Тур: 1.
Ход матча
2'
22'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
21 Saviour Gama
-
-
-
41 Jay Gupta
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
-
-
49 Harsh Patre
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
История личных встреч
Гоа
Бенгалуру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.63
Среднее время на гол
54
144
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.83
Среднее время на гол
55
49
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|6 (3)
|0.32
|Carlitos XI
|6 (1)
|0.32
|Родригес Виктор II
|3
|0.16
|Боргес Роуллин
|3
|0.16
|Jay Gupta
|2
|0.11
|Макхью Карл
|1
|0.05
|Сингх Уданта
|1
|0.05
|Джинган Сандеш
|1
|0.05
|Онайндиа Одеи
|1
|0.05
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.05
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|5 (1)
|0.26
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.21
|Уильямс Райан
|3
|0.16
|Мэйн Кёртис
|2
|0.11
|Sivasakthi Narayanan
|2
|0.11
|Сингх Суреш
|1
|0.05
|Harsh Patre
|1
|0.05
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0.05
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Сандху Гурприт
|0
|0
|Oliver Drost
|0
|0
|Сингх Чингленсана
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|1
|Дамьянович Славко
|6
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Lalremtluanga Fanai
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Пуджари Никхил
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Бенгалуру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
9
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Бенгалуру
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
17
11
Гоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Бенгалуру
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
50%
4
29%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
19%
3
15%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
6
22%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
3
19%
4
17%
46-60
3
19%
5
21%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2
Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2
Результаты матчей
Гоа
Бенгалуру
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гоа
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
17
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
64
18
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
711
414
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|3
|3
|38 - 22
|39
|2.
|19
|11
|6
|2
|34 - 17
|39
|3.
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|4.
|1:1
|19
|9
|7
|3
|27 - 18
|34
|5.
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|6.
|1:1
|19
|5
|7
|7
|19 - 27
|22
|7.
|19
|5
|6
|8
|24 - 24
|21
|8.
|19
|5
|6
|8
|23 - 30
|21
|9.
|19
|4
|8
|7
|24 - 32
|20
|10.
|18
|5
|3
|10
|18 - 28
|18
|11.
|19
|4
|6
|9
|20 - 22
|18
|12.
|19
|1
|5
|13
|9 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 10
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|8 - 6
|17
|7.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 9
|12
|10.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|11.
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|12.
|9
|0
|2
|7
|3 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 10
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|1:1
|10
|4
|5
|1
|19 - 12
|17
|4.
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|10
|3
|1
|6
|14 - 14
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|8.
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|9.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|10.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|11.
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|12.
|1:1
|10
|0
|4
|6
|8 - 17
|4
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|12 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|8 (3)
|АТК
|Садику Армандо
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|7
|Пенджаб
|Nikhil Prabhu
|7
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 5