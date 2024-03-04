Тур: 29. Стадион: Ион Облеменко. Зрители: 15338 Главный судья: Marian Barbu
1:1
Конец матча
0'
1:0
30' ГолМитрицэ Александру
40' Желтая карточкаВлэдою Штефан
45' Желтая карточкаХури Льес
1:1
49' ГолГромада Якуб
79' Желтая карточкаПапо Джейсон
90' Желтая карточкаРахмани Альбион
90' Желтая карточкаГригоре Драгош
90'+7
Ход матча
30'
40'
45'
49'
1:1
79'
90'
90'
Владение мячом
14
Хури
Льес
16
Айоани
Михай
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
14
Громада
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Matei Goga
-
15 Juraj Badelj
-
24 Jalen Blesa
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
24 матча
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.62
Среднее время на гол
53
55
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
69
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|10
|0.34
|Маркович Йован
|6
|0.21
|Крецу Александру
|5
|0.17
|Баярам Штефан
|4
|0.14
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.1
|Рогульич Анте
|3
|0.1
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.1
|Банку Никусор
|2
|0.07
|Хури Льес
|2 (1)
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.07
|Дансиу Мариан
|2
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|0.38
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.21
|Ионицэ Александру II
|5
|0.17
|Папо Джейсон
|5
|0.17
|Петрила Клаудиу
|4
|0.14
|Borisav Burmaz
|4
|0.14
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.1
|Красники Эрмал
|3
|0.1
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Влэдою Штефан
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Скречу Владимир
|5
|0
|Матею Александру
|4
|0
|Хури Льес
|4
|0
|Кэпэцынэ Михай
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Попеску Лаурентиу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папо Джейсон
|6
|0
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Stefan Panoiu
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Рахмани Альбион
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Рапид Бухарест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
7
Университатя Крайова
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Рапид Бухарест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
22
29
Университатя Крайова
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
59% (17)
28% (8)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Рапид Бухарест
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
30
36
Голы по времени матча
Забито
23
19
15 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
6
26%
4
21%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
4
17%
7
37%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Забито
23
34
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
9%
6
18%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
5
22%
4
12%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
9
39%
11
32%
76-90
Пропущено
19
16
14 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
8
42%
3
19%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
46
53
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 17
6 Не забивали 6
8
17%
10
19%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
9
20%
13
25%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
4
9%
6
11%
61-75
14
30%
13
25%
76-90
Пропущено
36
30
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 18
3
8%
4
13%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
12
33%
4
13%
31-45
8
22%
8
27%
46-60
5
14%
6
20%
61-75
4
11%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
69
113
213
68
114
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
77
510
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
1316
1613
623
821
227
425
128
128
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|14 (9)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8