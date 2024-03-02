Тур: 24. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
6'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
219 Количество передач 210
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
14
Хадра
Реда
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Хадра РедаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
42 Бази ЖоффриПолузащитник
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Лилль
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
0.92
Среднее время на гол
56
98
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.58
0.7
Среднее время на гол
56
128
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
1.59
0.82
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
110
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.25
|Дарами Мохаммед
|5 (1)
|0.21
|Ричардсон Амир
|3
|0.13
|Дьяките Умар
|3
|0.13
|Абдельамид Юнис
|3
|0.13
|Ито Дзюня
|2
|0.08
|Манетси Маршал
|2
|0.08
|Накамура Кейто
|2
|0.08
|Хадра Реда
|1
|0.04
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.04
|Акиеме Серхио
|1
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|0.46
|Языджи Юсуф
|4
|0.17
|Жегрова Эдон
|3
|0.13
|Диаките Бафоде
|3
|0.13
|Андре Бенжамин
|3
|0.13
|Йоро Лени
|2
|0.08
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кабелла Реми
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|8
|1
|Де Смет Тибо
|5
|0
|Теума Тедди
|5
|0
|Уильям Стилл
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Дьяките Умар
|2
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Куду Теренс
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Лилль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
14
20
Реймс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Лилль
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
6
50%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
15%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
5
38%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
3
18%
4
19%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
8
38%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
3
18%
5
24%
76-90
Пропущено
18
4
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
6
33%
2
50%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Забито
30
33
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
4
13%
5
15%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
6
20%
14
42%
31-45
6
20%
2
6%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
6
20%
6
18%
76-90
Пропущено
31
20
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
4
13%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
9
29%
29%
3
15%
46-60
6
19%
7
35%
61-75
5
16%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3
Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1
Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0
Результаты матчей
Реймс
Лилль
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реймс
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
57
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
203
914
914
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|5.
|0:0 Заявка
|24
|10
|9
|5
|33 - 20
|39
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|8.
|0:0 Заявка
|24
|10
|5
|9
|30 - 31
|35
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|33 - 25
|33
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 33
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|18 - 40
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|8 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лилль
Исход игры
Реймс
8.3% (10)
Ничья
54.2% (65)
Лилль
37.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (60)
1:2 Лилль
25.8% (31)
0:1 Лилль
9.2% (11)
2:1 Реймс
4.2% (5)
1:0 Реймс
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Лилль
1.7% (2)
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