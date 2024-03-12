Стадион: Людвигспаркштадион. Зрители: 15800 Главный судья: Хартманн Роберт
2:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолХак Робин
1:1
11' ГолНаифи Амин
28' Желтая карточкаЭльведи Нико
31' Желтая карточкаЗонтаймер Патрик
53' Желтая карточкаНаифи Амин
2:1
90' ГолБрункер Кай
90' Желтая карточкаБрункер Кай
90'+6
Ход матча
8'
0:1
11'
1:1
28'
31'
53'
69'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
223 Количество передач 596
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тёлке
Бьярне
29
Бёдер
Лукас
15
Беккер
Робин
33
Кербер
Лука
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
25
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тёлке БьярнеЗащитник
- Защитник
-
29 Бёдер ЛукасЗащитник
-
15 Беккер РобинПолузащитник
-
33 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
-
25 Наифи АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Патерок ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Байда ЮлиусПолузащитник
-
23 Цивейя ТимПолузащитник
-
22 Штеле СимонНападающий
-
20 Шмидт ЮлианНападающий
-
18 Andy Breuer
-
Главный тренер: Зиль Рюдигер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саарбрюккен
Боруссия М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Саарбрюккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брункер Кай
|3
|0.75
|Цивейя Тим
|1
|0.25
|Наифи Амин
|1
|0.25
|Гаус Марсель
|1
|0.25
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.25
|Кербер Лука
|1
|0.25
|Бёдер Лукас
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|3
|0.75
|Онора Франк
|2
|0.5
|Чванчара Томаш
|2
|0.5
|Сибачо Жордан
|2
|0.5
|Нгуму Натан
|1
|0.25
|Коне Куадио
|1
|0.25
|Ранос Грант-Леон
|1
|0.25
|Нойхаус Флориан
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Саарбрюккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зонтаймер Патрик
|2
|0
|Гаус Марсель
|1
|0
|Цайц Мануэль
|1
|0
|Брункер Кай
|1
|0
|Бекер Доминик
|1
|0
|Наифи Амин
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Нико
|1
|0
Результаты матчей
Саарбрюккен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Саарбрюккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Саарбрюккен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Саарбрюккен
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Саарбрюккен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Любек - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Арминия 1:1 Виктория Кельн - Саарбрюккен 2:5
Вальдхоф - Саарбрюккен 0:2 Боруссия-2 Д - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Ингольштадт 0:2 Ферль - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Саарбрюккен - Ульм 1846 2:1 Саарбрюккен - Ян 2:2 Фрайбург-2 - Саарбрюккен 0:4 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0 Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Результаты матчей
Саарбрюккен
Боруссия М
Точный счет
2:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
2:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Саарбрюккен
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
Байер Л
Фортуна
Финал
— ?
— ?
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Байер Л
|Адли Амин
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саарбрюккен 2:1 Боруссия М
Исход игры
Саарбрюккен
2.3% (3)
Ничья
4.7% (6)
Боруссия М
93% (120)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (76)
Меньше
36.67% (44)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
47.3% (61)
0:2 Боруссия М
17.8% (23)
0:1 Боруссия М
11.6% (15)
1:3 Боруссия М
7.8% (10)
1:1 Ничья
4.7% (6)
0:3 Боруссия М
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!