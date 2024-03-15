  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 14000
Падерборн
1:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
54' Желтая карточка
Kai Klefisch
0:1
58' Пенальти
Hasan Kurucay
58' Желтая карточка
Иванов Роберт
1:1
61' Гол
Гримальди Адриано
1:2
80' Гол
Филипп Райан
90' Желтая карточка
Николау Яннис
90'+6

Ход матча

54'
Kai Klefisch
 
58'
0:1
Hasan Kurucay
58'
 
Иванов Роберт
59'
Гримальди Адриано
Kai Klefisch
 
61'
Гримальди Адриано
1:1
68'
 
Крюгер Флориан
Johan Gomez
78'
Ilyas Ansah
Костонс Кун
 
78'
Лайпертц Роберт
Аарон Зентер
 
80'
1:2
Филипп Райан
(Донкор Антон)
84'
 
Уджа Энтони
Филипп Райан
84'
 
Тауэр Никлас
Кауфманн Фабио
86'
Sirlord Conteh
Calvin Brackelmann
 
90'
 
Николау Яннис
Хельгасон Торир
90'
 
Гризбек Себастьян
Краусе Робин
90'
 
Николау Яннис

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 518 Количество передач 334
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бувинк
Пелле
4
Calvin
Brackelmann
16
Муслиу
Визар
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
26
Клаас
Себастьян
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
Падерборн
3-4-3
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Падерборн
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:3
Б2
5:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМС
1:2
Б3
2:0
Б3
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
0.78

Среднее время на гол

41
115

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
103

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.27
Бильбия Филип 5 0.19
Гримальди Адриано 5 0.19
Платте Феликс 3 0.12
Клаас Себастьян 3 0.12
Кинсомби Давид 3 (2) 0.12
Обермайр Рафаэль 2 0.08
Костонс Кун 2 0.08
Mattes Hansen 2 0.08
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Аарон Зентер 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.23
Филипп Райан 5 0.19
Уджа Энтони 3 0.12
Бисакшич Эрмин 3 0.12
Johan Gomez 2 0.08
Hasan Kurucay 2 (2) 0.08
Донкор Антон 1 0.04
Хельгасон Торир 1 0.04
Крюгер Флориан 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 5 2
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 3 2
Краусе Робин 6 0
Иванов Роберт 5 0
Бисакшич Эрмин 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
3
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Айнтрахт Бр
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

18
14
Падерборн
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Айнтрахт Бр
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

24
17

Голы по времени матча

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
5
50%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
2
10%
7
32%
16-30
4
20%
7
32%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
30%
2
9%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
14%
4
25%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
8
35%
4
25%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90

Забито

40
26
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
4
10%
4
15%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
7
18%
6
23%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
10
25%
5
19%
76-90

Пропущено

43
38
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
4
9%
5
13%
1-15
3
7%
8
21%
16-30
12
28%
11
29%
31-45
12
28%
2
5%
46-60
3
7%
6
16%
61-75
9
21%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2

Результаты матчей

Падерборн
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 23%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
16
10
12
14
1.5
7
19
6
20
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 25 14 9 2 46 - 25 51
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 25 11 5 9 37 - 37 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Эльвeрсберг
 25 10 5 10 39 - 41 35
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
17.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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    • 58'
      Г О О О О Л - Хасан Куручай из команды Айнтрахт Бр забивает с точки!
    • 54'
      Кай Клефиш получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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