
Сепси
 29 11 7 11 41 - 33 40
8.
УТА Арад
 29 10 10 9 36 - 42 40
9.
Германнштадт
 29 9 13 7 36 - 30 40
10.
Петролул Плоешти
 29 7 14 8 28 - 30 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 29 6 9 14 31 - 49 27
15.
Динамо Бухарест
 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 29 3 11 15 30 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
2.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
7.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Davide Popsa наказан за толчок Флоря Даниэль
  • 93'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 92'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Davide Popsa из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Каскини Баутиста
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Аганович Аднан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Сепси играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Ioan Dumiter из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
    • 48'
      Немец Адам из команды Волунтари в офсайде
    • 48'
      Црепуля Любян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Florin Stefan успешно блокирует удар.
    • 48'
      Раду Бобок нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Florin Stefan успешно блокирует удар.
    • 47'
      Немец Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Robert Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Чоботарю Денис успешно блокирует удар.
    • 46'
      Кырнац Николае из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 56%, Волунтари: 44%.
    • 45'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 45'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 44'
      Дроппа Лукаш из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 44'
      Сепси контролирует мяч.
    • 44'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 43'
      Ioan Dumiter из команды Волунтари заходит слишком далеко, он валит Чоботарю Денис.
    • 43'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 42'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 42'
      Оооо... вот это был удар! Marius Stefanescu должен был забить с этой позиции.
    • 42'
      Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Florin Stefan пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем
    • 42'
      Турда Григоре успешно блокирует удар.
    • 42'
      Варга Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Матрикарди Патрисио успешно блокирует удар.
    • 41'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Турда Григоре из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 41'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 56%, Волунтари: 44%.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 56%, Волунтари: 44%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 39'
      Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.
    • 38'
      Варга Кевин пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем
    • 38'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 37'
      Шанс! Кечкеш Акош из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • 37'
      Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
    • 37'
      Турда Григоре из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, Волунтари: 46%.
    • 35'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 35'
      Немец Адам нанес удар головой, но Дину Молдован спокойно отбил мяч.
    • 35'
      Немец Адам выиграл воздушное противоборство у Чоботарю Денис.
    • 35'
      Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 35'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 34'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Немец Адам
    • 33'
      Немец Адам выиграл воздушное противоборство у Паун Николае.
    • 33'
      Шафранко Павол наказан за толчок Матрикарди Патрисио
    • 33'
      Florin Stefan из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
    • 32'
      Турда Григоре успешно блокирует удар.
    • 32'
      Florin Stefan нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Кырнац Николае из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Дроппа Лукаш из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 31'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 52%, Волунтари: 48%.
    • 30'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 29'
      Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 29'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 28'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 28'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 28'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 27'
      Дроппа Лукаш наказан за толчок Паун Николае
    • 26'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 25'
      Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, Волунтари: 46%.
    • 25'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 24'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 24'
      Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 24'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 23'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Молдован Дину ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 22'
      Раду Бобок наказан за толчок Паун Николае
    • 22'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 21'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 56%, Волунтари: 44%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Паун Николае из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Ioan Dumiter заработал фол
    • 18'
      Каллаку Шерифф выиграл воздушное противоборство у Кырнац Николае.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 18'
      Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 16'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 16'
      Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 64%, Волунтари: 36%.
    • 15'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 14'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 13'
      Паун Николае задерживает мяч рукой
    • 13'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 12'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Чоботарю Денис выиграл воздушное противоборство у Немец Адам.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 12'
      Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 11'
      Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Г О О О О О Л - Marius Stefanescu из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Хесус Фернандес прыгнул не в ту сторону.
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 71%, Волунтари: 29%.
    • 9'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси.
    • 9'
      ПЕНАЛЬТИ - Кырнац Николае из команды Волунтари привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Матей Космин.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 9'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 8'
      Ioan Dumiter задерживает мяч рукой
    • 8'
      Отелита Богдан выиграл воздушное противоборство у Ioan Dumiter.
    • 8'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Robert Popescu из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Матей Космин
    • 6'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Рикардинью XI ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 5'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 77%, Волунтари: 23%.
    • 4'
      Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Матей Космин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Црепуля Любян
    • 2'
      Варга Кевин задерживает мяч рукой
    • 2'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 1'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 4:0 Волунтари онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный