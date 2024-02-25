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Ордабасы
 
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Тобол
Прогнозы 119
Ордабасы 55.5% (66)
X 23.5% (28)
Тобол 21% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Тобол
3.35
3.55
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История личных встреч

Ордабасы
Тобол

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

38 матчей

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.9%
52.6%
18.5%
11 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.28
0.85

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.15
0.94

Среднее время на гол

78
95

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.21
0.89

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

74
100

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Елимай Семей - Ордабасы 0:4 Факел - Ордабасы 2:1 Ордабасы - Пюник 2:4
Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Легия - Ордабасы 1:0 Приштина - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1 Каспий Актау - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Шахтёр Караганда 3:1 Жетысу - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Мактаарал 1:0 Ордабасы - Астана 1:2 Актобе - Ордабасы 2:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Кайрат 1:0 Кайсар - Ордабасы 2:3 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Ордабасы - Кызылжар 2:1
Тобол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1 Арда Карджали - Тобол 0:3
Тобол - Алания 1:0 Ордабасы - Тобол 0:1 Аксу - Тобол 0:3 Тобол - Каспий Актау 1:1 Мактаарал - Тобол 1:1 Шахтёр Караганда - Тобол 2:1 Кызылжар - Тобол 1:1 Тобол - Жетысу 1:2 Астана - Тобол 2:1 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Ордабасы 0:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ордабасы - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 34 минуты.



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    • Прогнозы 119
    Ордабасы 55.5% (66)
    X 23.5% (28)
    Тобол 21% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ордабасы
    Ничья
    Тобол
    3.35
    3.55
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    4.00
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ордабасы - Тобол

    Исход игры
    Ордабасы
    55% (66)
    Ничья
    23.3% (28)
    Тобол
    21.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ордабасы
    30.8% (37)
    1:1 Ничья
    21.7% (26)
    1:0 Ордабасы
    17.5% (21)
    1:2 Тобол
    8.3% (10)
    0:1 Тобол
    7.5% (9)
    2:0 Ордабасы
    2.5% (3)
    0:2 Тобол
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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