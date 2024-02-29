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Ле Пюи
1:3
Конец матча
Ренн
0'
0:1
9' Гол
Теате Артур
0:2
49' Пенальти
Буриго Бенжамен
49' Желтая карточка
Stephane Dief
53' Желтая карточка
Диахаби Садиа
1:2
61' Гол
Адинани Бриан
1:3
82' Гол
Буриго Бенжамен
82' Желтая карточка
Пьешоки Виржиль
90' Желтая карточка
Матусива Азор
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Теате Артур
(Буриго Бенжамен)
49'
0:2
Буриго Бенжамен
49'
Stephane Dief
 
53'
Диахаби Садиа
 
61'
Адинани Бриан
(Карамоко Иссиака)
1:2
64'
Пайс Николас
Диахаби Садиа
 
65'
Пьешоки Виржиль
Хемо Реналд
 
70'
 
Мюинга Арно
Террье Мартен
70'
 
Салах Ибрагим
Дуэ Дезире
73'
Диарра Бурама
Карамоко Иссиака
 
77'
 
Блас Людовик
Гуйри Амин
82'
1:3
Буриго Бенжамен
(Мюинга Арно)
82'
Пьешоки Виржиль
 
85'
Фурнель Максенс
Адинани Бриан
 
86'
Александре Джордан
Аккал Салим
 
90'
 
Матусива Азор
90'
 
Ламбурд Матис
Буриго Бенжамен

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 433 Количество передач 436
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Ле Пюи 5.1% (7)
X 5.1% (7)
Ренн 89.9% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Карвалью
Матис
24
Диахаби
Садиа
23
Джесах
Айесса
5
Сивет
Антони
15
Бенеддин
Мехди
11
Ива
Томми
22
Хемо
Реналд
8
Аккал
Салим
7
Карамоко
Иссиака
10
Мейер
Жюль
18
Адинани
Бриан
1
Галлон
Готье
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
33
Дуэ
Дезире
10
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
Ле Пюи
4-4-2
Ренн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ле Пюи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карамоко Иссиака 3 0.43
Адинани Бриан 2 0.29
Мейер Жюль 2 (1) 0.29
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 4 1
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.75
Гуйри Амин 2 0.5
Салах Ибрагим 1 0.25
Террье Мартен 1 0.25
Теате Артур 1 0.25
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

Ле Пюи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьешоки Виржиль 1 0
Хемо Реналд 1 0
Диахаби Садиа 1 0
Stephane Dief 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матусива Азор 2 0

Результаты матчей

Ле Пюи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Ле Пюи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ле Пюи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ле Пюи
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ле Пюи - Алес 2:0 Юра Сюд - Ле Пюи 1:1 Ле Пюи - Лаваль 2:1 Ле Пюи - Андрезьё 2:1
Эвиан - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Дюнкерк 2:1 Ле Пюи - Тулонь 2:2 Лион-Дюшер - Ле Пюи 1:2 Ле Пюи - Канн 1:1 Шампонне-Марен - Ле Пюи 0:3 Обань - Ле Пюи 0:0 Ле Пюи - Грассе 2:1 Сейсинс ФК - Ле Пюи 0:2 Бургуан-Жалльё - Ле Пюи 2:3 Ле Пюи - Toulouse B 3:1 Ле Пюи - Шасьё Десин 3:0 Шамальер - Ле Пюи 0:1 Ле Пюи - Сен-Рафаэль 1:2 Алес - Ле Пюи 2:1 Ле Пюи - Юра Сюд 1:1
Ренн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0
Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1

Результаты матчей

Ле Пюи
Ренн

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ле Пюи
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
5
2.5
2
2
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
1 Ле Пюи
3 Ренн
ПСЖ
Ницца
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Гавр Кузяев Далер 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Диахаби Садиа получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Stephane Dief получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Теате Артур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 138
    Ле Пюи 5.1% (7)
    X 5.1% (7)
    Ренн 89.9% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ле Пюи 1:3 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ле Пюи 1:3 Ренн

    Исход игры
    Ле Пюи
    5.1% (7)
    Ничья
    5.1% (7)
    Ренн
    89.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Ренн
    34.1% (47)
    1:2 Ренн
    21% (29)
    1:3 Ренн
    9.4% (13)
    0:3 Ренн
    7.2% (10)
    0:1 Ренн
    6.5% (9)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    1:4 Ренн
    1.4% (2)
    0:4 Ренн
    1.4% (2)
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