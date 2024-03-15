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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 33'
Фортуна
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Фортуна
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Все Коэффициенты
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
14
Диаките
Умар
4
Гьямфи
Максвелл
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
11
Макридис
Хараламбос
9
Erik
Engelhardt
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
34
Николя
Гавори
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
36
Мустафа
Сулиман
Оснабрюк
4-5-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Оснабрюк
Фортуна

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
ТМК
1:1
Б2
0:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 9 (1) 0.35
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.12
Dave Gnaase 3 0.12
Конте Кристиан 2 0.08
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 14 (3) 0.54
Вермейж Винсент 9 (1) 0.35
Клаус Феликс 5 0.19
Танака Ао 5 0.19
Энгельхардт Янник 3 0.12
Нимиц Йона 3 0.12
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Де Вейс Йорди 2 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Мустафа Сулиман 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Кюизанс Микаэль 6 1
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
Сиберт Джамиль 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Фортуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
9
Оснабрюк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

6
20
Оснабрюк
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Фортуна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
9%
5
17%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
2
18%
7
24%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
3
27%
5
17%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Пропущено

32
18
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
6%
4
22%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
7
22%
4
22%
46-60
8
25%
2
11%
61-75
5
16%
1
6%
76-90

Забито

25
52
10 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
8%
8
15%
1-15
3
12%
8
15%
16-30
5
20%
8
15%
31-45
3
12%
13
25%
46-60
4
16%
7
13%
61-75
8
32%
8
15%
76-90

Пропущено

48
34
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
6
13%
4
12%
1-15
4
8%
8
24%
16-30
9
19%
7
21%
31-45
8
17%
7
21%
46-60
11
23%
4
12%
61-75
10
21%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6

Результаты матчей

Оснабрюк
Фортуна

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
8
17
1.5
14
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 25 14 9 2 46 - 25 51
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 0:0 26 11 8 7 52 - 34 41
5.
Падерборн
 0:0 26 11 7 8 39 - 41 40
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 25 11 5 9 37 - 37 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Эльвeрсберг
 25 10 5 10 39 - 41 35
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 26 7 4 15 23 - 38 25
18.
Оснабрюк
 0:0 26 3 10 13 24 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 0:0 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 0:0 13 5 4 4 18 - 18 19
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 0:0 13 2 6 5 11 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 0:0 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 0:0 13 5 5 3 29 - 16 20
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 13 2 1 10 8 - 21 7
18.
Оснабрюк
 0:0 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Фортуна
3.70
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3.65
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