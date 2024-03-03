Тур: 19. Стадион: Оболонь Арена.
0'
0:1
38' ГолФилиппов Александр
60' Желтая карточкаГорбунов Сергей Олегович
85' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
90'+5
Ход матча
38'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Оболонь
Днепр-1
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.22
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.17
|Тарануха Ростислав
|2
|0.11
|Черненко Руслан
|1
|0.06
|Карась Даниил
|1
|0.06
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|7
|0.37
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.26
|Пихалёнок Александр
|4 (2)
|0.21
|Леднeв Богдан
|4
|0.21
|Адамюк Владимир
|1
|0.05
|Мирошниченко Денис
|1
|0.05
|Танчик Владимир
|1
|0.05
|Сарапий Эдуард
|1
|0.05
|Бабенко Руслан
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.05
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|8
|2
|Вовкун Артем
|3
|2
|Приймак Владислав
|5
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Дубко Валерий
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Черненко Руслан
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Днепр-1
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
13
Оболонь
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Днепр-1
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
3
23%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
6
46%
3
33%
76-90
Забито
11
28
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 13
11 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
2
18%
6
21%
16-30
3
27%
4
14%
31-45
3
27%
8
29%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
2
18%
4
14%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
9
38%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1
Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0
Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1
Результаты матчей
Оболонь
Днепр-1
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
1
11 раз 58%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
172
414
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|28 - 17
|38
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|3.
|16
|11
|1
|4
|38 - 20
|34
|4.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|5.
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|6.
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8.
|18
|5
|9
|4
|13 - 11
|24
|9.
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|10.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|12.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 19
|16
|13.
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|14.
|19
|4
|3
|12
|19 - 34
|15
|15.
|18
|2
|6
|10
|16 - 30
|12
|16.
|17
|1
|7
|9
|9 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|13.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Колос Ковалёвка
|Богданов Андрей
|7