  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 10000
Оснабрюк
0:4
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
35' Гол
Цолис Христос
38' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
58' Желтая карточка
Андруцос Танасис
0:2
60' Гол
Учино Такаси
0:3
72' Гол
Мустафа Сулиман
0:4
88' Гол
Танака Ао
89' Желтая карточка
Танака Ао
90'+6

Ход матча

35'
0:1
Цолис Христос
(Танака Ао)
38'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
46'
Теше Роберт
Lukas Kunze
 
57'
 
Учино Такаси
Николя Гавори
58'
Андруцос Танасис
 
60'
0:2
Учино Такаси
(Цолис Христос)
64'
Jannes Wulff
Макридис Хараламбос
 
64'
Лобингер Лекс-Тигер
Конте Кристиан
 
64'
Виманн Никлас
Диаките Умар
 
72'
0:3
Мустафа Сулиман
(Цолис Христос)
83'
 
Аппелькамп Синта
Йоханнессон Исак-Бергманн
83'
 
Ястржембски Деннис
Клаус Феликс
85'
Ниманн Ноэль
Dave Gnaase
 
87'
 
Вермейж Винсент
Мустафа Сулиман
88'
 
Нимиц Йона
Цолис Христос
88'
0:4
Танака Ао
(Циммерман Маттиас)
89'
 
Танака Ао

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 580 Количество передач 345
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
14
Диаките
Умар
4
Гьямфи
Максвелл
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
11
Макридис
Хараламбос
9
Erik
Engelhardt
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
34
Николя
Гавори
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
36
Мустафа
Сулиман
Оснабрюк
4-5-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Оснабрюк
Фортуна

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
ТМК
1:1
Б2
0:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 9 (1) 0.35
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.12
Dave Gnaase 3 0.12
Конте Кристиан 2 0.08
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 15 (3) 0.58
Вермейж Винсент 9 (1) 0.35
Танака Ао 6 0.23
Клаус Феликс 5 0.19
Энгельхардт Янник 3 0.12
Нимиц Йона 3 0.12
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Де Вейс Йорди 2 0.08
Мустафа Сулиман 2 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Учино Такаси 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Кюизанс Микаэль 6 1
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Сиберт Джамиль 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Фортуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
9
Оснабрюк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фортуна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

6
20
Оснабрюк
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Фортуна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

11
33
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
1
9%
5
15%
1-15
2
18%
2
6%
16-30
2
18%
8
24%
31-45
1
9%
7
21%
46-60
2
18%
5
15%
61-75
3
27%
6
18%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
30%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Пропущено

32
18
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
6%
4
22%
1-15
4
13%
5
28%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
7
22%
4
22%
46-60
8
25%
2
11%
61-75
5
16%
1
6%
76-90

Забито

25
56
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 31
5 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
2
8%
8
14%
1-15
3
12%
8
14%
16-30
5
20%
9
16%
31-45
3
12%
14
25%
46-60
4
16%
8
14%
61-75
8
32%
9
16%
76-90

Пропущено

52
34
20 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
6
12%
4
12%
1-15
4
8%
8
24%
16-30
10
19%
7
21%
31-45
9
17%
7
21%
46-60
12
23%
4
12%
61-75
11
21%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6

Результаты матчей

Оснабрюк
Фортуна

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:5
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
22
4
8
18
1.5
15
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 25 14 9 2 46 - 25 51
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
5.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 25 11 5 9 37 - 37 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Эльвeрсберг
 25 10 5 10 39 - 41 35
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
17.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Оснабрюк 0:4 Фортуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный