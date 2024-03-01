Тур: 19. Стадион: Центральный городской стадион.
0:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаРыбалка Сергей
8' Желтая карточкаDenys Ndukve
27' Желтая карточкаМуравский Назарий
42' Желтая карточкаКравченко Никита
57' Желтая карточкаБар Арад
63' Желтая карточкаКрушиньский Борис
89' Желтая карточкаПасич Геннадий
0:1
90' ГолОлейник Денис
90' Желтая карточкаОлейник Денис
90' Желтая карточкаТарасенко Олег
90'+5
Ход матча
8'
42'
57'
89'
90'
0:1
90'
90'
71
Бойко
Денис
14
Фортюн
Яссин
59
Козак
Артём
31
Denys
Ndukve
8
Бар
Арад
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
31 Denys NdukveНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Полесье
ЛНЗ Черкассы
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.21
|Будковский Филипп
|4
|0.21
|Козак Артём
|3
|0.16
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.11
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.11
|Шастал Дмитрий
|2
|0.11
|Крушиньский Борис
|2
|0.11
|Arielson
|1
|0.05
|Назаренко Александр
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.05
|Artem Smolyakov
|1
|0.05
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.05
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.17
|Прядун Максим
|3
|0.17
|Наумец Владислав
|3
|0.17
|Олейник Денис
|2
|0.11
|Пасич Геннадий
|2
|0.11
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.11
|Хобленко Алексей
|1
|0.06
|Норенков Денис
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|6
|0
|Пасич Геннадий
|5
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Насонов Александр
|2
|0
|Шестаков Сергей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Бар Арад
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
ЛНЗ Черкассы
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
0
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
12
6
Полесье
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
ЛНЗ Черкассы
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
15
6
Голы по времени матча
Забито
12
9
1 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
4
33%
5
56%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
46%
4
44%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
2
40%
4
29%
76-90
Забито
25
18
6 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
3
12%
1
6%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
10
40%
9
50%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
21%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
5
36%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0
Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2
ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2
Результаты матчей
Полесье
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
9 раз 50%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Полесье
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
46
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
99
811
612
316
315
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5