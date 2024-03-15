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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Аль-Ахли Джидда
0:0
Перерыв
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
12' Желтая карточка
Ибаньес Рожер
45' Желтая карточка
Кесси Франк

Ход матча

12'
Ибаньес Рожер
 
45'
Кесси Франк
 
Прогнозы 158
Аль-Ахли Джидда 16.5% (26)
X 20.9% (33)
Аль-Наср Эр-Рияд 62.7% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Ахли Джидда
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
27
Мажраши
Али
28
Демирал
Мерих
3
Ибаньес
Рожер
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
40
Аль-Асмари
Али
7
Марез
Рияд
10
Фирмино
Роберто
97
Сен-Максимен
Аллан
20
Аль-Бураикан
Фирас
26
Оспина
Давид
23
Яхья
Айман
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
14
Аль-Наджи
Сами
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ЛЧА
2:1
ПЛ
3:4
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.67

Среднее время на гол

62
54

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.57

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 9 (2) 0.38
Кесси Франк 7 (1) 0.29
Фирмино Роберто 6 (1) 0.25
Сен-Максимен Аллан 4 0.17
Вейга Габриэль 4 0.17
Альнабит Сумайхан 2 0.08
Хинди Абдулбасит 2 0.08
Ибаньес Рожер 2 0.08
Демирал Мерих 1 0.04
Мажраши Али 1 0.04
Аль-Маджхад Мохаммед 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Фахад Аль-Рашиди 0 0
Яслам Саад 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 22 (7) 0.92
Талиска Андерсон 16 (1) 0.67
Мане Садио 9 (1) 0.38
Отавио Эдмилсон 6 0.25
Брозович Марсело 2 0.08
Теллес Алекс 2 0.08
Лапорт Эмерик 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Гариб Абдуррахман 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 2
Хинди Абдулбасит 6 1
Аль-Маджхад Мохаммед 4 0
Демирал Мерих 2 1
Кесси Франк 3 0
Вейга Габриэль 3 0
Марез Рияд 2 0
Менди Эдуар 2 0
Аль-Асмари Али 2 0
Мажраши Али 2 0
Альхурайджи Мохаммед 2 0
Хамиду Раян 2 0
Аль-Джухани Зияд 1 0
Яслам Саад 1 0
Аль-Али Хассан 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Брозович Марсело 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

1
1
Аль-Ахли Джидда
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

25
30
Аль-Ахли Джидда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
9% (2)
39% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

17
34
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
24%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
2
12%
9
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

31
31
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
10%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
9
29%
29%
7
23%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
8
26%
5
16%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90

