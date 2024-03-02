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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Реймс
0:1
Конец матча
Лилль
0'
6' Желтая карточка
Куду Теренс
36' Желтая карточка
Теума Тедди
48' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
0:1
56' Гол
Дэвид Джонатан
59' Желтая карточка
Де Смет Тибо
84' Желтая карточка
Уильям Стилл
90' Желтая карточка
Шевалье Люка
90'+8

Ход матча

6'
Куду Теренс
 
36'
Теума Тедди
 
48'
 
Гудмундссон Габриэль
56'
0:1
Дэвид Джонатан
59'
Де Смет Тибо
 
63'
Атангана-Эдоа Валентин
Куду Теренс
 
63'
Акиеме Серхио
Де Смет Тибо
 
72'
Дьяките Умар
Теума Тедди
 
72'
Накамура Кейто
Хадра Реда
 
81'
 
Исмаили Гонсалвес
Харальдссон Хакон-Арнар
84'
Уильям Стилл
 
87'
 
Рибейро Александро
Гомес Анхель
88'
 
Языджи Юсуф
Жегрова Эдон
89'
Диакон Мамаду
Ричардсон Амир
 
90'
 
Даго Треви
Дэвид Джонатан
90'
 
Шевалье Люка

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 457 Количество передач 345
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Реймс 8.3% (10)
X 54.2% (65)
Лилль 37.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
45
Куду
Теренс
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
8
Ричардсон
Амир
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
14
Хадра
Реда
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Реймс
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Лилль

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
0.92

Среднее время на гол

56
98

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.58
0.7

Среднее время на гол

56
128

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.59
0.82

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
110

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.25
Дарами Мохаммед 5 (1) 0.21
Ричардсон Амир 3 0.13
Дьяките Умар 3 0.13
Абдельамид Юнис 3 0.13
Ито Дзюня 2 0.08
Манетси Маршал 2 0.08
Накамура Кейто 2 0.08
Хадра Реда 1 0.04
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.04
Акиеме Серхио 1 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (1) 0.5
Языджи Юсуф 4 0.17
Жегрова Эдон 3 0.13
Диаките Бафоде 3 0.13
Андре Бенжамин 3 0.13
Йоро Лени 2 0.08
Сантос Тиаго 1 0.04
Кабелла Реми 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 8 1
Де Смет Тибо 6 0
Теума Тедди 5 0
Уильям Стилл 3 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Дьяките Умар 2 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Куду Теренс 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Рибейро Александро 4 1
Языджи Юсуф 5 0
Сантос Тиаго 4 0
Бенталеб Набиль 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Лилль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
9
Реймс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Лилль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

14
20
Реймс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Лилль
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
6
46%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
6
43%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
3
18%
4
19%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
8
38%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
3
18%
5
24%
76-90

Пропущено

18
4
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
2
11%
1
25%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
6
33%
2
50%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

30
34
15 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
4
13%
5
15%
1-15
5
17%
4
12%
16-30
6
20%
14
41%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
6
20%
6
18%
76-90

Пропущено

32
20
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
4
13%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
10
31%
3
15%
46-60
6
19%
7
35%
61-75
5
16%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гавр - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:1 Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3
Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1
Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0

Результаты матчей

Реймс
Лилль

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
3
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
21
3
9
15
1.5
9
15
2
22
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
8.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
9.
Марсель
 Заявка 23 8 9 6 33 - 25 33
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 23 5 8 10 29 - 33 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 23 3 8 12 18 - 40 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
11.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 11 1 4 6 11 - 18 7
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
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    Прогнозы 120
    Реймс 8.3% (10)
    X 54.2% (65)
    Лилль 37.5% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:1 Лилль

    Исход игры
    Реймс
    8.3% (10)
    Ничья
    54.2% (65)
    Лилль
    37.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.05% (39)
    Меньше
    66.95% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (60)
    1:2 Лилль
    25.8% (31)
    0:1 Лилль
    9.2% (11)
    2:1 Реймс
    4.2% (5)
    1:0 Реймс
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Лилль
    1.7% (2)
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