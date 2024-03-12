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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Мумбаи Сити
3:0
Второй тайм: 71'
Нортист Юнайтед
0'
1:0
3' Гол
Сингх Пратап Викрам
2:0
10' Гол
Сингх Пратап Викрам
38' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
3:0
45' Пенальти
Ван Нифф Юлл
1
Лаченпа
Пхурба
31
Мишра
Акаш
4
Тири
5
Сингх
Мехтаб
2
Бхеке
Рахул
8
Ван
Нифф
Юлл
6
Сингх
Пратап
Викрам
45
Лаленгмавия
10
Ногуэра
Альберто
29
Сингх
Бипин
7
Чхангте
Лаллианзуала
24
Сингх
Гурмит
77
Buanthanglun
Samte
4
Сабако
Мичел
12
Asheer
Akhtar
2
Dinesh
Singh
15
Macarton
Nickson
6
Бемаммер
Мохаммед
22
Redeem
Tlang
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
8
Альбьяк
Нестор
Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
4:0
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
3:3
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
5:1
СИ
1:1
СИ
0:2

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.42
1.32

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Пратап Викрам 6 (1) 0.32
Перейра Диас Хорхе 6 (1) 0.32
Чхангте Лаллианзуала 4 (1) 0.21
Гуаррочена Икер 3 0.16
Сингх Бипин 3 0.16
Стюарт Грэг 2 0.11
Ван Нифф Юлл 1 (1) 0.05
Ногуэра Альберто 1 0.05
Лаленгмавия 1 0.05
Гриффитс Ростин 1 0.05
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.05
Тири 1 0.05
Мишра Акаш 1 0.05
Сингх Гуркират 1 0.05
Рэйн Дилип Джаеш 0 0
Сингх Мехтаб 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрич Томи 5 (2) 0.26
Parthib Gogoi 4 0.21
Альбьяк Нестор 3 (1) 0.16
Konsam Singh 2 0.11
Jithin M.S 1 0.05
Asheer Akhtar 1 0.05
Сабако Мичел 1 0.05
Бемаммер Мохаммед 1 0.05
Ибсон Баррето 1 (1) 0.05
Филиппото Ромен 0 0
Redeem Tlang 0 0
Dinesh Singh 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Нифф Юлл 7 1
Стюарт Грэг 4 1
Сингх Пратап Викрам 4 1
Рэйн Дилип Джаеш 4 0
Сингх Мехтаб 4 0
Мишра Акаш 2 1
Лаленгмавия 3 0
Лаченпа Пхурба 1 1
Эль-Хайяти Абденассер 2 0
Ногуэра Альберто 2 0
Гуаррочена Икер 2 0
Бхеке Рахул 2 0
Раи Винит 2 0
Тири 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Перейра Диас Хорхе 1 0
Крума Таер 1 0
Валпуя 1 0
Сингх Гуркират 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Asheer Akhtar 7 0
Бемаммер Мохаммед 6 0
Dinesh Singh 5 0
Tondonba Singh 2 1
Redeem Tlang 3 0
Gani Nigam 3 0
Macarton Nickson 3 0
Хамед Яссер 2 0
Mirshad Michu 2 0
Jithin M.S 2 0
Филиппото Ромен 1 0
Сабако Мичел 1 0
Hamza Regragui 1 0
Gaurav Bora 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Buanthanglun Samte 1 0
Bekey Oram 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Мумбаи Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Нортист Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

15
9
Мумбаи Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Нортист Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
18
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
3
38%
4
22%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
5
63%
4
29%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Забито

30
19
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
7%
5
26%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
6
20%
3
16%
61-75
7
23%
4
21%
76-90

Пропущено

16
32
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
6
38%
8
25%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
3
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
7 раз 39%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
11
7
1.5
6
12
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 3:0 19 11 6 2 33 - 16 39
2.
АТК
 17 11 3 3 34 - 19 36
3.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
4.
Гоа
 18 9 6 3 26 - 17 33
5.
Керала Бластерс
 17 9 2 6 23 - 19 29
6.
Бенгалуру
 18 5 6 7 18 - 26 21
7.
Джамшедпур
 19 5 6 8 24 - 24 21
8.
Пенджаб
 19 5 6 8 23 - 30 21
9.
Нортист Юнайтед
 0:3 19 4 8 7 23 - 31 20
10.
Ченнаин
 18 5 3 10 18 - 28 18
11.
Ист Бенгал
 19 4 6 9 20 - 22 18
12.
Хайдарабад
 19 1 5 13 9 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Мумбаи Сити
 3:0 10 6 3 1 18 - 8 21
3.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
4.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
5.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Гоа
 8 5 1 2 7 - 5 16
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Нортист Юнайтед
 0:3 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 9 2 5 2 10 - 10 11
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Мумбаи Сити
 3:0 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
5.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
7.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
8.
Нортист Юнайтед
 0:3 10 1 5 4 10 - 19 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
11.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 8 (2)
АТК Петратос Димитри 8 (2)
Пенджаб Luka Majcen 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
АТК Тангри Дипак 7
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 7
Пенджаб Nikhil Prabhu 7
Хайдарабад João Victor I 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мумбаи Сити
Ничья
Нортист Юнайтед
1.40
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4.70
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6.80
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Мумбаи Сити
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