Забито

48
65
25 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
7
15%
6
9%
1-15
7
15%
9
14%
16-30
11
23%
15
23%
31-45
7
15%
12
18%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
10
21%
14
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
33
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
4
16%
4
12%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
6
24%
7
21%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
4
16%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда 3:2
Аль-Наср Дубай - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Ухань Три Таунс 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Ахли Джидда 0:6 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Дамак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 АСЕК Мимозы - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
3
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
10
2
4
7
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
9
2
6
6
2.5
8
3
4
8
3.5
4
7
1
11
4.5
3
8
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
2
13
10
1.5
19
4
10
13
2.5
14
9
4
19
3.5
8
15
1
22
4.5
3
20
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 23 21 2 0 70 - 12 65
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 24 17 3 4 65 - 33 54
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 24 14 6 4 49 - 24 48
4.
Аль-Иттихад Джидда
 23 12 4 7 44 - 31 40
5.
Аль-Таавун Бурайда
 23 11 6 6 39 - 28 39
6.
Аль-Иттифак
 1:1 24 9 8 7 30 - 25 35
7.
Дамак
 23 9 7 7 37 - 29 34
8.
Аль-Фейха
 1:0 24 9 7 8 31 - 37 34
9.
Аль-Фатех
 23 8 7 8 37 - 32 31
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 24 7 7 10 27 - 31 28
11.
Аль-Халидж
 24 7 7 10 28 - 34 28
12.
Аль-Вахда Мекка
 24 8 3 13 36 - 42 27
13.
Аль-Ахдуд
 24 7 3 14 21 - 36 24
14.
Аль-Раед Бурайда
 23 6 5 12 30 - 38 23
15.
Аль-Рияд
 0:1 24 6 5 13 21 - 45 23
16.
Аль-Таи
 1:1 24 6 4 14 24 - 47 22
17.
Абха
 24 6 3 15 28 - 59 21
18.
Аль-Хазм
 24 2 9 13 25 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 12 11 1 0 35 - 5 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 12 8 2 2 31 - 18 26
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 12 7 5 0 17 - 5 26
4.
Аль-Иттихад Джидда
 12 7 1 4 26 - 22 22
5.
Дамак
 12 6 4 2 24 - 14 22
6.
Аль-Вахда Мекка
 12 6 3 3 27 - 19 21
7.
Аль-Таавун Бурайда
 12 6 2 4 21 - 15 20
8.
Абха
 12 6 2 4 15 - 19 20
9.
Аль-Таи
 1:1 12 5 2 5 17 - 23 17
10.
Аль-Иттифак
 1:1 11 4 4 3 16 - 14 16
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 4 3 4 16 - 14 15
12.
Аль-Ахдуд
 12 5 0 7 11 - 16 15
13.
Аль-Халидж
 12 3 5 4 15 - 16 14
14.
Аль-Фатех
 12 3 4 5 18 - 17 13
15.
Аль-Рияд
 0:1 12 3 4 5 9 - 16 13
16.
Аль-Фейха
 1:0 12 3 4 5 10 - 17 13
17.
Аль-Раед Бурайда
 11 4 0 7 15 - 21 12
18.
Аль-Хазм
 12 2 2 8 12 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 10 1 0 35 - 7 31
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 12 9 1 2 34 - 15 28
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 12 7 1 4 32 - 19 22
4.
Аль-Фейха
 1:0 12 6 3 3 21 - 20 21
5.
Аль-Таавун Бурайда
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Аль-Иттифак
 1:1 13 5 4 4 14 - 11 19
7.
Аль-Иттихад Джидда
 11 5 3 3 18 - 9 18
8.
Аль-Фатех
 11 5 3 3 19 - 15 18
9.
Аль-Халидж
 12 4 2 6 13 - 18 14
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 13 3 4 6 11 - 17 13
11.
Дамак
 11 3 3 5 13 - 15 12
12.
Аль-Раед Бурайда
 12 2 5 5 15 - 17 11
13.
Аль-Рияд
 0:1 12 3 1 8 12 - 29 10
14.
Аль-Ахдуд
 12 2 3 7 10 - 20 9
15.
Аль-Хазм
 12 0 7 5 13 - 23 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 12 2 0 10 9 - 23 6
17.
Аль-Таи
 1:1 12 1 2 9 7 - 24 5
18.
Абха
 12 0 1 11 13 - 40 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 22 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 20 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 10
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 7
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Аль-Ахли" - "Аль-Наср" 0-0. 
  • Судья
    45'
    Роналду после свистка сильно пнул мяч. Тельо обошёлся только устным предупреждением португальцу, что вызвало негодование у игроков и фанатов "Аль-Ахли". 
  • Желтая карточка
    45'
    Кесси получает жёлтую карточку у "Аль-Ахли". Отавио в центре поля красиво разобрался с соперником и рвался вперёд, а футболист хозяев уронил его на газон. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минуты к основному времени первого тайма компенсировал Тельо. 
  • Судья
    44'
    Гол Роналду отменён! Разобрались арбитры с положением португальца и вынесли свой вердикт. Плечом забрался в офсайд Криштиану, что не скрылось от строгих глаз судей, отвечающих за VAR. 
  • Видеоповтор
    44'
    VAR вмешивается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты положение Роналду в начальной стадии атаки. Судя по всему, португалец забрался в небольшой офсайд. 
  • Травма, повреждение
