Тур: 10.
0'
1:0
14' ГолКардосо Агустин
1:1
30' ГолМорено Марселино
2:1
38' ПенальтиНарделли Джан
43' Желтая карточкаМарони Гонсало
2:2
59' ГолWalter Bou
2:3
63' ГолBraian Aguirre
74' Желтая карточкаEzequiel Forclaz
75' Желтая карточкаBraian Aguirre
85' Желтая карточкаJulio Soler
90'+6
Ход матча
14'
1:0
30'
38'
2:1
43'
59'
2:2
63'
2:3
74'
75'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Генес
Науэль
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
24
Касерес
Хуан
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Тигре
Ланус
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Среднее время на гол
83
135
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Среднее время на гол
56
77
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.33
0.92
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
67
98
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.2
|Кардосо Агустин
|1
|0.1
|Ортега Мартин
|1
|0.1
|Нарделли Джан
|1 (1)
|0.1
|Гарай Мартин
|0
|0
|Генес Науэль
|0
|0
|Gonzalo Flores
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|5
|0.5
|Морено Марселино
|4
|0.4
|Leandro Diaz III
|2
|0.2
|Пенья Фелипе
|2
|0.2
|Braian Aguirre
|1
|0.1
|Лотти Аугусто
|1
|0.1
|Luciano Boggio
|1
|0.1
|Jonathan Torres
|0
|0
|Ramiro Carrera
|0
|0
|Муньос Эсекьель
|0
|0
|Lucas Acosta II
|0
|0
|Raul Loaiza
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ezequiel Forclaz
|4
|0
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Алеман Брайан
|1
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Марони Гонсало
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Агирре Аугусто
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Aguirre
|5
|0
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Luciano Boggio
|4
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Maximiliano Gonzalez
|1
|0
|Lucas Acosta II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Agustin Rodriguez
|1
|0
|Julio Soler
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Тигре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
6
Тигре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ланус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
1
13%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Ланус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1
Результаты матчей
Тигре
Ланус
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тигре
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
28
55
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|12.
|1:1
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
|13.
|1:1
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|14.
|10
|0
|5
|5
|2 - 14
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|14.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5