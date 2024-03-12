Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сибачо Жордан нанес удар головой, но Тим Шрайбер спокойно отбил мяч.

45' Нец Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

43' Гаус Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Наифи Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Саарбрюккен идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

31' Зонтаймер Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Рабихич Касим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

27' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

21' Оооо... вот это был удар! Хак Робин должен был забить с этой позиции.

21' Хак Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хак Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Бёдер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

15' Игрок из команды Саарбрюккен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Бёдер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Команда Саарбрюккен сравняла счет! Игра продолжается!

11' Г О О О О Л - Наифи Амин из команды Саарбрюккен правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

10' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Райтц Рокко . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Хак Робин забивает с правой ноги!

8' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Рабихич Касим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Саарбрюккен идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сибачо Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Саарбрюккен начинает с центра поля