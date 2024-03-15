Тур: 25. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Щербович Марцин
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
18
Piotr
Wlazlo
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Заглембе Любин
Сталь Мелец
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
1
Среднее время на гол
32
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.57
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
35
70
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|6
|0.24
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.2
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.16
|Лавничак Алекс
|3
|0.12
|Копац Бартош
|2
|0.08
|Маковский Томаш
|2
|0.08
|Муньос Хуан
|2
|0.08
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|12
|0.48
|Доманьски Мацей
|3
|0.12
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.12
|Koki Hinokio
|3
|0.12
|Матрас Матеуш
|2
|0.08
|Гийомье Мэтью
|2
|0.08
|Мерилуото Кай
|2
|0.08
|Эсселинк Берт
|2
|0.08
|Piotr Wlazlo
|1
|0.04
|Тромбка Михал
|1
|0.04
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.04
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.04
|Яунземс Алвис
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Полетанович Марко
|4
|0
|Диудис Сократис
|2
|1
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Пиньот Максимилиан
|3
|1
|Koki Hinokio
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Заглембе Любин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
12
19
Заглембе Любин
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Сталь Мелец
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
33%
7
35%
61-75
3
25%
3
15%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Пропущено
23
12
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
22%
1
8%
1-15
4
17%
4
33%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
6
26%
4
33%
61-75
2
9%
2
17%
76-90
Забито
29
34
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
2
7%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
6
21%
8
24%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
8
28%
8
24%
76-90
Пропущено
35
32
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
9
26%
1
3%
1-15
4
11%
10
31%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
10
29%
11
34%
61-75
5
14%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гарбарния Краков - Сталь Мелец 2:4 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Сталь Мелец
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
9 раз 38%
0
5 раз 21%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
210
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
75
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
168
915
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|24
|12
|7
|5
|46 - 26
|43
|4.
|24
|11
|8
|5
|36 - 30
|41
|5.
|24
|12
|4
|8
|44 - 28
|40
|6.
|24
|10
|8
|6
|35 - 29
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|31 - 27
|36
|8.
|0:0
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|24
|9
|4
|11
|30 - 33
|31
|11.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|12.
|24
|5
|13
|6
|23 - 26
|28
|13.
|24
|6
|9
|9
|23 - 28
|27
|14.
|24
|5
|12
|7
|30 - 31
|27
|15.
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|16.
|24
|4
|11
|9
|26 - 32
|23
|17.
|24
|2
|12
|10
|27 - 39
|18
|18.
|24
|4
|4
|16
|20 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|8.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|9.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|12
|3
|6
|3
|18 - 17
|15
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|12
|1
|2
|9
|14 - 27
|5
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8