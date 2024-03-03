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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Шахтёр Донецк
5:2
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
10' Гол
Конопля Ефим
1:1
20' Гол
Аду Принс
2:1
22' Гол
Крыськив Дмитрий
22' Желтая карточка
Аду Принс
57' Красная карточка
Hrvoje Ilic
3:1
68' Гол
Бондаренко Артём
71' Желтая карточка
Назарина Егор
4:1
82' Гол
Крыськив Дмитрий
4:2
85' Гол
Стецков Тимур
5:2
90' Гол
Траоре Лассина
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
23
Педринью
Роша
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
9
Созах
Даниэль
Шахтёр Донецк
Кривбасс

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Кривбасс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.35
Зубков Александр 4 0.24
Сикан Даниил 3 0.18
Кащук Алексей 3 0.18
Матвиенко Николай 3 0.18
Траоре Лассина 3 0.18
Назарина Егор 2 0.12
Судаков Георгий 2 0.12
Келси Кевин 2 0.12
Бондаренко Артём 1 0.06
Вьюнник Богдан 1 0.06
Конопля Ефим 1 0.06
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.37
Задерака Максим 6 0.32
Кузык Денис 3 0.16
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.16
Бескоровайный Данил 3 0.16
Klim Prykhodko 2 (1) 0.11
Понедельник Андрей 2 0.11
Аду Принс 2 0.11
Стецков Тимур 1 0.05
Дибанго Иван 1 0.05
Дебелко Роман 1 0.05
Хомченовский Дмитрий 1 0.05
Бизимана Джихад 1 0.05
По Жан-Морель 1 0.05
Viktor Bliznichenko 1 0.05
Лунёв Максим 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Кевин IV 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кривбасс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

14
15
Шахтёр Донецк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Кривбасс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

17
20
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
6
35%
4
20%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
3
19%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

31
36
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
5
16%
5
14%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
5
16%
11
31%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
7
23%
8
22%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1
Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Кривбасс

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
6
4
2
6
2.5
5
5
1
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
3
9
8
1.5
12
7
4
13
2.5
7
12
2
15
3.5
1
18
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 19 11 5 3 28 - 17 38
2.
Кривбасс
 19 11 4 4 36 - 22 37
3.
Шахтёр Донецк
 17 10 5 2 31 - 15 35
4.
Динамо Киев
 16 11 1 4 38 - 20 34
5.
Полесье
 19 9 6 4 25 - 14 33
6.
Рух Львов
 19 7 9 3 27 - 20 30
7.
Ворскла
 19 7 5 7 20 - 27 26
8.
Колос Ковалёвка
 18 5 9 4 13 - 11 24
9.
Черноморец Од
 18 7 2 9 26 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Александрия
 18 4 6 8 12 - 20 18
12.
Заря
 16 3 7 6 16 - 19 16
13.
Оболонь
 18 3 6 9 11 - 24 15
14.
Металлист-1925
 19 4 3 12 19 - 34 15
15.
Верес
 18 2 6 10 16 - 30 12
16.
Минай
 17 1 7 9 9 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 7 0 2 19 - 7 21
2.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 17 - 8 19
3.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
12.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
15.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
16.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 6 2 1 13 - 8 20
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
4.
Рух Львов
 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
6.
ЛНЗ Черкассы
 9 4 3 2 9 - 7 15
7.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
8.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 9 2 5 2 13 - 12 11
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
16.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 7 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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