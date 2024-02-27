1:2
Итог доп. времени
0'
1:0
24' ГолРобертс Улдрикис
1:1
60' ГолОгава Коки
87' Желтая карточкаБрей Майкл
98' Желтая карточкаВан Мюллем Джереми
1:2
99' ГолСано Кадаи
110' Желтая карточкаVincent Pichel
120' Желтая карточкаСилла Секу
Ход матча
24'
60'
1:1
71'
87'
99'
102'
103'
110'
120'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 18
-
2 Удары в створ 10
-
2 Угловые 12
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
19
Milan
Smit
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Milan SmitНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вормгор ВитоЗащитник
-
27 Силла СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Milan de Koe
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
19 Со СиллаЗащитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
История личных встреч
Камбюр
НЕК Неймеген
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Smit
|5 (3)
|1
|Робертс Улдрикис
|3
|0.6
|Брей Майкл
|2
|0.4
|Де Йонг Федде
|1
|0.2
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.2
|Силла Секу
|1
|0.2
|Remco Balk
|1
|0.2
|Matthias Nartey
|1
|0.2
|Полл Томас
|0
|0
|Wiebe Kooistra
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|4
|0.8
|Огава Коки
|4
|0.8
|Маттссон Магнус
|2
|0.4
|Пропер Дирк
|2
|0.4
|Чери Тьяронн
|1
|0.2
|Ван Рой Барт
|1
|0.2
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.2
|Худемакерс Меес
|1
|0.2
|Тавшан Элаис
|1
|0.2
|Сано Кадаи
|1
|0.2
|Со Силла
|0
|0
|Хансен Сонтье
|0
|0
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брей Майкл
|2
|0
|Бергсма Леон
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Силла Секу
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Milan Smit
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Сонтье
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Камбюр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
11
Камбюр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
7
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
2
13%
1
5%
91-120
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эммен - Камбюр 2:0 НАК Бреда - Камбюр 1:2 Камбюр - Утрехт-2 2:4 Камбюр - ВВВ-Венло 3:3
Камбюр - Витесс 3:1 Виллем II - Камбюр 1:1 Камбюр - Осс 1:2 УСВ Геркулес - Камбюр 3:4 Камбюр - Маастрихт 5:2 Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3 Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Результаты матчей
Камбюр
НЕК Неймеген
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Камбюр
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
1/16 финала
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
- 0:1 РКВ-ЭКС
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
- 2:0 АДО-СПА
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— НЕК Неймеген
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|Камбюр
|Milan Smit
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|НЕК Неймеген
|Огава Коки
|4
|Камбюр
|Робертс Улдрикис
|3 (2)
|Камбюр
|Брей Майкл
|2
|Витесс
|Ороз Алоис
|2
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1