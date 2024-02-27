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  4. Кубок 2023-2024
Лион
0:0
Итог после пенальти
4
3
Страсбург

Ход матча

46'
 
Диарра Хабиб
Габриэл Анжело
64'
 
Эмега Эмануэль
Гамейро Кевин
64'
 
Мванга Жуниор
66'
Орбан Гифт
Ляказетт Александр
 
77'
Фофана Малик
Нуама Эрнест
 
77'
Шерки Райан
Мангаля Орель
 
87'
 
Сеная Марвин
Мванга Жуниор
87'
 
Нзингула Рабби
Гильберт Фредерик
88'
 
Сиссоко Ибраима
88'
Чалета-Цар Дуе
 
90'
 
Беллаароуч Алаа
90'
Мата Клинтон
Тальяфико Николас
 
121'
0:0
Делен Тома
121'
Какере Максанс
1:0
121'
1:1
Дукуре Исмаэль
121'
Орбан Гифт
2:1
121'
2:2
Сиссоко Ибраима
121'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
3:2
121'
3:3
Эмега Эмануэль
121'
Шерки Райан
4:3
121'
4:3
Перрен Люка
Пен
4:3

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 518 Количество передач 304
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Лион 93.2% (123)
X 6.1% (8)
Страсбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
25
Мангаля
Орель
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
36
Беллаароуч
Алаа
27
Сиссоко
Ибраима
29
Дукуре
Исмаэль
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
18
Мванга
Жуниор
13
Соу
Саиду
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
23
Габриэл
Анжело
Лион
4-3-3
Страсбург
3-4-3

История личных встреч

Лион
Страсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шерки Райан 2 0.5
Ляказетт Александр 1 0.25
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.25
Какере Максанс 1 0.25
Фофана Малик 1 0.25
Орбан Гифт 1 0.25
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баква Дилан 2 0.5
Сахи Дион 2 0.5
Гамейро Кевин 1 0.25
Эмега Эмануэль 1 0.25
Сеная Марвин 1 0.25
Диарра Хабиб 1 0.25
Абакар Силла 1 0.25
Беших Мохамед 1 0.25

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллаароуч Алаа 1 0
Мванга Жуниор 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1
Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1
Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2

Результаты матчей

Лион
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лион
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
Руан
Валансьен
Ле Пюи
Ренн
ПСЖ
Ницца
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 132
    Лион 93.2% (123)
    X 6.1% (8)
    Страсбург 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:0 Страсбург

    Исход игры
    Лион
    93.2% (123)
    Ничья
    6.1% (8)
    Страсбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.83% (70)
    Меньше
    40.17% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    49.2% (65)
    2:0 Лион
    15.9% (21)
    1:0 Лион
    15.9% (21)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    3:1 Лион
    3% (4)
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