Тур: 24. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Леонард Томас
0'
0:1
23' ГолНдиайе Ильман
34' Желтая карточкаЧам Мухаммед
45' Желтая карточкаВивальдо Боргес до Сантос Нето
1:1
53' ГолБутубба Биляль
1:2
59' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
1:3
67' ГолКлосс Жонатан
68' Желтая карточкаКондогбия Жоффрей
1:4
80' ГолЛуис Энрике
1:5
90' ГолМумбанья Фарис
90'+6
Ход матча
23'
0:1
34'
53'
1:1
59'
67'
1:3
80'
1:4
90'
1:5
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 11
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
466 Количество передач 594
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
16
Лопес
Пау
22
Гуйе
Папе
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
- Защитник
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Марсель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.13
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.13
|Аллевина Джим
|2
|0.08
|Конате Шейк
|2
|0.08
|Маньен Йоанн
|2
|0.08
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.08
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Бутубба Биляль
|1
|0.04
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|1
|0.04
|Матсима Крислен
|1
|0.04
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.38
|Сарр Исмаила
|3
|0.13
|Ндиайе Ильман
|3
|0.13
|Оливейра Витор
|3
|0.13
|Мбемба Шансель
|2
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|Мумбанья Фарис
|2
|0.08
|Жиго Самуэль
|2
|0.08
|Балерди Леонардо
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Луис Энрике I
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Гастьен Йоан
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|1
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Арит Амин
|3
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
7
Клермон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
8
20
Клермон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Марсель
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
25% (6)
58% (14)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
29%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
20
19
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
2
18%
1
5%
76-90
Пропущено
20
9
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
25%
3
33%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90
Забито
18
36
8 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
4
22%
8
22%
1-15
1
6%
8
22%
16-30
3
17%
6
17%
31-45
5
28%
5
14%
46-60
3
17%
5
14%
61-75
2
11%
4
11%
76-90
Пропущено
40
28
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
6
15%
7
25%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
7
18%
5
18%
31-45
8
20%
5
18%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
8
20%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2
Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2
Результаты матчей
Клермон
Марсель
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Клермон
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
111
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
177
420
1212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|7
|1
|54 - 19
|55
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|34 - 18
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|44 - 34
|42
|4.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 20
|41
|5.
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|22 - 15
|40
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 24
|36
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 26
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 27
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|30 - 32
|34
|10.
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 35
|28
|11.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|25 - 31
|26
|12.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|23 - 34
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|23 - 35
|25
|14.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|24 - 30
|24
|15.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 33
|22
|16.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|31 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 37
|17
|18.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|31 - 12
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|14 - 5
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 14
|11
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|26 - 23
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 18
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 25
|10
|16.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 1:5 Марсель
Исход игры
Клермон
0.8% (1)
Ничья
2.4% (3)
Марсель
96.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
54.62% (65)
Меньше
45.38% (54)
Обе команды забьют
Да
55.46% (66)
Нет
44.54% (53)
Популярный счёт
1:2 Марсель
41.6% (52)
0:1 Марсель
26.4% (33)
0:2 Марсель
13.6% (17)
1:3 Марсель
5.6% (7)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:3 Марсель
1.6% (2)
0:3 Марсель
1.6% (2)
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