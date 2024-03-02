Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Фарис Мумбанья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Фарис Мумбанья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мбемба Шансель нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

44' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матсима Крислен пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

39' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Обамеянг Пьер-Эмерик пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

36' Матч возобновлен

35' Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Чам Мухаммед получил желтую карточку от судьи

32' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матсима Крислен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Обамеянг Пьер-Эмерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Ндиайе Ильман первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

23' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Клермон

19' Сарр Исмаила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Марсель

17' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Клермон

13' Аззеддин Унахи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Балерди Леонардо пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

11' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Клермон

2' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля