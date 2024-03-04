Тур: 29. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
1:0
10' ПенальтиШтефэнеску Мариус
2:0
52' ГолВарга Кевин
3:0
58' ГолМатей Космин
4:0
61' ГолШтефэнеску Мариус
70' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
90'+4
Ход матча
10'
52'
2:0
58'
3:0
61'
Владение мячом
10
Матей
Космин
27
Раду
Бобок
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
27 Davide Popsa
-
24 Denis Renta
-
55 Vlad Tanasa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Andrei Dima
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
Волунтари
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|10 (2)
|0.34
|Матей Космин
|4 (1)
|0.14
|Шафранко Павол
|4
|0.14
|Алими Исник
|4 (1)
|0.14
|Каллаку Шерифф
|4
|0.14
|Аганович Аднан
|3
|0.1
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.07
|Паун Николае
|2
|0.07
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.21
|Думитер Андрей
|6
|0.21
|Мерлой Джордже
|3
|0.1
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.1
|Раду Бобок
|2
|0.07
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.07
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.07
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|8
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|6
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Cristian Paz II
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Волунтари
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
10
Сепси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Волунтари
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
11
9
Сепси
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Волунтари
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
17
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
3
19%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
7
29%
29%
5
31%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
24%
5
18%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
3
18%
6
21%
61-75
2
12%
5
18%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
5
36%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
6
27%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Забито
39
30
16 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
4
10%
4
13%
1-15
2
5%
6
20%
16-30
10
26%
3
10%
31-45
5
13%
5
17%
46-60
7
18%
3
10%
61-75
11
28%
9
30%
76-90
Пропущено
35
50
18 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
8
23%
8
16%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
6
17%
10
20%
31-45
6
17%
11
22%
46-60
4
11%
8
16%
61-75
7
20%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0
Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2
Волунтари
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2
Результаты матчей
Сепси
Волунтари
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
69
410
312
113
312
113
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
410
510
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1910
1019
920
524
227
326
128
227
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8