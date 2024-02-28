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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 56
Монако 10.7% (6)
X 19.6% (11)
ПСЖ 69.6% (39)
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Монако
Ничья
ПСЖ
4.10
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Монако
ПСЖ

История личных встреч

Монако
ПСЖ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

37 матчей

24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
5:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
0:2
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:4
С
4:0
Л1
7:1
КЛ
3:0
Л1
1:2
С
1:2
К
5:0
КЛ
1:4
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
0:3
К
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
К
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
КЛ
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

2.16
1.61

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

62
48

Голов в среднем за матч

1.68
1.3

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.48
Минамино Такуми 7 0.3
Головин Александр 6 0.26
Балогун Фоларин 5 0.22
Аклиуш Манес 5 0.22
Закария Денис 3 0.13
Вандерсон V 2 0.09
Фофана Юссуф 1 0.04
Якобс Исмаил 1 0.04
Синго Вилфред 1 0.04
Марипан Гильермо 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Кайо Энрике 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 21 (6) 0.91
Коло-Муани Рандаль 6 0.26
Витинья II 5 0.22
Рамуш Гонсалу 5 (1) 0.22
Асенсио Марко 4 0.17
Хакими Ашраф 3 0.13
Баркола Бредли 2 0.09
Заир-Эмери Уоррен 2 0.09
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Кан-Ин Ли 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 9 1
Головин Александр 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Диоп Эден 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Маецки Радослав 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Уаттара Кассум 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Мукиэле Норди 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
2
Монако
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
ПСЖ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

24
28
Монако
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
ПСЖ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

28
30

Голы по времени матча

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
2
11%
2
9%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
6
32%
4
17%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
1
5%
5
22%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

26
30
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
4%
4
13%
1-15
8
31%
2
7%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
5
19%
9
30%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
22%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Забито

45
53
22 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
3
7%
6
11%
1-15
12
27%
7
13%
16-30
7
16%
12
23%
31-45
11
24%
9
17%
46-60
6
13%
5
9%
61-75
6
13%
14
26%
76-90

Пропущено

33
20
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
7
21%
1
5%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
8
24%
2
10%
31-45
5
15%
5
25%
46-60
4
12%
5
25%
61-75
7
21%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1
Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1
ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1

Результаты матчей

Монако
ПСЖ

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
3
7 раз 30%
0
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
3
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Монако
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
10
2
3
8
2.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
10
2
1.5
8
3
5
7
2.5
4
7
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
21
2
16
7
1.5
18
5
8
15
2.5
11
12
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 23 16 6 1 54 - 19 54
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 23 12 5 6 44 - 34 41
4.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
5.
Лилль
 Заявка 23 10 8 5 33 - 20 38
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
8.
Реймс
 Заявка 23 10 4 9 30 - 31 34
9.
Марсель
 Заявка 23 8 9 6 33 - 25 33
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 23 5 8 10 29 - 33 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
9.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
10.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
11.
Лилль
 Заявка 12 2 6 4 12 - 16 12
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 12
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

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  • 47 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 56
    Монако 10.7% (6)
    X 19.6% (11)
    ПСЖ 69.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    ПСЖ
    4.10
    4.10
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    3.30
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    Прогнозы на матч Монако - ПСЖ

    Исход игры
    Монако
    10.7% (6)
    Ничья
    19.6% (11)
    ПСЖ
    69.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.04% (47)
    Меньше
    12.96% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    90.74% (49)
    Нет
    9.26% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    55.4% (31)
    2:2 Ничья
    14.3% (8)
    0:1 ПСЖ
    7.1% (4)
    1:3 ПСЖ
    5.4% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    2:1 Монако
    3.6% (2)
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