    43'
    И ещё одна остановка в нашем матче. Отавио получил по голове бутылкой, которая была выброшена с трибун. Очень неприятный момент, который мог закончиться серьёзным повреждением. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Мане из глубины выполнил отличный пас вперёд, Демираль в подкате опередил Роналду и вынес сферу в правую часть штрафной, куда непонятно зачем побежал Менди. Криштиану это заметил и низом покатил снаряд в пустой створ! 
  • 41'
    Отавио из центральной части поля отдал передачу вперёд, Роналду сыграл неудачно и пропустил снаряд под ногой, чем и воспользовались защитники "Аль-Ахли". 
  • 40'
    Кесси из глубины выполнил заброс на чужую половину поля, Алавжами выиграл верховое единоборство у Фирмино и скинул игровой снаряд своему голкиперу. 
  • 39'
    Брозович оказался с мячом у левого угла штрафной площади соперника и выполнил заброс к линии вратарской. Никого из партнёров там не оказалось, и Ибаньес в падении вынес снаряд. 
  • 38'
    Гораздо более весёлый футбол мы наблюдаем ближе к концовке первого тайма. Основная заслуга за это лежит на плечах хозяев, которые более активно стали действовать в атаке. 
  • Штанга
    37'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Марез выполнил кросс к линии вратарской, Демирал в одиночестве выпрыгнул и головой пробил в перекладину! 
  • Фол, нарушение
    36'
    Алекс Теллес на своей половине поля довольно грубо встретил Мажраши. Очевидно, что в тело сыграл защитник гостей, но аргентинский арбитр решил не показывать ему предупреждения. 
  • 35'
    Сен-Максимен слева ворвался в штрафную соперника и отдал передачу в центр, Фирмино получил мяч в отличной позиции и пробил по воротам, но эту попытку заблокировал соперник! 
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    • 34'
      Быстрая атака получилась у хозяев. Аль-Асмари получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника, но бить не стал, а выполнил кросс в центр, который спокойно перехватил защитник. 
    • Угловой
      33'
      Алекс Теллес от правого углового флага выполнил навес к ближней штанге, а там Ибаньес сыграл уверенно и головой вынес игровой снаряд. Пока стандарты никакой пользы не приносят командам. 
    • 32'
      Очень активно оба главных тренера пользуются этой паузой и пытаются довести своим подопечным какие изменения нужно внести в игру. Конечно, хочется более активного футбола в атаке. 
    • 31'
      Небольшой перерыв делает аргентинский рефери на водопой. Довольно жарко в Саудовской Аравии, поэтому такая остановка необходима футболистам. После паузы угловой разыграют гости. 
    • 30'
      Сен-Максимен красиво разобрался на левом фланге и отдал передачу в центр, Кесси пытался разогнать атаку своей команды, но далеко отпустил мяч, чем и воспользовался Теллес. 
    • Угловой
      29'
      Сен-Максимен от левого углового флага выполнил кросс к ближнему краю вратарской, а там защитники "Аль-Насра" справились с угрозой. Сферу на противоположном краю подхватил Марез, но никакой опасности также не придумал. 
    • 28'
      Кесси получил мяч в левой части штрафной соперника и попытался пробить по воротам, однако защитники эту попытку заблокировали, и сфера улетела за лицевую. Угловой разыграют хозяева. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Гариб в центре поля попал под прессинг сразу двух соперников, и против него нарушил правила Марез. Много нарушений мы пока видим. Как я уже говорил, агрессивно действуют футболисты. 
    • 26'
      Демирал со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Кесси рвался к этой передаче, однако получилось очень сильно, поэтому сферой спокойно завладел Оспина. 
    • 25'
      Абсолютно ничего не происходит на поле в эти минуты. Футболисты "Аль-Насра" снова забрали мяч под свой контроль, но пока это владение никакой пользы гостям не приносит. 
    • 24'
      Роналду получил мяч в правой части штрафной соперника, прорвался до лицевой, а затем выполнил кросс в центр вратарской, а там на "втором этаже" уверенно сыграл Демирал. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Гариб по левому полуфлангу рвался к штрафной соперника и попал под жёсткий подкат Мажраши. Сыграл в мяч футболист "Аль-Ахли", однако игроку гостей досталось в этом моменте. 
    • 22'
      Мане протащил мяч по правому флангу, сместился в центр, а затем выполнил перевод на противоположный край, вот только получилось крайне неточно, и хозяева забрали сферу себе. 
    • 21'
      Завершились стартовые минуты в нашем матче. Команды пока занимаются борьбой, а вот красивого футбола мы пока не наблюдаем. Ждём, что игра в ближайшие минуты изменится. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Мане рвался вперёд по правой бровке, но против него нарушил правила Яслам. Арбитр нарушение зафиксировал, но карточку не показал, что вызвало негодование у Роналду, который решил пообщаться с Тельо. 
