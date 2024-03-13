Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Таунсенд Андрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Унал Энес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Г О О О О Л - Семеньо Антуан забивает с правой ноги!

83' Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Кларк Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

80' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Унал Энес пробует нанести удар издали, но Томас Каминьски держит все под контролем

79' Соланке Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

78' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Кристи Райан не смог попасть в створ ударом издали

76' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Борнмут

71' Оооо... вот это был удар! Баркли Росс должен был забить с этой позиции.

71' Баркли Росс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Чон Тахит получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Смит Адам тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

69' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Огбене Чидози получает желтую карточку за игру рукой

65' Команда Борнмут сравняла счет! Игра продолжается!

64' Г О О О О Л - Семеньо Антуан забивает с левой ноги!

63' Забив гол, Борнмут сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

61' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

60' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Моррис Карлтон нанес удар головой, но Нето Мурара спокойно отбил мяч.

53' Семеньо Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Борнмут будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Борнмут

50' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Соланке Доминик из команды Борнмут

50' Кристи Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Теден Менги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля