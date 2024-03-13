Тур: 2. Стадион: Suzuki Arena.
0:2
Второй тайм: 89'
0'
0:1
3' ГолЦрнац Анте
0:2
6' ГолКочергин Владислав
14' Желтая карточкаMartin Remacle
17' Желтая карточкаJacek Podgorski
57' Желтая карточкаАрсенич Зоран
70' Вторая желтая карточкаАрсенич Зоран
87' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
Ход матча
3'
0:1
6'
14'
17'
57'
70'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Daniel Bak
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
История личных встреч
Корона Кельце
Ракув
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.57
0.29
Тотал матчей
2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
315
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.21
|Шикавка Евгений
|4
|0.17
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.17
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.13
|Дякону Роналдо
|3
|0.13
|Milos Trojak
|2
|0.08
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Dawid Blanik
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.29
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.21
|Црнац Анте
|4
|0.17
|Кочергин Владислав
|4
|0.17
|Замора Джон
|3
|0.13
|Драчал Давид
|3
|0.13
|Киттель Сонни
|3
|0.13
|Раковитан Богдан
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Папаниколау Яннис
|2
|0.08
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Remacle
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Хофмейстер Йоав
|5
|0
|Ноно Давид
|4
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Jacek Podgorski
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
9
Корона Кельце
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Ракув
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
26
Корона Кельце
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
57% (13)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
61% (14)
17% (4)
Ракув
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (2)
26% (6)
65% (15)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
14
35
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
5
33%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
5
23%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
2
13%
7
32%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
4
15%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
30%
6
23%
61-75
3
30%
6
23%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
28
41
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
11%
5
12%
1-15
4
14%
8
20%
16-30
6
21%
6
15%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
9
32%
11
27%
76-90
Пропущено
28
29
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
1
4%
7
24%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
4
14%
8
28%
61-75
8
29%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3
Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Результаты матчей
Корона Кельце
Ракув
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
84
29
57
110
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
101
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
221
617
1112
320
617
122
320
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|2:0
|24
|12
|7
|5
|46 - 26
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|36 - 30
|41
|5.
|24
|12
|4
|8
|44 - 28
|40
|6.
|24
|10
|8
|6
|35 - 29
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|31 - 27
|36
|8.
|24
|10
|5
|9
|33 - 33
|35
|9.
|24
|9
|6
|9
|28 - 36
|33
|10.
|24
|9
|4
|11
|30 - 33
|31
|11.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|12.
|24
|5
|13
|6
|23 - 26
|28
|13.
|24
|6
|9
|9
|23 - 28
|27
|14.
|24
|5
|12
|7
|30 - 31
|27
|15.
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|16.
|0:2
|24
|4
|11
|9
|26 - 32
|23
|17.
|24
|2
|12
|10
|27 - 39
|18
|18.
|24
|4
|4
|16
|20 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|8.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|9.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|0:2
|12
|3
|6
|3
|18 - 17
|15
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|9.
|2:0
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|0:2
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|12
|1
|2
|9
|14 - 27
|5
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8