  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Камбюр
1:2
Итог доп. времени
НЕК Неймеген
0'
1:0
24' Гол
Робертс Улдрикис
1:1
60' Гол
Огава Коки
87' Желтая карточка
Брей Майкл
98' Желтая карточка
Ван Мюллем Джереми
1:2
99' Гол
Сано Кадаи
110' Желтая карточка
Vincent Pichel
120' Желтая карточка
Силла Секу
1
Ван
Осх
Яник
25
Оттесен
Стурла
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
5
Полл
Томас
14
Брей
Майкл
6
Ван
Мюллем
Джереми
10
Де
Йонг
Федде
7
Remco
Balk
9
Робертс
Улдрикис
19
Milan
Smit
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
23
Сано
Кадаи
6
Худемакерс
Меес
11
Гонсалес
Роберто
9
Чери
Тьяронн
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
Камбюр
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
НЕК Неймеген

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
1:2
Э
2:3
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Smit 5 (3) 1
Робертс Улдрикис 3 0.6
Брей Майкл 2 0.4
Де Йонг Федде 1 0.2
Ван Кам Даниэль 1 0.2
Силла Секу 1 0.2
Remco Balk 1 0.2
Matthias Nartey 1 0.2
Полл Томас 0 0
Wiebe Kooistra 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 4 0.8
Огава Коки 4 0.8
Маттссон Магнус 2 0.4
Пропер Дирк 2 0.4
Чери Тьяронн 1 0.2
Ван Рой Барт 1 0.2
Ван Вермескеркен Саи 1 0.2
Худемакерс Меес 1 0.2
Тавшан Элаис 1 0.2
Сано Кадаи 1 0.2
Со Силла 0 0
Хансен Сонтье 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брей Майкл 2 0
Бергсма Леон 1 0
Тол Марко 1 0
Силла Секу 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Milan Smit 1 0
Vincent Pichel 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Сонтье 1 0

Результаты матчей

Камбюр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Камбюр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
11
Камбюр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
4
27%
3
16%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
33%
3
16%
76-90
2
13%
1
5%
91-120

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эммен - Камбюр 2:0 НАК Бреда - Камбюр 1:2 Камбюр - Утрехт-2 2:4 Камбюр - ВВВ-Венло 3:3
Камбюр - Витесс 3:1 Виллем II - Камбюр 1:1 Камбюр - Осс 1:2 УСВ Геркулес - Камбюр 3:4 Камбюр - Маастрихт 5:2 Камбюр - Пройссен Мюнстер 1:0 Ден Бош - Камбюр 3:1 Дордрехт - Камбюр 0:3 Камбюр - Йонг АЗ Алкмаар 1:2 Де Графсхап - Камбюр 2:3 Камбюр - Эйндховен 2:2 ВВВ-Венло - Камбюр 1:2 Камбюр - Рода 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 Осс - Камбюр 1:8 Камбюр - Маастрихт 4:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0
НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1

Результаты матчей

Камбюр
НЕК Неймеген

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Камбюр
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5
3
2
2
3
3.5
2
3
1/16 финала
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1/8 финала
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1/4 финала
3 Камбюр
1 Витесс
3 НЕК Неймеген
0 АДО Ден Хааг
2 Фейеноорд
0 АЗ Алкмаар
4 Гронинген
3 Фортуна Ситтард
1/2 финала
1 Камбюр
2 НЕК Неймеген
Фейеноорд
Гронинген
Финал
НЕК Неймеген
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
Камбюр Milan Smit 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
НЕК Неймеген Огава Коки 4
Камбюр Робертс Улдрикис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Камбюр Брей Майкл 2
Витесс Ороз Алоис 2
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 2
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 122'
    Силла Секу получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    Оттесен Стурла уходит с поля. Вормгор Вито выходит вместо него
  • 110'
    Vincent Pichel получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Бергсма Леон уходит с поля. Ван Кам Даниэль выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Камбюр 1:2 НЕК Неймеген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный