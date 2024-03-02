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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
0:0
Первый тайм: 23'
Марсель
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 125
Клермон 0.8% (1)
X 2.4% (3)
Марсель 96.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
6
Кейта
Хабиб
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
23
Николсон
Шамар
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
22
Гуйе
Папе
8
Унаи
Аззедин
23
Сарр
Исмаила
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Клермон
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Марсель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.13
Чам Мухаммед 3 (1) 0.13
Аллевина Джим 2 0.08
Конате Шейк 2 0.08
Маньен Йоанн 2 0.08
Киэ Грежон 2 (1) 0.08
Гоналон Максим 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.33
Сарр Исмаила 3 0.13
Оливейра Витор 3 0.13
Мбемба Шансель 2 0.08
Ндиайе Ильман 2 0.08
Мурильо Микаэль 2 0.08
Жиго Самуэль 2 0.08
Балерди Леонардо 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Верету Жордан 1 0.04
Клосс Жонатан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Мумбанья Фарис 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Сейду Алиду 6 1
Гоналон Максим 4 0
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Клосс Жонатан 2 1
Верету Жордан 3 0
Арит Амин 3 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
7
Клермон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
20
Клермон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Марсель
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
26% (6)
61% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
33%
5
45%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
7%
4
22%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Пропущено

20
9
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
25%
3
33%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90

Забито

17
31
8 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 7
4
24%
8
26%
1-15
1
6%
7
23%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
4
24%
4
13%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
2
12%
2
6%
76-90

Пропущено

35
27
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
6
17%
7
26%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
7
20%
5
19%
31-45
7
20%
4
15%
46-60
4
11%
3
11%
61-75
6
17%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2
Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2

Результаты матчей

Клермон
Марсель

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
0
7 раз 30%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Клермон
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
10
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
16
7
4
19
1.5
11
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
8.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
9.
Марсель
 0:0 Заявка 24 8 10 6 33 - 25 34
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 23 5 8 10 29 - 33 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Клермон
 0:0 Заявка 24 3 9 12 18 - 40 18
18.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 0:0 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
11.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Клермон
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
15.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
16.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
17.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 0:0 Заявка 12 1 5 6 11 - 18 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
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    • 13'
      Николсон Шамар из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Аззеддин Унахи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Матсима Крислен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Клермон контролирует мяч.
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Балерди Леонардо пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 11'
      Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Клермон: 27%, Марсель: 73%.
    • 9'
      Пельмар Анди из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 8'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 8'
      Виржинюс Алан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 7'
      Кейта Хабиб наказан за толчок Гуйе Папе
    • 6'
      Ожье Флоран из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 6'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Клермон: 50%, Марсель: 50%.
    • 5'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 4'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 4'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 3'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 2'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 1'
      Матсима Крислен из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Марсель начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.6% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Клермон 0.8% (1)
    X 2.4% (3)
    Марсель 96.8% (121)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Марсель
    5.60
    Реклама, betcity.ru
    4.20
    Реклама, betboom.ru
    1.91
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 0:0 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Марсель

    Исход игры
    Клермон
    0.8% (1)
    Ничья
    2.4% (3)
    Марсель
    96.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    55.46% (66)
    Нет
    44.54% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    41.6% (52)
    0:1 Марсель
    26.4% (33)
    0:2 Марсель
    13.6% (17)
    1:3 Марсель
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Марсель
    1.6% (2)
    0:3 Марсель
    1.6% (2)
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