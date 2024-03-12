Тур: 17. Стадион: Пяст.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаДзичек Патрик
1:0
43' ГолФеликс Хорхе
47' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
54' Желтая карточкаHubert Tomalski
83' Желтая карточкаMichael Ameyaw
90' Желтая карточкаВальски Михал
90'+8
Ход матча
33'
43'
1:0
47'
54'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Голубек
Якуб
48
Зых
Оливер
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Jakub Stec
-
20 Filip Gil
-
30 Adam Kramarz
-
-
-
47 Adam Sendor
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Пяст
Пуща Неполомице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|7 (7)
|0.29
|Феликс Хорхе
|3
|0.13
|Michael Ameyaw
|3
|0.13
|Serhij Krykun
|3
|0.13
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.08
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.25
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.25
|Семашко Артур
|5
|0.21
|Запольник Камиль
|4 (1)
|0.17
|Холевяк Матеуш
|3
|0.13
|Якуба Роман
|2
|0.08
|Piotr Mrozinski
|1
|0.04
|Кой Михал
|1
|0.04
|Кидрич Рок
|1
|0.04
|Вальски Михал
|1
|0.04
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.04
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|6
|1
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Jacub Serafin
|7
|0
|Якуба Роман
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Запольник Камиль
|4
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Hubert Tomalski
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|0
|1
|Вальски Михал
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
12
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Пуща Неполомице
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
17
Пяст
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
58% (14)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Пуща Неполомице
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Пропущено
12
27
2 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
17%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
4
33%
5
19%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
10
37%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
4
22%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
6
38%
76-90
Забито
23
32
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
1
4%
4
13%
1-15
3
13%
7
22%
16-30
6
26%
4
13%
31-45
4
17%
3
9%
46-60
6
26%
8
25%
61-75
3
13%
6
19%
76-90
Пропущено
26
43
8 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 20
3
12%
3
7%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
5
19%
10
23%
31-45
7
27%
6
14%
46-60
5
19%
3
7%
61-75
6
23%
16
37%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0
Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3
Результаты матчей
Пяст
Пуща Неполомице
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
1
11 раз 46%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Пяст
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
111
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
204
519
915
321
222
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8