Тур: 26. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Оснабрюк
Фортуна
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|9 (1)
|0.35
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.12
|Dave Gnaase
|3
|0.12
|Конте Кристиан
|2
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|14 (3)
|0.54
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.35
|Клаус Феликс
|5
|0.19
|Танака Ао
|5
|0.19
|Энгельхардт Янник
|3
|0.12
|Нимиц Йона
|3
|0.12
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.08
|Де Вейс Йорди
|2
|0.08
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Мустафа Сулиман
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Кюизанс Микаэль
|6
|1
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|Сиберт Джамиль
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Фортуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
9
Оснабрюк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фортуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
6
20
Оснабрюк
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Фортуна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
9%
5
17%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
2
18%
7
24%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
3
27%
5
17%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
6%
4
22%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
7
22%
4
22%
46-60
8
25%
2
11%
61-75
5
16%
1
6%
76-90
Забито
25
52
10 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
2
8%
8
15%
1-15
3
12%
8
15%
16-30
5
20%
8
15%
31-45
3
12%
13
25%
46-60
4
16%
7
13%
61-75
8
32%
8
15%
76-90
Пропущено
48
34
19 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
6
13%
4
12%
1-15
4
8%
8
24%
16-30
9
19%
7
21%
31-45
8
17%
7
21%
46-60
11
23%
4
12%
61-75
10
21%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6
Результаты матчей
Оснабрюк
Фортуна
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
48
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
49
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
817
1411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|9
|2
|46 - 25
|51
|2.
|25
|14
|4
|7
|47 - 34
|46
|3.
|25
|12
|5
|8
|47 - 37
|41
|4.
|0:0
|26
|11
|8
|7
|52 - 34
|41
|5.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|39 - 41
|40
|6.
|25
|10
|9
|6
|46 - 34
|39
|7.
|25
|11
|5
|9
|37 - 37
|38
|8.
|25
|10
|6
|9
|35 - 43
|36
|9.
|25
|10
|5
|10
|39 - 41
|35
|10.
|25
|9
|8
|8
|48 - 41
|35
|11.
|25
|9
|7
|9
|45 - 41
|34
|12.
|25
|8
|7
|10
|38 - 34
|31
|13.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|14.
|25
|9
|3
|13
|40 - 49
|30
|15.
|25
|8
|4
|13
|41 - 50
|28
|16.
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|17.
|0:0
|26
|7
|4
|15
|23 - 38
|25
|18.
|0:0
|26
|3
|10
|13
|24 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|9.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|13
|6
|1
|6
|25 - 26
|19
|13.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|14.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|15.
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|16.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|4.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|29 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|8 - 21
|7
|18.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5