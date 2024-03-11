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Стадион: .
ПСЖ
 
Позже
Ницца
Прогнозы 40
ПСЖ 100% (40)
X 0% (0)
Ницца 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ницца
4.55
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4.80
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7.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСЖ
Ницца

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

33 матча

54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.69

Среднее время на гол

52
53

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

0.81
0.94

Среднее время на гол

110
95

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

1.27
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

70
69

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 2
Рамуш Гонсалу 3 (1) 1
Коло-Муани Рандаль 2 0.67
Данилу Перейра 1 0.33
Асенсио Марко 1 0.33
Н'Дур Шер 1 0.33
Маюлу Сенни 1 0.33
Дембеле Усман 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансон Морган 2 (1) 0.67
Гессан Эванн 1 0.33
Ндайишимийе Юссуф 1 0.33
Чо Мохамед-Али 1 0.33
Лоше Том 1 0.33
Клод-Морис Алексис 1 (1) 0.33
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 1 0
Бальде Алиу 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
0
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1
Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0
Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ницца

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:9
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5
1/16 финала
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1/8 финала
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
1/4 финала
ПСЖ
Ницца
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
1 Ле Пюи
3 Ренн
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Гавр Кузяев Далер 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.



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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    45% (18)
    2:1 ПСЖ
    25% (10)
    3:1 ПСЖ
    20% (8)
    1:0 ПСЖ
    7.5% (3)
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