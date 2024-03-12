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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Тигре
2:3
Конец матча
Ланус
0'
1:0
14' Гол
Кардосо Агустин
1:1
30' Гол
Морено Марселино
2:1
38' Пенальти
Нарделли Джан
43' Желтая карточка
Марони Гонсало
2:2
59' Гол
Walter Bou
2:3
63' Гол
Braian Aguirre
74' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
75' Желтая карточка
Braian Aguirre
85' Желтая карточка
Julio Soler
90'+6
31
Тальямонте
Матиас
4
Ортега
Мартин
6
Нарделли
Джан
14
Джакопуцци
Факундо
35
Генес
Науэль
24
Гарай
Мартин
5
Кардосо
Агустин
11
Ezequiel
Forclaz
10
Марони
Гонсало
18
Армоа
Блез
33
Gonzalo
Flores
42
Lucas
Acosta
II
24
Касерес
Хуан
2
Муньос
Эсекьель
6
Brian
Abel
Luciatti
22
Julio
Soler
35
Braian
Aguirre
15
Raul
Loaiza
5
Пенья
Фелипе
10
Морено
Марселино
21
Лотти
Аугусто
9
Walter
Bou
Тигре
4-2-3-1
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Ланус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
2:1
ЛП
1:2
КПЛ
0:0
С
1:1
С
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
3:0
П
0:0
П
2:3
П
0:0
П
4:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
4:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
1:4
ПА
2:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Среднее время на гол

56
77

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

67
98

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ezequiel Forclaz 2 0.2
Кардосо Агустин 1 0.1
Ортега Мартин 1 0.1
Нарделли Джан 1 (1) 0.1
Гарай Мартин 0 0
Генес Науэль 0 0
Gonzalo Flores 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 5 0.5
Морено Марселино 4 0.4
Leandro Diaz III 2 0.2
Пенья Фелипе 2 0.2
Braian Aguirre 1 0.1
Лотти Аугусто 1 0.1
Luciano Boggio 1 0.1
Jonathan Torres 0 0
Ramiro Carrera 0 0
Муньос Эсекьель 0 0
Lucas Acosta II 0 0
Raul Loaiza 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ezequiel Forclaz 4 0
Джакопуцци Факундо 2 1
Алеман Брайан 1 1
Нарделли Джан 1 1
Марони Гонсало 2 0
Фернандес Томас 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Агирре Аугусто 1 0
Адорно Пабло 1 0
Sebastian Medina 1 0
Генес Науэль 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Aguirre 5 0
Ramiro Carrera 4 0
Luciano Boggio 4 0
Jonathan Torres 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Nery Dominguez 1 0
Maximiliano Gonzalez 1 0
Lucas Acosta II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Морено Марселино 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Касерес Хуан 1 0
Agustin Rodriguez 1 0
Julio Soler 1 0

Результаты матчей

Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Тигре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
6
Тигре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ланус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
1
13%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Ланус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1

Результаты матчей

Тигре
Ланус

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тигре
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
5
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Велес Сарсфилд
 0:0 10 4 4 2 10 - 11 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 0:0 10 2 5 3 9 - 10 11
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 10 2 1 7 9 - 18 7
13.
Депортиво Риестра
 1:1 10 1 3 6 4 - 13 6
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
14.
Депортиво Риестра
 1:1 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 0:0 5 1 3 1 3 - 7 6
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 1:1 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 1:1 5 0 3 2 2 - 6 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
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