Тур: 26. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke. Зрители: 10000
0'
0:1
35' ГолЦолис Христос
38' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
58' Желтая карточкаАндруцос Танасис
0:2
60' ГолУчино Такаси
0:3
72' ГолМустафа Сулиман
0:4
88' ГолТанака Ао
89' Желтая карточкаТанака Ао
90'+6
Ход матча
35'
0:1
58'
60'
0:2
72'
0:3
88'
0:4
89'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 9
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
580 Количество передач 345
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Оснабрюк
Фортуна
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|9 (1)
|0.35
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.12
|Dave Gnaase
|3
|0.12
|Конте Кристиан
|2
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|15 (3)
|0.58
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.35
|Танака Ао
|6
|0.23
|Клаус Феликс
|5
|0.19
|Энгельхардт Янник
|3
|0.12
|Нимиц Йона
|3
|0.12
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.08
|Де Вейс Йорди
|2
|0.08
|Мустафа Сулиман
|2
|0.08
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Учино Такаси
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Кюизанс Микаэль
|6
|1
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Сиберт Джамиль
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Фортуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
9
Оснабрюк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
6
20
Оснабрюк
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Фортуна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
11
33
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
1
9%
5
15%
1-15
2
18%
2
6%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
1
9%
7
21%
46-60
2
18%
5
15%
61-75
3
27%
6
18%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
6%
4
22%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
7
22%
4
22%
46-60
8
25%
2
11%
61-75
5
16%
1
6%
76-90
Забито
25
56
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
2
8%
8
14%
1-15
3
12%
8
14%
16-30
5
20%
9
16%
31-45
3
12%
14
25%
46-60
4
16%
8
14%
61-75
8
32%
9
16%
76-90
Пропущено
52
34
20 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
6
12%
4
12%
1-15
4
8%
8
24%
16-30
10
19%
7
21%
31-45
9
17%
7
21%
46-60
12
23%
4
12%
61-75
11
21%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6
Результаты матчей
Оснабрюк
Фортуна
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:5
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
49
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
49
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
224
818
1511
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5