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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
2:1
Конец матча
Бенгалуру
0'
0:1
2' Гол
Chingambam Shivaldo Singh
1:1
22' Гол
Онайндиа Одеи
31' Желтая карточка
Дас Нараян
47' Красная карточка
Сингх Суреш
66' Желтая карточка
Jay Gupta
76' Желтая карточка
Сингх Уданта
2:1
81' Гол
Boris Singh Thangjam
87' Желтая карточка
Aleksandar Jovanovic I
90' Желтая карточка
Дамьянович Славко
90'+9
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
5
Дас
Нараян
18
Боргес
Роуллин
4
Макхью
Карл
17
Boris
Singh
Thangjam
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
9
Carlitos
XI
1
Сандху
Гурприт
27
Пуджари
Никхил
4
Aleksandar
Jovanovic
I
23
Дамьянович
Славко
32
Синг
Наорем
Рошан
51
Chingambam
Shivaldo
Singh
3
Сингх
Чингленсана
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
11
Чхетри
Сунил
7
Уильямс
Райан
Гоа
Бенгалуру

История личных встреч

Гоа
Бенгалуру

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
0:2
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
4:3

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.63

Среднее время на гол

54
144

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.83

Среднее время на гол

55
49

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 6 (3) 0.32
Carlitos XI 6 (1) 0.32
Родригес Виктор II 3 0.16
Боргес Роуллин 3 0.16
Jay Gupta 2 0.11
Boris Singh Thangjam 2 0.11
Макхью Карл 1 0.05
Сингх Уданта 1 0.05
Джинган Сандеш 1 0.05
Онайндиа Одеи 1 0.05
Эррера Борха 0 0
Фернандес Брэндон 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 5 (1) 0.26
Чхетри Сунил 4 (2) 0.21
Уильямс Райан 3 0.16
Мэйн Кёртис 2 0.11
Sivasakthi Narayanan 2 0.11
Сингх Суреш 1 0.05
Harsh Patre 1 0.05
Chingambam Shivaldo Singh 1 0.05
Нарзари Холичаран 0 0
Веендорп Кезиа 0 0
Сандху Гурприт 0 0
Oliver Drost 0 0
Сингх Чингленсана 0 0
Rohit Danu 0 0
Jessel Carneiro 0 0
Синг Наорем Рошан 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Jay Gupta 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Дас Нараян 1 0
Сингх Уданта 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Суреш 5 2
Дамьянович Славко 7 0
Кумар Рохит 5 0
Синг Наорем Рошан 1 2
Aleksandar Jovanovic I 4 0
Хави Эрнандес II 3 0
Chingambam Shivaldo Singh 3 0
Shankar Sampingiraj 2 0
Jessel Carneiro 2 0
Harsh Patre 2 0
Lalremtluanga Fanai 2 0
Robin Yadav 2 0
Уильямс Райан 1 0
Чхетри Сунил 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Сандху Гурприт 1 0
Пуджари Никхил 1 0
Monirul Molla 1 0

Результаты матчей

Гоа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Бенгалуру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
10
Гоа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Бенгалуру
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

17
11
Гоа
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Бенгалуру
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
21% (4)
68% (13)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
4
40%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
40%
4
25%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Забито

29
21
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
5
17%
4
19%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
6
21%
4
19%
61-75
6
21%
4
19%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
18%
3
12%
1-15
1
6%
7
27%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
3
18%
5
19%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пенджаб - Гоа 3:3 Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2
Гоа - Нортист Юнайтед 0:2 Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2
Бенгалуру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Бенгалуру 1:1
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Мумбаи Сити 0:4 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Дели Динамос - Бенгалуру 3:2 Бенгалуру - Гоа 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Джамшедпур - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:2

Результаты матчей

Гоа
Бенгалуру

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гоа
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
1
9
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
8
11
1.5
4
15
4
15
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 18 12 3 3 38 - 22 39
2.
Мумбаи Сити
 19 11 6 2 34 - 17 39
3.
Гоа
 19 10 6 3 28 - 18 36
4.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
5.
Керала Бластерс
 18 9 2 7 26 - 23 29
6.
Джамшедпур
 19 5 6 8 24 - 24 21
7.
Пенджаб
 19 5 6 8 23 - 30 21
8.
Бенгалуру
 19 5 6 8 19 - 28 21
9.
Нортист Юнайтед
 19 4 8 7 24 - 32 20
10.
Ченнаин
 18 5 3 10 18 - 28 18
11.
Ист Бенгал
 19 4 6 9 20 - 22 18
12.
Хайдарабад
 19 1 5 13 9 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Мумбаи Сити
 10 6 3 1 19 - 9 21
3.
Керала Бластерс
 10 6 2 2 20 - 15 20
4.
Гоа
 9 6 1 2 9 - 6 19
5.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
6.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 9 2 5 2 10 - 10 11
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 9 7 1 1 20 - 10 22
2.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
5.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
7.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
8.
Нортист Юнайтед
 10 1 5 4 11 - 20 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
11.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
12.
Бенгалуру
 10 0 3 7 8 - 18 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 12 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
АТК Каммингс Джейсон 9 (2)
АТК Петратос Димитри 8 (3)
АТК Садику Армандо 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 7
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Бенгалуру Дамьянович Славко 7
АТК Тангри Дипак 7
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 7
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      УДАЛЕНИЕ! - Сингх Суреш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Дас Нараян уходит с поля. Jay Gupta выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Дас Нараян получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Онайндиа Одеи бьет в цель!
    • 2'
      Сингх Суреш сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Chingambam Shivaldo Singh бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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