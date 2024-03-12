  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Пяст
1:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
33' Желтая карточка
Дзичек Патрик
1:0
43' Гол
Феликс Хорхе
47' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
54' Желтая карточка
Hubert Tomalski
83' Желтая карточка
Michael Ameyaw
90' Желтая карточка
Вальски Михал
90'+8
33
Шиманьски
Кароль
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
16
Дзичек
Патрик
6
Храпек
Михал
11
Кадзиор
Дамиан
30
Щепаньски
Милош
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
5
Konrad
Stepien
27
Lukasz
Solowiej
21
Кой
Михал
16
Вальски
Михал
14
Jacub
Serafin
9
Семашко
Артур
93
Bartlomiej
Poczobut
17
Бартош
Якуб
25
Запольник
Камиль
Пяст
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Пуща Неполомице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 7 (7) 0.29
Феликс Хорхе 3 0.13
Michael Ameyaw 3 0.13
Serhij Krykun 3 0.13
Кадзиор Дамиан 2 0.08
Томашевич Гжегож 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Гук Томаш 1 0.04
Храпек Михал 1 (1) 0.04
Пырка Аркадиуш 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.25
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.25
Семашко Артур 5 0.21
Запольник Камиль 4 (1) 0.17
Холевяк Матеуш 3 0.13
Якуба Роман 2 0.08
Piotr Mrozinski 1 0.04
Кой Михал 1 0.04
Кидрич Рок 1 0.04
Вальски Михал 1 0.04
Bartlomiej Poczobut 1 0.04
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 6 1
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Jacub Serafin 7 0
Якуба Роман 7 0
Konrad Stepien 5 1
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Запольник Камиль 4 0
Хайда Войцех 4 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Hubert Tomalski 2 0
Зых Оливер 2 0
Ревенко Иоан-Кэлин 0 1
Вальски Михал 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
12
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Пуща Неполомице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
17
Пяст
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
58% (14)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Пуща Неполомице
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Пропущено

12
27
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
17%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
4
33%
5
19%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
10
37%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
4
22%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Забито

23
32
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
1
4%
4
13%
1-15
3
13%
7
22%
16-30
6
26%
4
13%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
6
26%
8
25%
61-75
3
13%
6
19%
76-90

Пропущено

26
43
8 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 20
3
12%
3
7%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
5
19%
10
23%
31-45
7
27%
6
14%
46-60
5
19%
3
7%
61-75
6
23%
16
37%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0
Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3

Результаты матчей

Пяст
Пуща Неполомице

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Пяст
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
20
4
5
19
1.5
9
15
3
21
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
4.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 24 10 5 9 33 - 33 35
9.
Заглембе Любин
 24 9 6 9 28 - 36 33
10.
Видзев Лодзь
 24 9 4 11 30 - 33 31
11.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Варта Познань
 24 6 9 9 23 - 28 27
14.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
15.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
16.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
10.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Пяст 1:0 Пуща Неполомице онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный