Тур: 26. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
243 Количество передач 249
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
32 Батен ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
0.88
Среднее время на гол
40
102
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|6 (1)
|0.23
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.19
|Энгельс Марио
|5
|0.19
|Санкох Мохамед
|4
|0.15
|Нанкиши Абденего
|3
|0.12
|Уахим Анас
|2
|0.08
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.04
|Хрустич Айдин
|1
|0.04
|Зонненберг Свен
|1
|0.04
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.23
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.23
|Со Силла
|5
|0.19
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.19
|Кюйперс Бас
|4
|0.15
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.12
|Мартинсен Якоб
|3
|0.12
|Крамер Йорис
|2
|0.08
|Льянсана Энрик
|2
|0.08
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.04
|Амофа Джамал
|1
|0.04
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Вейинович Марко
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|3
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Со Силла
|2
|0
|Бломме Ксандер
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
5
Хераклес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
10
23
Хераклес
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
12% (3)
28% (7)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
31
9
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
19
12
2 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
8
42%
2
17%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
27
17
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
4
15%
3
18%
1-15
8
30%
30%
1
6%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
5
19%
6
35%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
26
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
15%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
3
23%
8
31%
76-90
Пропущено
30
16
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
13%
3
19%
1-15
6
20%
3
19%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
5
17%
5
31%
76-90
Забито
32
38
6 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
3
9%
3
8%
1-15
1
3%
3
8%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
9
28%
5
13%
46-60
10
31%
8
21%
61-75
7
22%
12
32%
76-90
Пропущено
57
33
30 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 16
8
14%
6
18%
1-15
14
25%
4
12%
16-30
8
14%
5
15%
31-45
9
16%
6
18%
46-60
10
18%
2
6%
61-75
8
14%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0
Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0
Результаты матчей
Хераклес
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
75
76
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
310
39
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
196
1015
1015
322
520
124
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|66 - 19
|59
|3.
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 24
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|50 - 25
|46
|5.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|58 - 50
|40
|6.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|52 - 40
|39
|7.
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|38 - 33
|38
|8.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 33
|33
|9.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|40 - 46
|31
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 43
|31
|11.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 36
|30
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|33 - 44
|28
|14.
|0:0 Заявка
|26
|6
|6
|14
|31 - 58
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|25 - 45
|21
|16.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|38 - 56
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|20 - 52
|16
|18.
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|26 - 63
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 28
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|23 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5