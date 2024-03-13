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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Сентраль Кордоба СдЕ
2:2
Конец матча
Бельграно
0'
0:1
9' Гол
Пассерини Лукас
1:1
18' Гол
Sebastian Valdez
1:2
34' Гол
Санчес Улисес
2:2
61' Гол
Thiago Nuss
65' Желтая карточка
Морено Матиас
90'+6
25
Luis
Ingolotti
38
Brian
Leizza
5
Dardo
Federico
Miloc
6
Sebastian
Valdez
4
Fernando
Torrent
24
Santiago
Laquidain
23
Rodrigo
Atencio
22
Oscar
Garrido
28
Васкес
Кевин
14
Tomas
Molina
90
Florian
Monzon
25
Лосада
Науэль
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
13
Мерьяно
Николас
22
Ибакаче
Матиас
5
Лонго
Сантьяго
16
Эстебан
Ролон
12
Санчес
Улисес
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
9
Пассерини
Лукас
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Бельграно
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Бельграно

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 2 0.2
Dardo Federico Miloc 1 0.1
Sebastian Valdez 1 0.1
Thiago Nuss 1 0.1
Florian Monzon 1 0.1
Oscar Garrido 1 0.1
Rodrigo Atencio 0 0
Васкес Кевин 0 0
Fernando Torrent 0 0
Santiago Laquidain 0 0
Juan Andres Meli 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 5 (1) 0.5
Санчес Улисес 2 0.2
Рейна Брайан 2 0.2
Баринага Хуан 1 0.1
Марин Матиас 1 0.1
Мерьяно Николас 1 0.1
Ленциони Факундо 1 0.1
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Ибакаче Матиас 0 0
Морено Матиас 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Мануэль 3 0
Sebastian Valdez 3 0
Thiago Nuss 3 0
Dardo Federico Miloc 2 0
Калински Энсо 2 0
Годой Матиас 2 0
Oscar Garrido 2 0
Rodrigo Atencio 2 0
Васкес Кевин 1 0
Fernando Torrent 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Florian Monzon 1 0
Pablo Minissale 1 0
Santiago Laquidain 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстебан Ролон 2 1
Пассерини Лукас 1 1
Лонго Сантьяго 2 0
Баринага Хуан 2 0
Мерьяно Николас 2 0
Морено Матиас 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Lautaro Tello 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8
Сентраль Кордоба СдЕ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
4
50%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
6
43%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1
Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
4.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 12 - 12 18
5.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Депортиво Риестра
 10 2 2 6 5 - 13 8
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 0 8 9 - 19 6
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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