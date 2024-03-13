  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Корона Кельце
0:2
Конец матча
Ракув
0'
0:1
3' Гол
Црнац Анте
0:2
6' Гол
Кочергин Владислав
14' Желтая карточка
Martin Remacle
17' Желтая карточка
Jacek Podgorski
56' Желтая карточка
Арсенич Зоран
69' Вторая желтая карточка
Арсенич Зоран
87' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
90'+8
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
23
Marcel
Pieczek
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
19
Jakub
Konstantyn
9
Шикавка
Евгений
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
Корона Кельце
4-1-4-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Ракув

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
5:0
ЭГБ
0:1
Э
3:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.57
0.29

Тотал матчей

2.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
315

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.21
Шикавка Евгений 4 0.17
Далмау Адриан 4 (1) 0.17
Ноно Давид 3 (2) 0.13
Дякону Роналдо 3 0.13
Milos Trojak 2 0.08
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.29
Зволински Лукаш 5 (3) 0.21
Црнац Анте 4 0.17
Кочергин Владислав 4 0.17
Замора Джон 3 0.13
Драчал Давид 3 0.13
Киттель Сонни 3 0.13
Раковитан Богдан 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.08
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Папаниколау Яннис 2 0.08
Цебуля Марчин 1 0.04
Плавшич Срджан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Сварнас Стратос 1 0.04
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Remacle 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Хофмейстер Йоав 5 0
Ноно Давид 4 0
Квецень Бартош 3 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Jacek Podgorski 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Драчал Давид 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
9
Корона Кельце
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Ракув
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
26
Корона Кельце
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Ракув
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
29% (7)
63% (15)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

14
35

Голы по времени матча

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
17%
3
18%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
22
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
18%
5
23%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
7
32%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
4
15%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
30%
6
23%
61-75
3
30%
6
23%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Забито

28
43
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 3
3
11%
7
16%
1-15
4
14%
8
19%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
0
0%
4
9%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
9
32%
11
26%
76-90

Пропущено

30
29
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
3
10%
7
24%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
6
20%
2
7%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
4
13%
8
28%
61-75
8
27%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3
Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2

Результаты матчей

Корона Кельце
Ракув

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
8
4
2
10
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
23
1
6
18
1.5
12
12
3
21
2.5
6
18
1
23
3.5
3
21
1
23
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
4.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 24 10 5 9 33 - 33 35
9.
Заглембе Любин
 24 9 6 9 28 - 36 33
10.
Видзев Лодзь
 24 9 4 11 30 - 33 31
11.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Варта Познань
 24 6 9 9 23 - 28 27
14.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
10.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
11.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
12.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Jacek Podgorski получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Корона Кельце 0:2 Ракув онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный