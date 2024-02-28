Тур: 24. Стадион: Луи II. Главный судья: Буке Рюдди
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
ПСЖ
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед
37 матчей
24.3%
29.7%
46%
9 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.9%
32.4%
48.7%
7 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
2.16
1.61
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
62
48
Голов в среднем за матч
1.68
1.3
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
53
69
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.48
|Минамино Такуми
|7
|0.3
|Головин Александр
|6
|0.26
|Балогун Фоларин
|5
|0.22
|Аклиуш Манес
|5
|0.22
|Закария Денис
|3
|0.13
|Вандерсон V
|2
|0.09
|Фофана Юссуф
|1
|0.04
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|Синго Вилфред
|1
|0.04
|Марипан Гильермо
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Кайо Энрике
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|21 (6)
|0.91
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.26
|Витинья II
|5
|0.22
|Рамуш Гонсалу
|5 (1)
|0.22
|Асенсио Марко
|4
|0.17
|Хакими Ашраф
|3
|0.13
|Баркола Бредли
|2
|0.09
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.09
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Кан-Ин Ли
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|9
|1
|Головин Александр
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Диоп Эден
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Маецки Радослав
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|5
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
2
Монако
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
ПСЖ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
24
28
Монако
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
ПСЖ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
28
30
Голы по времени матча
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
2
11%
2
9%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
6
32%
4
17%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
1
5%
5
22%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
26
30
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
4%
4
13%
1-15
8
31%
2
7%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
5
19%
9
30%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
22%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Забито
45
53
22 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
3
7%
6
11%
1-15
12
27%
7
13%
16-30
7
16%
12
23%
31-45
11
24%
9
17%
46-60
6
13%
5
9%
61-75
6
13%
14
26%
76-90
Пропущено
33
20
17 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 14
7
21%
1
5%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
8
24%
2
10%
31-45
5
15%
5
25%
46-60
4
12%
5
25%
61-75
7
21%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1
Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1
ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1
Результаты матчей
Монако
ПСЖ
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
3
7 раз 30%
0
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
3
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Монако
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
65
102
38
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
102
83
57
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
212
167
185
815
1112
122
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|16
|6
|1
|54 - 19
|54
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|44 - 34
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 20
|38
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|8.
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|30 - 31
|34
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|33 - 25
|33
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 33
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Исход игры
Монако
10.7% (6)
Ничья
19.6% (11)
ПСЖ
69.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
87.04% (47)
Меньше
12.96% (7)
Обе команды забьют
Да
90.74% (49)
Нет
9.26% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
55.4% (31)
2:2 Ничья
14.3% (8)
0:1 ПСЖ
7.1% (4)
1:3 ПСЖ
5.4% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
2:1 Монако
3.6% (2)
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