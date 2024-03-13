Тур: 17. Стадион: Виталити. Главный судья: Эллисон Сэм
4:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолЧон Тахит
30' Желтая карточкаКларк Джордан
0:2
31' ГолОгбене Чидози
0:3
45' ГолБаркли Росс
1:3
50' ГолСоланке Доминик
2:3
62' ГолЗабарный Илья
3:3
64' ГолСеменьо Антуан
66' Желтая карточкаОгбене Чидози
69' Желтая карточкаСмит Адам
4:3
83' ГолСеменьо Антуан
90'+11
Ход матча
9'
0:1
30'
31'
0:2
45'
0:3
46'
50'
1:3
62'
2:3
64'
3:3
66'
69'
83'
4:3
88'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
438 Количество передач 307
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
-
9.00 Точный счёт — 2:1
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
10
Кристи
Райан
14
Скотт
Алекс
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уттара ДангоЗащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Лутон Таун
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|16 (1)
|0.57
|Семеньо Антуан
|7
|0.25
|Клюйверт Джастин
|4
|0.14
|Сенеси Маркос
|3
|0.11
|Тавернер Маркус
|2
|0.07
|Биллинг Филип
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Унал Энес
|1
|0.04
|Уттара Данго
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Забарный Илья
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.36
|Моррис Карлтон
|8 (4)
|0.29
|Баркли Росс
|4
|0.14
|Огбене Чидози
|4
|0.14
|Чон Тахит
|3
|0.11
|Браун Джейкоб
|2
|0.07
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.07
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Вудроу Коули
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Кларк Джордан
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|6
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Баркли Росс
|4
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Бурк Рис
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
15
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лутон Таун
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
22
Упущенные победы
18
9
Борнмут
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лутон Таун
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
24
27
Упущенные победы
25
24
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
5
28%
6
33%
76-90
Пропущено
23
36
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
9%
2
6%
1-15
5
22%
3
8%
16-30
4
17%
3
8%
31-45
4
17%
8
22%
46-60
3
13%
11
31%
61-75
5
22%
9
25%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
21%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
21%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
14%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
18%
6
24%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
7
25%
5
20%
76-90
Забито
42
39
15 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
7
17%
5
13%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
3
7%
6
15%
31-45
8
19%
5
13%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
10
24%
12
31%
76-90
Пропущено
51
61
22 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 41
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
6
12%
5
8%
1-15
7
14%
6
10%
16-30
9
18%
9
15%
31-45
9
18%
11
18%
46-60
8
16%
16
26%
61-75
12
24%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0
Результаты матчей
Борнмут
Лутон Таун
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
77
59
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
244
1315
1018
523
523
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|34 - 50
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|42 - 60
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|27 - 62
|14
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
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9.00 Точный счёт — 2:1