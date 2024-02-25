Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ордабасы
Тобол
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
38 матчей
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.9%
52.6%
18.5%
11 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.28
0.85
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.15
0.94
Среднее время на гол
78
95
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.21
0.89
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
74
100
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4
Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Легия - Ордабасы 1:0 Приштина - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1 Каспий Актау - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Шахтёр Караганда 3:1 Жетысу - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Мактаарал 1:0 Ордабасы - Астана 1:2 Актобе - Ордабасы 2:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайсар - Ордабасы 2:3 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Ордабасы - Кызылжар 2:1
Тобол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1 Арда Карджали - Тобол 0:3
Тобол - Алания 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1 Аксу - Тобол 0:3 Тобол - Каспий Актау 1:1 Мактаарал - Тобол 1:1 Шахтёр Караганда - Тобол 2:1 Кызылжар - Тобол 1:1 Тобол - Жетысу 1:2 Астана - Тобол 2:1 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Ордабасы 0:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ордабасы - Тобол
Исход игры
Ордабасы
55% (66)
Ничья
23.3% (28)
Тобол
21.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
2:1 Ордабасы
30.8% (37)
1:1 Ничья
21.7% (26)
1:0 Ордабасы
17.5% (21)
1:2 Тобол
8.3% (10)
0:1 Тобол
7.5% (9)
2:0 Ордабасы
2.5% (3)
0:2 Тобол
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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