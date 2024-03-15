И ещё одна остановка в нашем матче. Отавио получил по голове бутылкой, которая была выброшена с трибун. Очень неприятный момент, который мог закончиться серьёзным повреждением.

VAR вмешивается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты положение Роналду в начальной стадии атаки. Судя по всему, португалец забрался в небольшой офсайд.

Гол Роналду отменён! Разобрались арбитры с положением португальца и вынесли свой вердикт. Плечом забрался в офсайд Криштиану, что не скрылось от строгих глаз судей, отвечающих за VAR.

Пять минуты к основному времени первого тайма компенсировал Тельо.

Кесси получает жёлтую карточку у "Аль-Ахли". Отавио в центре поля красиво разобрался с соперником и рвался вперёд, а футболист хозяев уронил его на газон.

Роналду после свистка сильно пнул мяч. Тельо обошёлся только устным предупреждением португальцу, что вызвало негодование у игроков и фанатов "Аль-Ахли".

Сен-Максимен слева ворвался в штрафную соперника и отдал передачу в центр, Фирмино получил мяч в отличной позиции и пробил по воротам, но эту попытку заблокировал соперник!

Алекс Теллес на своей половине поля довольно грубо встретил Мажраши. Очевидно, что в тело сыграл защитник гостей, но аргентинский арбитр решил не показывать ему предупреждения.

МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Марез выполнил кросс к линии вратарской, Демирал в одиночестве выпрыгнул и головой пробил в перекладину!

Гораздо более весёлый футбол мы наблюдаем ближе к концовке первого тайма. Основная заслуга за это лежит на плечах хозяев, которые более активно стали действовать в атаке.

Брозович оказался с мячом у левого угла штрафной площади соперника и выполнил заброс к линии вратарской. Никого из партнёров там не оказалось, и Ибаньес в падении вынес снаряд.

Кесси из глубины выполнил заброс на чужую половину поля, Алавжами выиграл верховое единоборство у Фирмино и скинул игровой снаряд своему голкиперу.

Отавио из центральной части поля отдал передачу вперёд, Роналду сыграл неудачно и пропустил снаряд под ногой, чем и воспользовались защитники "Аль-Ахли".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! КРИШТИАНУ РОНАЛДУ! Мане из глубины выполнил отличный пас вперёд, Демираль в подкате опередил Роналду и вынес сферу в правую часть штрафной, куда непонятно зачем побежал Менди. Криштиану это заметил и низом покатил снаряд в пустой створ!

Абсолютно ничего не происходит на поле в эти минуты. Футболисты "Аль-Насра" снова забрали мяч под свой контроль, но пока это владение никакой пользы гостям не приносит.

Демирал со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Кесси рвался к этой передаче, однако получилось очень сильно, поэтому сферой спокойно завладел Оспина.

Гариб в центре поля попал под прессинг сразу двух соперников, и против него нарушил правила Марез. Много нарушений мы пока видим. Как я уже говорил, агрессивно действуют футболисты.

Кесси получил мяч в левой части штрафной соперника и попытался пробить по воротам, однако защитники эту попытку заблокировали, и сфера улетела за лицевую. Угловой разыграют хозяева.

Сен-Максимен от левого углового флага выполнил кросс к ближнему краю вратарской, а там защитники "Аль-Насра" справились с угрозой. Сферу на противоположном краю подхватил Марез, но никакой опасности также не придумал.

Сен-Максимен красиво разобрался на левом фланге и отдал передачу в центр, Кесси пытался разогнать атаку своей команды, но далеко отпустил мяч, чем и воспользовался Теллес.

Небольшой перерыв делает аргентинский рефери на водопой. Довольно жарко в Саудовской Аравии, поэтому такая остановка необходима футболистам. После паузы угловой разыграют гости.

Очень активно оба главных тренера пользуются этой паузой и пытаются довести своим подопечным какие изменения нужно внести в игру. Конечно, хочется более активного футбола в атаке.

Алекс Теллес от правого углового флага выполнил навес к ближней штанге, а там Ибаньес сыграл уверенно и головой вынес игровой снаряд. Пока стандарты никакой пользы не приносят командам.

Быстрая атака получилась у хозяев. Аль-Асмари получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника, но бить не стал, а выполнил кросс в центр, который спокойно перехватил защитник.

