0'
64' Желтая карточкаМванга Жуниор
88' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
88' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
90' Желтая карточкаБеллаароуч Алаа
4 3
0:0
1:0
1:1
2:1
2:2
3:3
4:3
4:3
Ход матча
64'
88'
88'
90'
121'
0:0
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:3
Пен
4:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
11 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
518 Количество передач 304
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
37
Нуама
Эрнест
13
Соу
Саиду
26
Баква
Дилан
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Соу СаидуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Басея СтивенЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
История личных встреч
Лион
Страсбург
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.81
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шерки Райан
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|1
|0.25
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.25
|Какере Максанс
|1
|0.25
|Фофана Малик
|1
|0.25
|Орбан Гифт
|1
|0.25
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баква Дилан
|2
|0.5
|Сахи Дион
|2
|0.5
|Гамейро Кевин
|1
|0.25
|Эмега Эмануэль
|1
|0.25
|Сеная Марвин
|1
|0.25
|Диарра Хабиб
|1
|0.25
|Абакар Силла
|1
|0.25
|Беших Мохамед
|1
|0.25
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Беллаароуч Алаа
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Страсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1
Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2 Гавр - Лион 3:1 Понтарлье - Лион 0:3 Лион - Нант 1:0 Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1
Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2
Результаты матчей
Лион
Страсбург
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лион
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
13
31
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лаваль
|Тшокунте Малик
|3
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:0 Страсбург
Исход игры
Лион
93.2% (123)
Ничья
6.1% (8)
Страсбург
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.83% (70)
Меньше
40.17% (47)
Обе команды забьют
Да
64.1% (75)
Нет
35.9% (42)
Популярный счёт
2:1 Лион
49.2% (65)
2:0 Лион
15.9% (21)
1:0 Лион
15.9% (21)
1:1 Ничья
3.8% (5)
3:1 Лион
3% (4)
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