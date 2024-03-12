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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 15800 Главный судья: Хартманн Роберт
Саарбрюккен
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
8' Гол
Хак Робин
1:1
11' Гол
Наифи Амин
28' Желтая карточка
Эльведи Нико
31' Желтая карточка
Зонтаймер Патрик
53' Желтая карточка
Наифи Амин
2:1
90' Гол
Брункер Кай
90' Желтая карточка
Брункер Кай
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Хак Робин
(Онора Франк)
11'
Наифи Амин
1:1
28'
 
Эльведи Нико
31'
Зонтаймер Патрик
 
46'
Шмидт Юлиан
Рабихич Касим
 
53'
Наифи Амин
 
67'
Цивейя Тим
Зонтаймер Патрик
 
69'
 
Коне Куадио
Райтц Рокко
69'
 
Нгуму Натан
Хак Робин
74'
Бекер Доминик
Беккер Робин
 
74'
Фабио Ди-Мичели
Наифи Амин
 
81'
 
Скалли Джозеф
Нец Лука
82'
 
Лайнер Штефан
Эльведи Нико
90'
Брункер Кай
(Фабио Ди-Мичели)
2:1
90'
Брункер Кай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 223 Количество передач 596
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 129
Саарбрюккен 2.3% (3)
X 4.7% (6)
Боруссия М 93% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шрайбер
Тим
16
Тёлке
Бьярне
8
Цайц
Мануэль
29
Бёдер
Лукас
15
Беккер
Робин
33
Кербер
Лука
6
Зонтаймер
Патрик
10
Рабихич
Касим
19
Гаус
Марсель
25
Наифи
Амин
9
Брункер
Кай
33
Николас
Мориц
30
Эльведи
Нико
3
Итакура
Ко
5
Фридрих
Марвин
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
Саарбрюккен
3-5-2
Боруссия М
3-4-3

История личных встреч

Саарбрюккен
Боруссия М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Саарбрюккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брункер Кай 3 0.75
Цивейя Тим 1 0.25
Наифи Амин 1 0.25
Гаус Марсель 1 0.25
Зонтаймер Патрик 1 0.25
Кербер Лука 1 0.25
Бёдер Лукас 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 3 0.75
Онора Франк 2 0.5
Чванчара Томаш 2 0.5
Сибачо Жордан 2 0.5
Нгуму Натан 1 0.25
Коне Куадио 1 0.25
Ранос Грант-Леон 1 0.25
Нойхаус Флориан 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Саарбрюккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зонтаймер Патрик 2 0
Гаус Марсель 1 0
Цайц Мануэль 1 0
Брункер Кай 1 0
Бекер Доминик 1 0
Наифи Амин 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Нико 1 0

Результаты матчей

Саарбрюккен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Саарбрюккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Саарбрюккен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
17%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Саарбрюккен
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Саарбрюккен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Любек - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - Арминия 1:1 Виктория Кельн - Саарбрюккен 2:5
Вальдхоф - Саарбрюккен 0:2 Боруссия-2 Д - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Ингольштадт 0:2 Ферль - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Саарбрюккен - Ульм 1846 2:1 Саарбрюккен - Ян 2:2 Фрайбург-2 - Саарбрюккен 0:4 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0 Саарбрюккен - Мюнхен-1860 2:3 Зандхаузен - Саарбрюккен 2:2
Боруссия М
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Кёльн 3:3 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0
Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1

Результаты матчей

Саарбрюккен
Боруссия М

Точный счет

2:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Саарбрюккен
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
1/4 финала
2 Саарбрюккен
1 Боруссия М
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
3 Байер Л
2 Штутгарт
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1/2 финала
?
?
Байер Л
Фортуна
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Байер Л Адли Амин 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Гамбург Глацель Роберт 2
Весь список
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    Прогнозы 129
    Саарбрюккен 2.3% (3)
    X 4.7% (6)
    Боруссия М 93% (120)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саарбрюккен 2:1 Боруссия М

    Исход игры
    Саарбрюккен
    2.3% (3)
    Ничья
    4.7% (6)
    Боруссия М
    93% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (76)
    Меньше
    36.67% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    47.3% (61)
    0:2 Боруссия М
    17.8% (23)
    0:1 Боруссия М
    11.6% (15)
    1:3 Боруссия М
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    0:3 Боруссия М
    1.6% (2)
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