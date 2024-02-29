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Ле Пюи
1:3
Второй тайм: 83'
Ренн
0'
0:1
9' Гол
Теате Артур
0:2
49' Пенальти
Буриго Бенжамен
49' Желтая карточка
Stephane Dief
53' Желтая карточка
Диахаби Садиа
1:2
61' Гол
Адинани Бриан
1:3
82' Гол
Буриго Бенжамен

Ход матча

9'
0:1
Теате Артур
(Буриго Бенжамен)
49'
0:2
Буриго Бенжамен
49'
Stephane Dief
 
53'
Диахаби Садиа
 
61'
Адинани Бриан
(Карамоко Иссиака)
1:2
64'
Пайс Николас
Диахаби Садиа
 
65'
Пьешоки Виржиль
Хемо Реналд
 
70'
 
Мюинга Арно
Террье Мартен
70'
 
Салах Ибрагим
Дуэ Дезире
73'
Диарра Бурама
Карамоко Иссиака
 
77'
 
Блас Людовик
Гуйри Амин
82'
1:3
Буриго Бенжамен

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 138
Ле Пюи 5.1% (7)
X 5.1% (7)
Ренн 89.9% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ле Пюи
Ничья
Ренн
65.00
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8.70
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1.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Карвалью
Матис
24
Диахаби
Садиа
23
Джесах
Айесса
5
Сивет
Антони
15
Бенеддин
Мехди
11
Ива
Томми
22
Хемо
Реналд
8
Аккал
Салим
7
Карамоко
Иссиака
10
Мейер
Жюль
18
Адинани
Бриан
1
Галлон
Готье
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
Ле Пюи
4-4-2
Ренн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ле Пюи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Иссиака 3 0.43
Адинани Бриан 2 0.29
Мейер Жюль 2 (1) 0.29
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 4 1
Буриго Бенжамен 2 (1) 0.5
Гуйри Амин 2 0.5
Салах Ибрагим 1 0.25
Террье Мартен 1 0.25
Теате Артур 1 0.25
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

Ле Пюи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хемо Реналд 1 0
Диахаби Садиа 1 0
Stephane Dief 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матусива Азор 1 0

Результаты матчей

Ле Пюи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Ле Пюи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ле Пюи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ле Пюи
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ле Пюи - Алес 2:0 Юра Сюд - Ле Пюи 1:1 Ле Пюи - Лаваль 2:1 Ле Пюи - Андрезьё 2:1
Эвиан - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Дюнкерк 2:1 Ле Пюи - Тулонь 2:2 Лион-Дюшер - Ле Пюи 1:2 Ле Пюи - Канн 1:1 Шампонне-Марен - Ле Пюи 0:3 Обань - Ле Пюи 0:0 Ле Пюи - Грассе 2:1 Сейсинс ФК - Ле Пюи 0:2 Бургуан-Жалльё - Ле Пюи 2:3 Ле Пюи - Toulouse B 3:1 Ле Пюи - Шасьё Десин 3:0 Шамальер - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Сен-Рафаэль 1:2 Алес - Ле Пюи 2:1 Ле Пюи - Юра Сюд 1:1
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1

Результаты матчей

Ле Пюи
Ренн

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ле Пюи
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
2
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
Ле Пюи
Ренн
ПСЖ
Ницца
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Ле Пюи Карамоко Иссиака 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Теате Артур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 138
    Ле Пюи 5.1% (7)
    X 5.1% (7)
    Ренн 89.9% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ле Пюи
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ле Пюи 1:3 Ренн

    Исход игры
    Ле Пюи
    5.1% (7)
    Ничья
    5.1% (7)
    Ренн
    89.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Ренн
    34.1% (47)
    1:2 Ренн
    21% (29)
    1:3 Ренн
    9.4% (13)
    0:3 Ренн
    7.2% (10)
    0:1 Ренн
    6.5% (9)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    1:4 Ренн
    1.4% (2)
    0:4 Ренн
    1.4% (2)
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