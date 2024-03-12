Тур: 1.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСингх Пратап Викрам
2:0
10' ГолСингх Пратап Викрам
38' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
3:0
45' ПенальтиВан Нифф Юлл
77' Желтая карточкаРэйн Дилип Джаеш
3:1
79' ГолJithin M.S
4:1
80' ГолСингх Пратап Викрам
81' Желтая карточкаПерейра Диас Хорхе
81' Желтая карточкаParthib Gogoi
90' Желтая карточкаЛаленгмавия
90' Красная карточкаParthib Gogoi
90' Желтая карточкаСингх Манвир
90'+9
Ход матча
3'
10'
38'
45'
3:0
77'
79'
3:1
80'
81'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Мишра
Акаш
4
Тири
45
Лаленгмавия
29
Сингх
Бипин
24
Сингх
Гурмит
22
Redeem
Tlang
26
Konsam
Singh
18
Jithin
M.S
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
4 ТириЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сингх БипинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 ВалпуяЗащитник
-
35 Крума ТаерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петр Кратки
- Основной состав
-
24 Сингх ГурмитВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
26 Konsam SinghПолузащитник
-
18 Jithin M.SПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Thoi SinghПолузащитник
-
21 Сингх МанвирНападающий
-
-
-
-
23 Bekey Oram
-
17 Gani Nigam
-
20 Hira Mondal
-
-
Главный тренер: Juan Pedro Benali
История личных встреч
Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.42
1.32
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Пратап Викрам
|7 (1)
|0.37
|Перейра Диас Хорхе
|6 (1)
|0.32
|Чхангте Лаллианзуала
|4 (1)
|0.21
|Гуаррочена Икер
|3
|0.16
|Сингх Бипин
|3
|0.16
|Стюарт Грэг
|2
|0.11
|Ван Нифф Юлл
|1 (1)
|0.05
|Ногуэра Альберто
|1
|0.05
|Лаленгмавия
|1
|0.05
|Гриффитс Ростин
|1
|0.05
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.05
|Тири
|1
|0.05
|Мишра Акаш
|1
|0.05
|Сингх Гуркират
|1
|0.05
|Рэйн Дилип Джаеш
|0
|0
|Сингх Мехтаб
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрич Томи
|5 (2)
|0.26
|Parthib Gogoi
|4
|0.21
|Альбьяк Нестор
|3 (1)
|0.16
|Jithin M.S
|2
|0.11
|Konsam Singh
|2
|0.11
|Asheer Akhtar
|1
|0.05
|Сабако Мичел
|1
|0.05
|Бемаммер Мохаммед
|1
|0.05
|Ибсон Баррето
|1 (1)
|0.05
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Redeem Tlang
|0
|0
|Gani Nigam
|0
|0
|Dinesh Singh
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Нифф Юлл
|7
|1
|Стюарт Грэг
|4
|1
|Сингх Пратап Викрам
|4
|1
|Рэйн Дилип Джаеш
|5
|0
|Лаленгмавия
|4
|0
|Сингх Мехтаб
|4
|0
|Мишра Акаш
|2
|1
|Лаченпа Пхурба
|1
|1
|Эль-Хайяти Абденассер
|2
|0
|Ногуэра Альберто
|2
|0
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|Бхеке Рахул
|2
|0
|Перейра Диас Хорхе
|2
|0
|Раи Винит
|2
|0
|Тири
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Крума Таер
|1
|0
|Валпуя
|1
|0
|Сингх Гуркират
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Asheer Akhtar
|7
|0
|Бемаммер Мохаммед
|6
|0
|Dinesh Singh
|5
|0
|Tondonba Singh
|2
|1
|Parthib Gogoi
|2
|1
|Redeem Tlang
|3
|0
|Gani Nigam
|3
|0
|Macarton Nickson
|3
|0
|Хамед Яссер
|2
|0
|Mirshad Michu
|2
|0
|Jithin M.S
|2
|0
|Филиппото Ромен
|1
|0
|Сабако Мичел
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Hamza Regragui
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
|Buanthanglun Samte
|1
|0
|Bekey Oram
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Нортист Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
8
Мумбаи Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Нортист Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
15
9
Мумбаи Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Нортист Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
19
17
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
16%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
6
32%
2
22%
76-90
Пропущено
9
22
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
3
33%
4
18%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
7%
3
27%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
5
63%
4
29%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Забито
34
20
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
4
12%
5
25%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
6
18%
2
10%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
8
24%
5
25%
76-90
Пропущено
17
36
8 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 18
1
6%
5
14%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
6
35%
9
25%
31-45
4
24%
5
14%
46-60
1
6%
6
17%
61-75
4
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Джамшедпур - Мумбаи Сити 1:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2
Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - Джамшедпур 2:3 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - АТК 2:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:0 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Мумбаи Сити - Навбахор 1:2 Нассаджи Мазандаран - Мумбаи Сити 2:0 Мумбаи Сити - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 4:2
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 3:2 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 5:0 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 1:3
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
10 раз 53%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
73
36
28
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
54
37
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
163
127
613
415
217
217
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|8 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|8 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|7
|Пенджаб
|Nikhil Prabhu
|7
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 5