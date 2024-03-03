Тур: 19. Стадион: Арена Львов.
5:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКонопля Ефим
1:1
20' ГолАду Принс
2:1
22' ГолКрыськив Дмитрий
22' Желтая карточкаАду Принс
57' Красная карточкаHrvoje Ilic
3:1
68' ГолБондаренко Артём
71' Желтая карточкаНазарина Егор
4:1
82' ГолКрыськив Дмитрий
4:2
85' ГолСтецков Тимур
5:2
90' ГолТраоре Лассина
90'+6
Ход матча
10'
1:0
20'
1:1
22'
22'
57'
68'
71'
82'
4:1
85'
4:2
90'
26
Конопля
Ефим
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
80 Аду ПринсПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Кривбасс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.35
|Зубков Александр
|4
|0.24
|Сикан Даниил
|3
|0.18
|Кащук Алексей
|3
|0.18
|Матвиенко Николай
|3
|0.18
|Траоре Лассина
|3
|0.18
|Назарина Егор
|2
|0.12
|Судаков Георгий
|2
|0.12
|Келси Кевин
|2
|0.12
|Бондаренко Артём
|1
|0.06
|Вьюнник Богдан
|1
|0.06
|Конопля Ефим
|1
|0.06
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.37
|Задерака Максим
|6
|0.32
|Кузык Денис
|3
|0.16
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.16
|Бескоровайный Данил
|3
|0.16
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.11
|Понедельник Андрей
|2
|0.11
|Аду Принс
|2
|0.11
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Дибанго Иван
|1
|0.05
|Дебелко Роман
|1
|0.05
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.05
|Бизимана Джихад
|1
|0.05
|По Жан-Морель
|1
|0.05
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.05
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кривбасс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
14
15
Шахтёр Донецк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Кривбасс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
24%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
6
35%
4
20%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
3
19%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
31
36
16 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
5
16%
5
14%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
5
16%
11
31%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
7
23%
8
22%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
2
13%
4
18%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1
Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Кривбасс
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
63
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
44
64
26
55
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
163
98
127
413
712
215
118
116
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|7 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6