24' Роналду получил мяч в правой части штрафной соперника, прорвался до лицевой, а затем выполнил кросс в центр вратарской, а там на "втором этаже" уверенно сыграл Демирал.

23' Гариб по левому полуфлангу рвался к штрафной соперника и попал под жёсткий подкат Мажраши. Сыграл в мяч футболист "Аль-Ахли", однако игроку гостей досталось в этом моменте.

22' Мане протащил мяч по правому флангу, сместился в центр, а затем выполнил перевод на противоположный край, вот только получилось крайне неточно, и хозяева забрали сферу себе.

21' Завершились стартовые минуты в нашем матче. Команды пока занимаются борьбой, а вот красивого футбола мы пока не наблюдаем. Ждём, что игра в ближайшие минуты изменится.

20' Мане рвался вперёд по правой бровке, но против него нарушил правила Яслам. Арбитр нарушение зафиксировал, но карточку не показал, что вызвало негодование у Роналду, который решил пообщаться с Тельо.

19' В центре поля неприятно столкнулись Отавио и Марез. Повезло, что обошлось без серьёзных повреждений для футболистов. Продолжается наша встреча, с мячом снова футболисты "Аль-Насра".

18' Чувствуется напряжение, которое царит в атмосфере нашего матча. Команды очень агрессивно настроены друг против друга, а вот про футбол в стартовые минуты они практически забыли.

17' Марез шикарной разрезающей передачей практически вывел аль-Бураикана на рандеву с голкипером, однако Алавжами в последний момент опередил форварда и выбил мяч!

16' Гариб получил игровой снаряд на левом фланге атаки, но попал под серьёзный прессинг Демирала, который сумел вынести мяч за боковую. Очень агрессивны в обороне хозяева.

15' Больше с мячом в стартовые минуты находятся футболисты "Аль-Насра". Здорово гости перекатывают сферу в центральной части поля, но никакой остроты у владений Менди мы пока не наблюдали.

14' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Ибаньес наказан предупреждением у "Аль-Ахли". Мане по правому флангу рвался вперёд, а бразильский защитник хозяев уронил его на газон.

13' Марез с правого фланга из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, аль-Бураикан ждал мяча, однако его опередил Яхья, уверенно сыгравший головой.

12' Угловой на левом фланге заработали гости. Последовал розыгрыш, после которого Брозович выполнил кросс в центр вратарской, но там защитники "Аль-Ахли" справились с угрозой.

11' Закрепились на чужой половине поля футболисты "Аль-Насра". Гариб получил снаряд на левой бровке и пытался выполнить кросс в штрафную, но эта попытка оказалась заблокирована.

10' Марез справа ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр, сфера попала в защитника "Аль-Насра", отскочила в алжирца и улетела за лицевую линию.

9' Первый угловой в матче заработали футболисты "Аль-Ахли" на правом фланге. Марез выполнил навес к дальней штанге, но там защитники гостей отвели угрозу от владений Оспины.

8' ОПАСНО! Аль-Асмари с левого края штрафной прострелил к дальней штанге, Марез уже готов был пробить в упор по воротам, но его в подкате опередил Алекс Теллес!

7' Мане рвался вперёд по правой бровке, сместился в центр, однако далеко отпустил от себя игровой снаряд, чем и воспользовался Ибаньес, сильно выбивший сферу.

6' Относительно спокойно начинается наша встреча. Команды попеременно владеют мячом, но никакой опасности впереди создать пока не удаётся. В центре поля проходят стартовые минуты.

5' А вот и первая остановка в нашем матче. Роналду досталось по голове в штрафной "Аль-Ахли". Боролся португалец с Менди за верховой мяч, и голкипер случайно ударил его по голове.

4' Криштиану Роналду получил игровой снаряд на чужой половине поля, сделал несколько эффектных движений с мячом, что вызвало бурю негодования на трибунах. Хороший раздражитель португалец для фанатов.

3' Обслуживает сегодняшнюю встречу аргентинская бригада арбитров. Во главе Факундо Тельо. Довольно опытный арбитр, который отработал три матча на Чемпионате Мира в Катаре.

2' Футболисты "Аль-Ахли" вышли на эту встречу в зелёном комплекте формы, гости играют в жёлтых футболках и синих трусах. Ворота Оспины в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.