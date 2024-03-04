Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матею Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновится спорным мячом

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Рапид Бухарест

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хорошую попытку сделал Оайдэ Рэзван . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Рахмани Альбион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

84' Меквабишвили Анзор не смог попасть в створ ударом издали

84' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Джейсон Папо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Мальдонадо Дениль не смог попасть в створ ударом издали

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Банку Никусор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Jalen Blesa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

69' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Джейсон Папо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Хасани Флорент создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Баярам Штефан не смог попасть в створ ударом издали

62' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Мальдонадо Дениль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Тактическая замена. Петрила Клаудиу уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Мальдонадо Дениль нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

49' Г О О О О Л - Громада Якуб забивает с правой ноги!

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

48' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Оооо... вот это был удар! Митрицэ Александру должен был забить с этой позиции.

47' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника