Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Вейинович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

88' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Брюнс Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.

84' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тактическая замена. Бриан Лимбомбе уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио

82' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Адеканье Бобби . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Хорнкамп Ииц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Брайан Де Керсмакер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Хераклес

76' Тактическая замена. Эдвардсен Оливер уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

71' Кюйперс Бас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Рефери не любит споров - именно за это Де Ланге Жеффри сейчас получил желтую

70' Фантастический гол, где все сам сделал Бриан Лимбомбе!

69' Г О О О О Л - Бриан Лимбомбе из команды Хераклес левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

69' Хорнкамп Ииц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Брюнс Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Брайан Де Керсмакер пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

69' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Хераклес

68' Эдвардсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

68' Кюйперс Бас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бриан Лимбомбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Хераклес

65' Матч возобновлен

63' Брюин Джорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Удар от ворот произведет Хераклес

57' Оооо... вот это был удар! Виллюмссон Виллюм должен был забить с этой позиции.

57' Виллюмссон Виллюм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Команда Хераклес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Бриан Лимбомбе ослабляет давление, выбив мяч.

51' Удар от ворот произведет Хераклес

50' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

49' Виллюмссон Виллюм пробил со штрафного прямо в стенку

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.