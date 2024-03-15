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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 11834 Главный судья: Маншот Ероен
Хераклес
2:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
36' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
1:0
55' Гол
Хорнкамп Ииц
2:0
69' Гол
Лимбомбе Брайан
70' Желтая карточка
Де Ланге Жеффри
71' Желтая карточка
Кюйперс Бас
87' Желтая карточка
Брюнс Томас
90'+5

Ход матча

36'
Де Кеерсмакер Брайан
 
55'
Хорнкамп Ииц
(Ханссон Эмиль)
1:0
63'
Брюнс Томас
Брюин Джорди
 
64'
Зонненберг Свен
Леердам Келвин
 
64'
 
Батен Тибо
Линторст Эверт
64'
 
Адеканье Бобби
Мартинсен Якоб
69'
Лимбомбе Брайан
(Хорнкамп Ииц)
2:0
70'
 
Де Ланге Жеффри
71'
 
Кюйперс Бас
75'
 
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
76'
 
Бломме Ксандер
Наубер Геррит
76'
 
Тенгстедт Сёрен
Эдвардсен Оливер
84'
Энгельс Марио
Лимбомбе Брайан
 
84'
Вейинович Марко
Ханссон Эмиль
 
87'
Брюнс Томас
 
90'
Санкох Мохамед
Хорнкамп Ииц
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 388 Количество передач 462
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
20
Хрустич
Айдин
7
Лимбомбе
Брайан
5
Брюин
Джорди
29
Ханссон
Эмиль
9
Хорнкамп
Ииц
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Хераклес
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
4:0
К
0:1
Э
1:1
Э
4:2
ТМК
1:0
ТМС
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
0.88

Среднее время на гол

40
102

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 7 (1) 0.27
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.19
Энгельс Марио 5 0.19
Санкох Мохамед 4 0.15
Нанкиши Абденего 3 0.12
Уахим Анас 2 0.08
Лимбомбе Брайан 2 0.08
Хоогма Джастин 1 0.04
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Хрустич Айдин 1 0.04
Зонненберг Свен 1 0.04
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.23
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.23
Со Силла 5 0.19
Эдвардсен Оливер 5 0.19
Кюйперс Бас 4 0.15
Ромменс Филипп 3 (1) 0.12
Мартинсен Якоб 3 0.12
Крамер Йорис 2 0.08
Льянсана Энрик 2 0.08
Дейл Матс 1 (1) 0.04
Амофа Джамал 1 0.04
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 6 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Вейинович Марко 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 3 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Со Силла 2 0
Бломме Ксандер 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
5
Хераклес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

10
23
Хераклес
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
12% (3)
27% (7)
Гоу Эхед Иглс
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

21
12
2 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
6
29%
3
25%
46-60
9
43%
2
17%
61-75
4
19%
4
33%
76-90

Пропущено

27
19
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
4
15%
3
16%
1-15
8
30%
30%
1
5%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
5
19%
7
37%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
3
11%
5
26%
76-90

Забито

13
26
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
2
15%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
4
31%
2
8%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
3
23%
8
31%
76-90

Пропущено

30
16
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
13%
3
19%
1-15
6
20%
3
19%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
5
17%
5
31%
76-90

Забито

34
38
6 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
3
9%
3
8%
1-15
1
3%
3
8%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
10
29%
29%
5
13%
46-60
11
32%
8
21%
61-75
7
21%
12
32%
76-90

Пропущено

57
35
30 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
8
14%
6
17%
1-15
14
25%
4
11%
16-30
8
14%
5
14%
31-45
9
16%
7
20%
46-60
10
18%
3
9%
61-75
8
14%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0
Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0

Результаты матчей

Хераклес
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
7
6
2
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
19
7
11
15
1.5
10
16
3
23
2.5
5
21
1
25
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 25 18 5 2 66 - 19 59
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 25 13 7 5 50 - 25 46
5.
Аякс
 Заявка 25 11 7 7 58 - 50 40
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 25 10 9 6 52 - 40 39
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 26 10 7 9 38 - 35 37
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 25 9 4 12 40 - 46 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 25 8 7 10 30 - 43 31
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 25 7 7 11 33 - 44 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 25 6 3 16 25 - 45 21
16.
Эксельсиор
 Заявка 25 4 9 12 38 - 56 21
17.
Витесс
 Заявка 25 4 4 17 20 - 52 16
18.
Волендам
 Заявка 25 3 5 17 26 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 8 2 3 32 - 14 26
5.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
11.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
12.
Валвейк
 Заявка 13 4 2 7 18 - 24 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 13 3 2 8 18 - 30 11
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 2 4 7 8 - 27 10
14.
Витесс
 Заявка 13 3 0 10 12 - 34 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 3 8 21 - 35 9
16.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 23 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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