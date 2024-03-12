Тур: 10.
1:1
Первый тайм: 40'
0'
1:0
6' ГолMauro Angel Maidana
1:1
15' ГолJonathan Herrera1
1:1
25' Не забитый пенальтиДи Санто Франко
33' Желтая карточкаNicolas Benegas
Ход матча
15'
25'
1:1
33'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Joel
Sonora
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
22 Jose MendezНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Pablo Monje
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Депортиво Риестра
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.2
|Alex Arce
|2
|0.2
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.1
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.1
|Кавальяро Хуан
|1
|0.1
|Mauricio Asenjo
|1
|0.1
|Mauro Angel Maidana
|1
|0.1
|Matias Reali
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|2
|0.2
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.1
|Mauro Ortiz
|1
|0.1
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Alan Barrionuevo
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|5
|0
|Francisco Petrasso
|3
|1
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Ромеро Гастон
|3
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Nicolas Benegas
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jonathan Goya
|2
|0
|Jonatan Goitia
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Jose Mendez
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Gustavo Fernandez II
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Депортиво Риестра
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Индепендьенте Ривадавия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
3
1
Индепендьенте Ривадавия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Депортиво Риестра
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Депортиво Риестра
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
27
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|12.
|1:1
|10
|2
|1
|7
|9 - 18
|7
|13.
|1:1
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|14.
|10
|0
|5
|5
|2 - 14
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|14.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 7
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5