0'
0:1
9' ГолТеате Артур
0:2
49' ПенальтиБуриго Бенжамен
49' Желтая карточкаStephane Dief
53' Желтая карточкаДиахаби Садиа
1:2
61' ГолАдинани Бриан
1:3
82' ГолБуриго Бенжамен
Ход матча
9'
0:1
49'
0:2
49'
53'
61'
82'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ива
Томми
22
Хемо
Реналд
10
Мейер
Жюль
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ива ТоммиПолузащитник
-
22 Хемо РеналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейер ЖюльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маронн ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Маурин ЭлиПолузащитник
-
19 Пайс НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дьеф Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
Бомбардиры внутри турнира
Ле Пюи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карамоко Иссиака
|3
|0.43
|Адинани Бриан
|2
|0.29
|Мейер Жюль
|2 (1)
|0.29
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|4
|1
|Буриго Бенжамен
|2 (1)
|0.5
|Гуйри Амин
|2
|0.5
|Салах Ибрагим
|1
|0.25
|Террье Мартен
|1
|0.25
|Теате Артур
|1
|0.25
|Трюффер Адриен
|0
|0
Карточки
Ле Пюи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хемо Реналд
|1
|0
|Диахаби Садиа
|1
|0
|Stephane Dief
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матусива Азор
|1
|0
Результаты матчей
Ле Пюи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Ле Пюи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ле Пюи
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ле Пюи
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ле Пюи - Алес 2:0 Юра Сюд - Ле Пюи 1:1 Ле Пюи - Лаваль 2:1 Ле Пюи - Андрезьё 2:1
Эвиан - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Дюнкерк 2:1 Ле Пюи - Тулонь 2:2 Лион-Дюшер - Ле Пюи 1:2 Ле Пюи - Канн 1:1 Шампонне-Марен - Ле Пюи 0:3 Обань - Ле Пюи 0:0 Ле Пюи - Грассе 2:1 Сейсинс ФК - Ле Пюи 0:2 Бургуан-Жалльё - Ле Пюи 2:3 Ле Пюи - Toulouse B 3:1 Ле Пюи - Шасьё Десин 3:0 Шамальер - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Сен-Рафаэль 1:2 Алес - Ле Пюи 2:1 Ле Пюи - Юра Сюд 1:1
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Результаты матчей
Ле Пюи
Ренн
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ле Пюи
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
12
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Ле Пюи
|Карамоко Иссиака
|3 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ле Пюи 1:3 Ренн
Исход игры
Ле Пюи
5.1% (7)
Ничья
5.1% (7)
Ренн
89.9% (124)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
41.03% (48)
Нет
58.97% (69)
Популярный счёт
0:2 Ренн
34.1% (47)
1:2 Ренн
21% (29)
1:3 Ренн
9.4% (13)
0:3 Ренн
7.2% (10)
0:1 Ренн
6.5% (9)
1:1 Ничья
2.9% (4)
1:4 Ренн
1.4% (2)
0:4 Ренн
1.4% (2)
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