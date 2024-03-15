Тур: 24. Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити.
0:0
Перерыв
Ход матча
12'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
26
Оспина
Давид
23
Яхья
Айман
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Мажраши АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Яслам СаадЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Хамиду РаянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
-
23 Яхья АйманЗащитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.44
1.67
Среднее время на гол
62
54
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.57
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|9 (2)
|0.38
|Кесси Франк
|7 (1)
|0.29
|Фирмино Роберто
|6 (1)
|0.25
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0.17
|Вейга Габриэль
|4
|0.17
|Альнабит Сумайхан
|2
|0.08
|Хинди Абдулбасит
|2
|0.08
|Ибаньес Рожер
|2
|0.08
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Мажраши Али
|1
|0.04
|Аль-Маджхад Мохаммед
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Фахад Аль-Рашиди
|0
|0
|Яслам Саад
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|22 (7)
|0.92
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.67
|Мане Садио
|9 (1)
|0.38
|Отавио Эдмилсон
|6
|0.25
|Брозович Марсело
|2
|0.08
|Теллес Алекс
|2
|0.08
|Лапорт Эмерик
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.04
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|2
|Хинди Абдулбасит
|6
|1
|Аль-Маджхад Мохаммед
|4
|0
|Демирал Мерих
|2
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Вейга Габриэль
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Аль-Асмари Али
|2
|0
|Мажраши Али
|2
|0
|Альхурайджи Мохаммед
|2
|0
|Хамиду Раян
|2
|0
|Аль-Джухани Зияд
|1
|0
|Яслам Саад
|1
|0
|Аль-Али Хассан
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
1
1
Аль-Ахли Джидда
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
25
30
Аль-Ахли Джидда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
9% (2)
39% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
17
34
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
24%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
2
12%
9
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
31
31
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
10%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
9
29%
29%
7
23%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
8
26%
5
16%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90
Забито
48
65
25 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
7
15%
6
9%
1-15
7
15%
9
14%
16-30
11
23%
15
23%
31-45
7
15%
12
18%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
10
21%
14
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
33
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
4
16%
4
12%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
6
24%
7
21%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
4
16%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда 3:2
Аль-Наср Дубай - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Ухань Три Таунс 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Ахли Джидда 0:6 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Дамак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 АСЕК Мимозы - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
3
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
56
102
47
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
66
83
48
47
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
1310
194
1013
149
419
815
122
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|21
|2
|0
|70 - 12
|65
|2.
|0:0
|24
|17
|3
|4
|65 - 33
|54
|3.
|0:0
|24
|14
|6
|4
|49 - 24
|48
|4.
|23
|12
|4
|7
|44 - 31
|40
|5.
|23
|11
|6
|6
|39 - 28
|39
|6.
|1:1
|24
|9
|8
|7
|30 - 25
|35
|7.
|23
|9
|7
|7
|37 - 29
|34
|8.
|1:0
|24
|9
|7
|8
|31 - 37
|34
|9.
|23
|8
|7
|8
|37 - 32
|31
|10.
|24
|7
|7
|10
|27 - 31
|28
|11.
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|12.
|24
|8
|3
|13
|36 - 42
|27
|13.
|24
|7
|3
|14
|21 - 36
|24
|14.
|23
|6
|5
|12
|30 - 38
|23
|15.
|0:1
|24
|6
|5
|13
|21 - 45
|23
|16.
|1:1
|24
|6
|4
|14
|24 - 47
|22
|17.
|24
|6
|3
|15
|28 - 59
|21
|18.
|24
|2
|9
|13
|25 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|1
|0
|35 - 5
|34
|2.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|31 - 18
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|5
|0
|17 - 5
|26
|4.
|12
|7
|1
|4
|26 - 22
|22
|5.
|12
|6
|4
|2
|24 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|27 - 19
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|8.
|12
|6
|2
|4
|15 - 19
|20
|9.
|1:1
|12
|5
|2
|5
|17 - 23
|17
|10.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|12.
|12
|5
|0
|7
|11 - 16
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|14.
|12
|3
|4
|5
|18 - 17
|13
|15.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|16.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 17
|13
|17.
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|18.
|12
|2
|2
|8
|12 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|35 - 7
|31
|2.
|0:0
|12
|9
|1
|2
|34 - 15
|28
|3.
|0:0
|12
|7
|1
|4
|32 - 19
|22
|4.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|21 - 20
|21
|5.
|11
|5
|4
|2
|18 - 13
|19
|6.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|9.
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 17
|11
|13.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|12 - 29
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|15.
|12
|0
|7
|5
|13 - 23
|7
|16.
|12
|2
|0
|10
|9 - 23
|6
|17.
|1:1
|12
|1
|2
|9
|7 - 24
|5
|18.
|12
|0
|1
|11
|13 - 40
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|22 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|20 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|15 (2)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 10
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 10
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 7
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Ахли Джидда
16.5% (26)
Ничья
20.9% (33)
Аль-Наср Эр-Рияд
62.7% (99)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
90.6% (106)
Нет
9.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
34.2% (54)
1:1 Ничья
17.1% (27)
2:1 Аль-Ахли Джидда
5.7% (9)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
3.8% (6)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
3.2% (5)
1:0 Аль-Ахли Джидда
2.5% (4)
3:1 Аль-Ахли Джидда
1.3% (2)
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