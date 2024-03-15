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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 15'
Сталь Мелец
0'
8' Желтая карточка
Гийомье Мэтью

Ход матча

8'
 
Гийомье Мэтью
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Сталь Мелец
1.75
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5.30
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Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
27
Яунземс
Алвис
18
Piotr
Wlazlo
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
Заглембе Любин
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Сталь Мелец

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
4:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
1

Среднее время на гол

32
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.57
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

35
70

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 6 0.24
Ходына Кацпер 5 (2) 0.2
Вдовяк Матеуш 4 0.16
Лавничак Алекс 3 0.12
Копац Бартош 2 0.08
Маковский Томаш 2 0.08
Муньос Хуан 2 0.08
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 12 0.48
Доманьски Мацей 3 0.12
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.12
Koki Hinokio 3 0.12
Матрас Матеуш 2 0.08
Гийомье Мэтью 2 0.08
Мерилуото Кай 2 0.08
Эсселинк Берт 2 0.08
Piotr Wlazlo 1 0.04
Тромбка Михал 1 0.04
Lukasz Gerstenstein 1 0.04
Krzysztof Wolkowicz 1 0.04
Яунземс Алвис 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Mateusz Grzybek 3 1
Полетанович Марко 4 0
Диудис Сократис 2 1
Ходына Кацпер 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 0
Piotr Wlazlo 5 0
Пиньот Максимилиан 3 1
Koki Hinokio 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Шкурин Илья 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

12
19
Заглембе Любин
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Сталь Мелец
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
33%
7
35%
61-75
3
25%
3
15%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Пропущено

23
12
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
22%
1
8%
1-15
4
17%
4
33%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
4
33%
61-75
2
9%
2
17%
76-90

Забито

29
34
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
8
24%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
8
28%
8
24%
76-90

Пропущено

35
32
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
9
26%
1
3%
1-15
4
11%
10
31%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
10
29%
11
34%
61-75
5
14%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Сталь Мелец

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
16
8
9
15
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
4.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 0:0 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 0:0 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 24 9 4 11 30 - 33 31
11.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Варта Познань
 24 6 9 9 23 - 28 27
14.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 0:0 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 0:0 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 0:0 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
10.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
11.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
12.
Сталь Мелец
 0:0 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Заглембе Любин.
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Заглембе Любин
Ничья
Сталь Мелец
1.75
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