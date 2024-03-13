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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Эллисон Сэм
Борнмут
4:3
Конец матча
Лутон Таун
0'
0:1
9' Гол
Чон Тахит
30' Желтая карточка
Кларк Джордан
0:2
31' Гол
Огбене Чидози
0:3
45' Гол
Баркли Росс
1:3
50' Гол
Соланке Доминик
2:3
62' Гол
Забарный Илья
3:3
64' Гол
Семеньо Антуан
66' Желтая карточка
Огбене Чидози
69' Желтая карточка
Смит Адам
4:3
83' Гол
Семеньо Антуан
90'+11

Ход матча

9'
0:1
Чон Тахит
(Кларк Джордан)
30'
 
Кларк Джордан
31'
0:2
Огбене Чидози
(Доти Алфи)
45'
0:3
Баркли Росс
(Каборе Исса)
46'
Унал Энес
Скотт Алекс
 
46'
Тавернер Маркус
Синистерра Луис
 
50'
Соланке Доминик
(Мефам Крис)
1:3
62'
Забарный Илья
2:3
64'
Семеньо Антуан
(Кристи Райан)
3:3
66'
 
Огбене Чидози
68'
 
Раддок Пелли
Хасиока Даики
69'
Смит Адам
 
71'
Адамс Тайлер
Смит Адам
 
73'
 
Вудроу Коули
Чон Тахит
83'
Семеньо Антуан
(Унал Энес)
4:3
88'
 
Таунсенд Андрос
Огбене Чидози
88'
 
Берри Люк
Баркли Росс
90'
Биллинг Филип
Соланке Доминик
 
90'
Хилл Джеймс
Кристи Райан
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 438 Количество передач 307
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Борнмут 87.5% (119)
X 9.6% (13)
Лутон Таун 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
6
Мефам
Крис
11
Уттара
Данго
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
14
Скотт
Алекс
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
27
Хасиока
Даики
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
18
Кларк
Джордан
6
Баркли
Росс
7
Огбене
Чидози
14
Чон
Тахит
9
Моррис
Карлтон
Борнмут
4-2-3-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Борнмут
Лутон Таун

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
3:2
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
0:0
К
4:0
ВЛ
1:1
ВЛ
3:3
ПЛ
1:4
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 16 (1) 0.57
Семеньо Антуан 7 0.25
Клюйверт Джастин 4 0.14
Сенеси Маркос 3 0.11
Тавернер Маркус 2 0.07
Биллинг Филип 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Унал Энес 1 0.04
Уттара Данго 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Забарный Илья 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.36
Моррис Карлтон 8 (4) 0.29
Баркли Росс 4 0.14
Огбене Чидози 4 0.14
Чон Тахит 3 0.11
Браун Джейкоб 2 0.07
Ошо Гэбриэл 2 0.07
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Вудроу Коули 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Кларк Джордан 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Кук Льюис 4 1
Семеньо Антуан 5 0
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Келли Ллойд 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 6 0
Накамба Марвелус 5 0
Баркли Росс 4 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Бурк Рис 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
15
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лутон Таун
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
22

Упущенные победы

18
9
Борнмут
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Лутон Таун
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

24
27

Упущенные победы

25
24

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
5
28%
6
33%
76-90

Пропущено

23
36
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
9%
2
6%
1-15
5
22%
3
8%
16-30
4
17%
3
8%
31-45
4
17%
8
22%
46-60
3
13%
11
31%
61-75
5
22%
9
25%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
21%
3
14%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
21%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
5
21%
6
29%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
14%
3
12%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
5
18%
6
24%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
7
25%
5
20%
76-90

Забито

42
39
15 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
7
17%
5
13%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
3
7%
6
15%
31-45
8
19%
5
13%
46-60
9
21%
6
15%
61-75
10
24%
12
31%
76-90

Пропущено

51
61
22 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 41
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
6
12%
5
8%
1-15
7
14%
6
10%
16-30
9
18%
9
15%
31-45
9
18%
11
18%
46-60
8
16%
16
26%
61-75
12
24%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Борнмут
Лутон Таун

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
24
4
13
15
1.5
10
18
5
23
2.5
5
23
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 6 16 34 - 50 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 28 5 6 17 42 - 60 21
19.
Бёрнли
 Заявка 28 3 5 20 27 - 62 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
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Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
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    Прогнозы 136
    Борнмут 87.5% (119)
    X 9.6% (13)
    Лутон Таун 2.9% (4)
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