    • 19'
      В центре поля неприятно столкнулись Отавио и Марез. Повезло, что обошлось без серьёзных повреждений для футболистов. Продолжается наша встреча, с мячом снова футболисты "Аль-Насра". 
    • 18'
      Чувствуется напряжение, которое царит в атмосфере нашего матча. Команды очень агрессивно настроены друг против друга, а вот про футбол в стартовые минуты они практически забыли. 
    • 17'
      Марез шикарной разрезающей передачей практически вывел аль-Бураикана на рандеву с голкипером, однако Алавжами в последний момент опередил форварда и выбил мяч! 
    • 16'
      Гариб получил игровой снаряд на левом фланге атаки, но попал под серьёзный прессинг Демирала, который сумел вынести мяч за боковую. Очень агрессивны в обороне хозяева. 
    • 15'
      Больше с мячом в стартовые минуты находятся футболисты "Аль-Насра". Здорово гости перекатывают сферу в центральной части поля, но никакой остроты у владений Менди мы пока не наблюдали. 
    • Желтая карточка
      14'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Ибаньес наказан предупреждением у "Аль-Ахли". Мане по правому флангу рвался вперёд, а бразильский защитник хозяев уронил его на газон. 
    • 13'
      Марез с правого фланга из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, аль-Бураикан ждал мяча, однако его опередил Яхья, уверенно сыгравший головой. 
    • Угловой
      12'
      Угловой на левом фланге заработали гости. Последовал розыгрыш, после которого Брозович выполнил кросс в центр вратарской, но там защитники "Аль-Ахли" справились с угрозой. 
    • 11'
      Закрепились на чужой половине поля футболисты "Аль-Насра". Гариб получил снаряд на левой бровке и пытался выполнить кросс в штрафную, но эта попытка оказалась заблокирована. 
    • 10'
      Марез справа ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр, сфера попала в защитника "Аль-Насра", отскочила в алжирца и улетела за лицевую линию. 
    • Угловой
      9'
      Первый угловой в матче заработали футболисты "Аль-Ахли" на правом фланге. Марез выполнил навес к дальней штанге, но там защитники гостей отвели угрозу от владений Оспины. 
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Аль-Асмари с левого края штрафной прострелил к дальней штанге, Марез уже готов был пробить в упор по воротам, но его в подкате опередил Алекс Теллес! 
    • 7'
      Мане рвался вперёд по правой бровке, сместился в центр, однако далеко отпустил от себя игровой снаряд, чем и воспользовался Ибаньес, сильно выбивший сферу. 
    • 6'
      Относительно спокойно начинается наша встреча. Команды попеременно владеют мячом, но никакой опасности впереди создать пока не удаётся. В центре поля проходят стартовые минуты. 
    • Травма, повреждение
      5'
      А вот и первая остановка в нашем матче. Роналду досталось по голове в штрафной "Аль-Ахли". Боролся португалец с Менди за верховой мяч, и голкипер случайно ударил его по голове. 
    • 4'
      Криштиану Роналду получил игровой снаряд на чужой половине поля, сделал несколько эффектных движений с мячом, что вызвало бурю негодования на трибунах. Хороший раздражитель португалец для фанатов. 
    • Судья
      3'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу аргентинская бригада арбитров. Во главе Факундо Тельо. Довольно опытный арбитр, который отработал три матча на Чемпионате Мира в Катаре. 
    • 2'
      Футболисты "Аль-Ахли" вышли на эту встречу в зелёном комплекте формы, гости играют в жёлтых футболках и синих трусах. Ворота Оспины в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Ахли" на своём поле будет принимать "Аль-Наср". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.2% пользователей.
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    Прогнозы 158
    Аль-Ахли Джидда 16.5% (26)
    X 20.9% (33)
    Аль-Наср Эр-Рияд 62.7% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Джидда
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    2.95
    Реклама, betcity.ru
    3.75
    Реклама, pari.ru
    2.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Ахли Джидда
    16.5% (26)
    Ничья
    20.9% (33)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    62.7% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    90.6% (106)
    Нет
    9.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    34.2% (54)
    1:1 Ничья
    17.1% (27)
    2:1 Аль-Ахли Джидда
    5.7% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (6)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.8% (6)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.2% (5)
    1:0 Аль-Ахли Джидда
    2.5% (4)
    3:1 Аль-Ахли Джидда
    1.3% (2)
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    Аль-Ахли Джидда
    Аль-Наср Эр-Рияд
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