  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Клермон
1:5
Конец матча
Марсель
0'
0:1
23' Гол
Ндиайе Ильман
34' Желтая карточка
Чам Мухаммед
45' Желтая карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
1:1
53' Гол
Бутубба Биляль
1:2
59' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:3
67' Гол
Клосс Жонатан
68' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
1:4
80' Гол
Луис Энрике
1:5
90' Гол
Мумбанья Фарис
90'+6

Ход матча

23'
0:1
Ндиайе Ильман
34'
Чам Мухаммед
 
45'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
53'
Бутубба Биляль
(Ожье Флоран)
1:1
59'
1:2
Обамеянг Пьер-Эмерик
61'
 
Онана Жан
Унаи Аззедин
61'
 
Кондогбия Жоффрей
Гуйе Папе
62'
Аллевина Джим
Виржинюс Алан
 
62'
Рашани Эльбасан
Бутубба Биляль
 
67'
1:3
Клосс Жонатан
(Сарр Исмаила)
68'
 
Кондогбия Жоффрей
75'
 
Мумбанья Фарис
Обамеянг Пьер-Эмерик
75'
 
Луис Энрике
Ндиайе Ильман
76'
Андрич Комнен
Николсон Шамар
 
76'
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
 
80'
1:4
Луис Энрике
(Мумбанья Фарис)
83'
 
Корреа Хоакин
Арит Амин
83'
Конате Шейк
Кейта Хабиб
 
90'
1:5
Мумбанья Фарис
(Сарр Исмаила)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 11
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 466 Количество передач 594
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Клермон 0.8% (1)
X 2.4% (3)
Марсель 96.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
6
Кейта
Хабиб
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
23
Николсон
Шамар
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
8
Унаи
Аззедин
22
Гуйе
Папе
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Клермон
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Марсель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.13
Чам Мухаммед 3 (1) 0.13
Аллевина Джим 2 0.08
Конате Шейк 2 0.08
Маньен Йоанн 2 0.08
Киэ Грежон 2 (1) 0.08
Ожье Флоран 1 0.04
Бутубба Биляль 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.38
Сарр Исмаила 3 0.13
Ндиайе Ильман 3 0.13
Оливейра Витор 3 0.13
Мбемба Шансель 2 0.08
Клосс Жонатан 2 0.08
Мурильо Микаэль 2 0.08
Мумбанья Фарис 2 0.08
Жиго Самуэль 2 0.08
Балерди Леонардо 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Верету Жордан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Луис Энрике I 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Сейду Алиду 6 1
Гоналон Максим 4 0
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Клосс Жонатан 2 1
Верету Жордан 3 0
Арит Амин 3 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Клермон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Марсель
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
7
Клермон
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
20
Клермон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Марсель
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
25% (6)
58% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
29%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

20
19
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
5
25%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Пропущено

20
9
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
25%
3
33%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90

Забито

18
36
8 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
4
22%
8
22%
1-15
1
6%
8
22%
16-30
3
17%
6
17%
31-45
5
28%
5
14%
46-60
3
17%
5
14%
61-75
2
11%
4
11%
76-90

Пропущено

40
28
19 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
6
15%
7
25%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
7
18%
5
18%
31-45
8
20%
5
18%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
8
20%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2
Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2

Результаты матчей

Клермон
Марсель

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Клермон
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
17
7
4
20
1.5
12
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 24 16 7 1 54 - 19 55
2.
Брест
 Заявка 23 12 7 4 34 - 18 43
3.
Монако
 Заявка 24 12 6 6 44 - 34 42
4.
Лилль
 Заявка 24 11 8 5 34 - 20 41
5.
Ницца
 Заявка 23 11 7 5 22 - 15 40
6.
Ланс
 Заявка 23 10 6 7 30 - 24 36
7.
Марсель
 Заявка 24 9 9 6 38 - 26 36
8.
Ренн
 Заявка 23 9 8 6 35 - 27 35
9.
Реймс
 Заявка 24 10 4 10 30 - 32 34
10.
Лион
 Заявка 23 8 4 11 25 - 35 28
11.
Тулуза
 Заявка 23 6 8 9 25 - 31 26
12.
Нант
 Заявка 23 7 4 12 23 - 34 25
13.
Страсбург
 Заявка 23 6 7 10 23 - 35 25
14.
Гавр
 Заявка 23 5 9 9 24 - 30 24
15.
Монпелье
 Заявка 23 5 8 10 29 - 33 22
16.
Лорьян
 Заявка 23 5 7 11 31 - 44 22
17.
Мец
 Заявка 23 4 5 14 19 - 37 17
18.
Клермон
 Заявка 24 3 8 13 19 - 45 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 3 1 31 - 12 27
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Марсель
 Заявка 12 7 5 0 22 - 7 26
4.
Ницца
 Заявка 12 7 4 1 14 - 5 25
5.
Брест
 Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
6.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
7.
Ланс
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
10.
Страсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 11 4 2 5 13 - 12 14
13.
Лорьян
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 14 - 14 11
17.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
18.
Мец
 Заявка 11 1 3 7 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 12 6 4 2 26 - 23 22
3.
Брест
 Заявка 12 6 3 3 16 - 11 21
4.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 17 - 18 17
5.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
6.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
7.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
8.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
9.
Ренн
 Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
10.
Лион
 Заявка 11 4 1 6 10 - 16 13
11.
Нант
 Заявка 11 4 1 6 9 - 17 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
15.
Клермон
 Заявка 12 2 4 6 12 - 25 10
16.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
17.
Монпелье
 Заявка 11 3 1 7 12 - 19 9
18.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 12 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 44%, Марсель: 56%.
  • 95'
    Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 94'
    Клермон пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Клермон 0.8% (1)
    X 2.4% (3)
    Марсель 96.8% (121)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 1:5 Марсель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:5 Марсель

    Исход игры
    Клермон
    0.8% (1)
    Ничья
    2.4% (3)
    Марсель
    96.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.62% (65)
    Меньше
    45.38% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    55.46% (66)
    Нет
    44.54% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    41.6% (52)
    0:1 Марсель
    26.4% (33)
    0:2 Марсель
    13.6% (17)
    1:3 Марсель
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Марсель
    1.6% (2)
    0:3 Марсель
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный