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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 15338 Главный судья: Marian Barbu
Университатя Крайова
1:1
Конец матча
Рапид Бухарест
0'
1:0
30' Гол
Митрицэ Александру
40' Желтая карточка
Влэдою Штефан
45' Желтая карточка
Хури Льес
1:1
49' Гол
Громада Якуб
79' Желтая карточка
Папо Джейсон
90' Желтая карточка
Рахмани Альбион
90' Желтая карточка
Григоре Драгош
90'+7
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
3
Мальдонадо
Дениль
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
15
Кристя
Юлиан
6
Якоб
Паул
3
Robert
Badescu
26
Оайдэ
Рэзван
14
Громада
Якуб
77
Красники
Эрмал
8
Хасани
Флорент
27
Петрила
Клаудиу
9
Рахмани
Альбион
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.62

Среднее время на гол

53
55

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
69

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 10 0.34
Маркович Йован 6 0.21
Крецу Александру 5 0.17
Баярам Штефан 4 0.14
Иван Андрей 3 (2) 0.1
Рогульич Анте 3 0.1
Кольич Элвир 3 (1) 0.1
Банку Никусор 2 0.07
Хури Льес 2 (1) 0.07
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.07
Дансиу Мариан 2 0.07
Скречу Владимир 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 11 (2) 0.38
Дуганджич Марко 6 (2) 0.21
Ионицэ Александру II 5 0.17
Папо Джейсон 5 0.17
Петрила Клаудиу 4 0.14
Borisav Burmaz 4 0.14
Бамгбойе Фуншо 3 0.1
Красники Эрмал 3 0.1
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Джокович Дамьян 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Митрицэ Александру 6 0
Влэдою Штефан 6 0
Иван Андрей 4 1
Скречу Владимир 5 0
Матею Александру 4 0
Хури Льес 4 0
Кэпэцынэ Михай 4 0
Juraj Badelj 2 1
Крецу Александру 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Попеску Лаурентиу 3 0
Маркович Йован 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папо Джейсон 6 0
Оайдэ Рэзван 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Stefan Panoiu 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Рахмани Альбион 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Громада Якуб 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рапид Бухарест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
7
Университатя Крайова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

22
29
Университатя Крайова
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
59% (17)
28% (8)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Рапид Бухарест
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

30
36

Голы по времени матча

Забито

23
19
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
6
26%
4
21%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Забито

23
34
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
9%
6
18%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
5
22%
4
12%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
9
39%
11
32%
76-90

Пропущено

19
16
14 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
8
42%
3
19%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

46
53
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
8
17%
10
19%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
9
20%
13
25%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
4
9%
6
11%
61-75
14
30%
13
25%
76-90

Пропущено

36
30
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 18
3
8%
4
13%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
12
33%
4
13%
31-45
8
22%
8
27%
46-60
5
14%
6
20%
61-75
4
11%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
11
3
2
13
2.5
6
8
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
5
10
4
10
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
13
16
1.5
16
13
6
23
2.5
8
21
2
27
3.5
4
25
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 29 19 7 3 53 - 24 64
2.
Рапид Бухарест
 29 14 10 5 51 - 32 52
3.
ЧФР Клуж
 29 14 8 7 53 - 29 50
4.
Университатя Крайова
 29 12 10 7 45 - 37 46
5.
Фарул Констанца
 29 11 9 9 37 - 38 42
6.
Университатя Клуж
 29 10 11 8 35 - 38 41
7.
Сепси
 29 11 7 11 41 - 33 40
8.
УТА Арад
 29 10 10 9 36 - 42 40
9.
Германнштадт
 29 9 13 7 36 - 30 40
10.
Петролул Плоешти
 29 7 14 8 28 - 30 35
11.
Оцелул Галац
 29 6 15 8 30 - 35 33
12.
Политехника Яссы
 29 7 11 11 32 - 43 32
13.
У Крайова 1948
 29 9 4 16 42 - 48 31
14.
Волунтари
 29 6 9 14 31 - 49 27
15.
Динамо Бухарест
 29 7 5 17 21 - 41 26
16.
Ботошани
 29 3 11 15 30 - 52 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 10 3 2 26 - 12 33
2.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
3.
Германнштадт
 15 8 6 1 25 - 11 30
4.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
5.
Сепси
 15 7 5 3 26 - 15 26
6.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
7.
УТА Арад
 15 7 5 3 22 - 19 26
8.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
9.
Петролул Плоешти
 14 5 6 3 20 - 19 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Университатя Клуж
 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 14 3 4 7 15 - 21 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 14 9 4 1 27 - 12 31
2.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Университатя Крайова
 14 5 5 4 22 - 20 20
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 15 5 4 6 25 - 23 19
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
10.
Волунтари
 15 3 5 7 16 - 28 14
11.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 15 3 2 10 15 - 23 11
14.
Динамо Бухарест
 15 3 2 10 12 - 26 11
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 15 1 4 10 16 - 32 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 14 (9)
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
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