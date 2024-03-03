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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Оболонь
0:1
Второй тайм: 90+'
Днепр-1
0'
0:1
37' Гол
Филиппов Александр
60' Желтая карточка
Горбунов Сергей Олегович
86' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
1
Федоривский
Назарий
24
Yegor
Prokopenko
16
Лукьянчук
Павел
3
Приймак
Владислав
11
Грисьо
Максим
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
19
Косовский
Сергей
55
Суханов
Сергей
10
Слободян
Олег
95
Igor
Krasnopir
1
Волынец
Евгений
11
Мирошниченко
Денис
3
Адамюк
Владимир
30
Кравец
Василий
20
Горбунов
Сергей
Олегович
5
Сарапий
Эдуард
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
27
Очеретько
Олег
7
Филиппов
Александр
Оболонь
Днепр-1

История личных встреч

Оболонь
Днепр-1

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПД
1:1
ПД
1:3

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.22
Суханов Сергей 3 (1) 0.17
Тарануха Ростислав 2 0.11
Черненко Руслан 1 0.06
Карась Даниил 1 0.06
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 7 0.37
Гуцуляк Алексей 5 0.26
Пихалёнок Александр 4 (2) 0.21
Леднeв Богдан 4 0.21
Адамюк Владимир 1 0.05
Мирошниченко Денис 1 0.05
Танчик Владимир 1 0.05
Сарапий Эдуард 1 0.05
Бабенко Руслан 1 0.05
Когут Игорь 1 0.05
Бланко Доминго 1 (1) 0.05
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 8 2
Вовкун Артем 3 2
Приймак Владислав 5 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Дубко Валерий 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Лукьянчук Павел 2 0
Суханов Сергей 2 0
Рыбка Александр 1 0
Черненко Руслан 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 4 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Рубчинский Валентин 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0

Результаты матчей

Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Днепр-1
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Днепр-1
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

5
13
Оболонь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Днепр-1
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
6
46%
3
33%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 12
10 Не забивали 2
0
0%
4
15%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
3
27%
3
11%
31-45
3
27%
8
30%
30%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
9
39%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1
Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0
Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1

Результаты матчей

Оболонь
Днепр-1

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
16
2
4
13
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:0 19 11 5 3 28 - 17 38
2.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
3.
Динамо Киев
 16 11 1 4 38 - 20 34
4.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
5.
Шахтёр Донецк
 16 9 5 2 26 - 13 32
6.
Рух Львов
 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Александрия
 17 4 5 8 12 - 20 17
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 0:1 18 3 6 9 11 - 24 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 18 2 6 10 16 - 30 12
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Днепр-1
 1:0 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
10.
Александрия
 8 3 2 3 5 - 10 11
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 0:1 9 1 4 4 6 - 11 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Днепр-1
 1:0 9 6 2 1 13 - 8 20
3.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
4.
Рух Львов
 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 0:1 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
16.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Колос Ковалёвка Богданов Андрей 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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