Тур: 26. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 14000
1:2
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаKai Klefisch
0:1
58' ПенальтиHasan Kurucay
58' Желтая карточкаИванов Роберт
1:1
61' ГолГримальди Адриано
1:2
80' ГолФилипп Райан
90' Желтая карточкаНиколау Яннис
90'+6
Ход матча
54'
58'
0:1
58'
61'
80'
1:2
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
518 Количество передач 334
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Laurin Curda
-
-
45 Marco Pledl
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Johan GomezНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Падерборн
Айнтрахт Бр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
0.78
Среднее время на гол
41
115
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.87
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
103
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.27
|Бильбия Филип
|5
|0.19
|Гримальди Адриано
|5
|0.19
|Платте Феликс
|3
|0.12
|Клаас Себастьян
|3
|0.12
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.12
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.08
|Костонс Кун
|2
|0.08
|Mattes Hansen
|2
|0.08
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Аарон Зентер
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.23
|Филипп Райан
|5
|0.19
|Уджа Энтони
|3
|0.12
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.12
|Johan Gomez
|2
|0.08
|Hasan Kurucay
|2 (2)
|0.08
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|5
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Hasan Kurucay
|3
|2
|Краусе Робин
|6
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Бисакшич Эрмин
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
3
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Айнтрахт Бр
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
18
14
Падерборн
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Айнтрахт Бр
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
24
17
Голы по времени матча
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
5
50%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
5
26%
3
30%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
1
5%
2
9%
1-15
2
10%
7
32%
16-30
4
20%
7
32%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
6
30%
2
9%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
14%
4
25%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
4
25%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
8
35%
4
25%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
13%
4
25%
76-90
Забито
40
26
15 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
4
10%
4
15%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
5
13%
3
12%
31-45
7
18%
6
23%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
10
25%
5
19%
76-90
Пропущено
43
38
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
4
9%
5
13%
1-15
3
7%
8
21%
16-30
12
28%
11
29%
31-45
12
28%
2
5%
46-60
3
7%
6
16%
61-75
9
21%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4
Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Результаты матчей
Падерборн
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
6 раз 23%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
49
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
76
310
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1610
1214
719
620
224
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5