Тур: 10.
2:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПассерини Лукас
1:1
18' ГолSebastian Valdez
1:2
34' ГолСанчес Улисес
2:2
61' ГолThiago Nuss
65' Желтая карточкаМорено Матиас
90'+6
Ход матча
9'
0:1
18'
34'
1:2
61'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Brian
Leizza
28
Васкес
Кевин
14
Tomas
Molina
10
Марин
Матиас
11
Рейна
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Бельграно
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|2
|0.2
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.1
|Sebastian Valdez
|1
|0.1
|Thiago Nuss
|1
|0.1
|Florian Monzon
|1
|0.1
|Oscar Garrido
|1
|0.1
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Fernando Torrent
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|5 (1)
|0.5
|Санчес Улисес
|2
|0.2
|Рейна Брайан
|2
|0.2
|Баринага Хуан
|1
|0.1
|Марин Матиас
|1
|0.1
|Мерьяно Николас
|1
|0.1
|Ленциони Факундо
|1
|0.1
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Ибакаче Матиас
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Oscar Garrido
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстебан Ролон
|2
|1
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Мерьяно Николас
|2
|0
|Морено Матиас
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
|Lautaro Tello
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
8
Сентраль Кордоба СдЕ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
4
50%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
6
43%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1
Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
28
46
19
19
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5