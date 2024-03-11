Стадион: Парк де Пренс.
История личных встреч
ПСЖ
Ницца
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
33 матча
54.5%
15.2%
30.3%
18 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.69
Среднее время на гол
52
53
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.81
0.94
Среднее время на гол
110
95
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
1.27
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
70
69
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|2
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|1
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.67
|Данилу Перейра
|1
|0.33
|Асенсио Марко
|1
|0.33
|Н'Дур Шер
|1
|0.33
|Маюлу Сенни
|1
|0.33
|Дембеле Усман
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансон Морган
|2 (1)
|0.67
|Гессан Эванн
|1
|0.33
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.33
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.33
|Лоше Том
|1
|0.33
|Клод-Морис Алексис
|1 (1)
|0.33
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
0
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
27%
3
43%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1
Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
Ницца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1 Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0
Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0
Результаты матчей
ПСЖ
Ницца
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:9
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
9
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Ренн
|Мюинга Арно
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Ренн
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Ренн
|Матусива Азор
|2
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
Исход игры
ПСЖ
100% (40)
Ничья
0% (0)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
45% (18)
2:1 ПСЖ
25% (10)
3:1 ПСЖ
20% (8)
1:0 ПСЖ
7.5% (3)
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