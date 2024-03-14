Тур: 1.
0'
0:1
2' ГолChingambam Shivaldo Singh
1:1
22' ГолОнайндиа Одеи
31' Желтая карточкаДас Нараян
47' Красная карточкаСингх Суреш
66' Желтая карточкаJay Gupta
76' Желтая карточкаСингх Уданта
2:1
81' ГолBoris Singh Thangjam
87' Желтая карточкаAleksandar Jovanovic I
90' Желтая карточкаДамьянович Славко
90'+9
Ход матча
2'
22'
1:1
31'
46'
47'
66'
76'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
21 Saviour Gama
-
-
-
41 Jay Gupta
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Кумар РохитПолузащитник
-
21 Oliver DrostНападающий
-
-
-
49 Harsh Patre
-
-
30 Sahil Poonia
-
Главный тренер: Gerard Zaragoza
История личных встреч
Гоа
Бенгалуру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.63
Среднее время на гол
54
144
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.83
Среднее время на гол
55
49
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|6 (3)
|0.32
|Carlitos XI
|6 (1)
|0.32
|Родригес Виктор II
|3
|0.16
|Боргес Роуллин
|3
|0.16
|Jay Gupta
|2
|0.11
|Boris Singh Thangjam
|2
|0.11
|Макхью Карл
|1
|0.05
|Сингх Уданта
|1
|0.05
|Джинган Сандеш
|1
|0.05
|Онайндиа Одеи
|1
|0.05
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|5 (1)
|0.26
|Чхетри Сунил
|4 (2)
|0.21
|Уильямс Райан
|3
|0.16
|Мэйн Кёртис
|2
|0.11
|Sivasakthi Narayanan
|2
|0.11
|Сингх Суреш
|1
|0.05
|Harsh Patre
|1
|0.05
|Chingambam Shivaldo Singh
|1
|0.05
|Нарзари Холичаран
|0
|0
|Веендорп Кезиа
|0
|0
|Сандху Гурприт
|0
|0
|Oliver Drost
|0
|0
|Сингх Чингленсана
|0
|0
|Rohit Danu
|0
|0
|Jessel Carneiro
|0
|0
|Синг Наорем Рошан
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Jay Gupta
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Суреш
|5
|2
|Дамьянович Славко
|7
|0
|Кумар Рохит
|5
|0
|Синг Наорем Рошан
|1
|2
|Aleksandar Jovanovic I
|4
|0
|Хави Эрнандес II
|3
|0
|Chingambam Shivaldo Singh
|3
|0
|Shankar Sampingiraj
|2
|0
|Jessel Carneiro
|2
|0
|Harsh Patre
|2
|0
|Lalremtluanga Fanai
|2
|0
|Robin Yadav
|2
|0
|Уильямс Райан
|1
|0
|Чхетри Сунил
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Пуджари Никхил
|1
|0
|Monirul Molla
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Бенгалуру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
10
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Бенгалуру
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
17
11
Гоа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Бенгалуру
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
4
40%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
40%
4
25%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Забито
29
21
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
5
17%
4
19%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
6
21%
4
19%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
18%
3
12%
1-15
1
6%
7
27%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2
Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2
Результаты матчей
Гоа
Бенгалуру
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гоа
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
19
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
811
415
415
118
118
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|12 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|8 (3)
|АТК
|Садику Армандо
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 7
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Бенгалуру
|Дамьянович Славко
|7
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|7