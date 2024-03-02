Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Рефери не любит споров - именно за это Уильям Стилл сейчас получил желтую

84' Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновится спорным мячом

79' Гудмундссон Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Дэвид Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Реймс

60' Сантос Тиаго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Де Смет Тибо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Абдельамид Юнис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

56' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

56' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Лилль

54' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хадра Реда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Реймс

50' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гудмундссон Габриэль получает желтую карточку за толчок соперника.

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.