Тур: 19. Стадион: Ника.
0:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
18'
63'
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
55
Джордан
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
-
99 De
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
-
32 Artem Slesar
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Александрия
Заря
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
9.7%
54.8%
35.5%
3 победы 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.6
0.94
Среднее время на гол
150
96
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.1
0.87
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
82
103
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|3
|0.17
|Скорко Данил
|3
|0.17
|Плакса Родион
|2
|0.11
|Juan Alvina
|1
|0.06
|Кравченко Антон
|1
|0.06
|Джеовани
|1
|0.06
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.06
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.31
|Батагов Арсений
|2
|0.13
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.13
|Нагнойный Денис
|1
|0.06
|Волошин Викентий
|1
|0.06
|Джордан
|1
|0.06
|Русин Назарий
|1
|0.06
|Алефиренко Даниил
|1
|0.06
|Яцык Александр
|1
|0.06
|Jakov Basic
|1
|0.06
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|5
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Герреро Эдуардо
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Заря
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
7
Александрия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
1
Александрия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Заря
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
6
32%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
40%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3
Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0
Заря
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0
Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Результаты матчей
Александрия
Заря
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Александрия
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
105
215
411
116
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|28 - 17
|38
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|3.
|16
|11
|1
|4
|38 - 20
|34
|4.
|19
|9
|6
|4
|25 - 14
|33
|5.
|16
|9
|5
|2
|26 - 13
|32
|6.
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|7.
|19
|7
|5
|7
|20 - 27
|26
|8.
|18
|5
|9
|4
|13 - 11
|24
|9.
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|10.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|12.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 19
|16
|13.
|18
|3
|6
|9
|11 - 24
|15
|14.
|19
|4
|3
|12
|19 - 34
|15
|15.
|18
|2
|6
|10
|16 - 30
|12
|16.
|17
|1
|7
|9
|9 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|13 - 12
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|13.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Колос Ковалёвка
|Богданов Андрей
|7