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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Аль-Ахли Джидда
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 47
Аль-Ахли Джидда 14.9% (7)
X 12.8% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд 72.3% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Ахли Джидда
Ничья
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История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ЛЧА
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ЛЧА
2:1
ПЛ
3:4
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.67

Среднее время на гол

62
54

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.57

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 9 (2) 0.39
Кесси Франк 7 (1) 0.3
Фирмино Роберто 6 (1) 0.26
Сен-Максимен Аллан 4 0.17
Вейга Габриэль 4 0.17
Альнабит Сумайхан 2 0.09
Хинди Абдулбасит 2 0.09
Ибаньес Рожер 2 0.09
Демирал Мерих 1 0.04
Мажраши Али 1 0.04
Аль-Маджхад Мохаммед 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Фахад Аль-Рашиди 0 0
Яслам Саад 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 22 (7) 0.96
Талиска Андерсон 16 (1) 0.7
Мане Садио 9 (1) 0.39
Отавио Эдмилсон 6 0.26
Брозович Марсело 2 0.09
Теллес Алекс 2 0.09
Лапорт Эмерик 2 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Гариб Абдуррахман 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 2
Хинди Абдулбасит 6 1
Аль-Маджхад Мохаммед 4 0
Демирал Мерих 2 1
Вейга Габриэль 3 0
Марез Рияд 2 0
Кесси Франк 2 0
Менди Эдуар 2 0
Аль-Асмари Али 2 0
Мажраши Али 2 0
Альхурайджи Мохаммед 2 0
Хамиду Раян 2 0
Аль-Джухани Зияд 1 0
Яслам Саад 1 0
Аль-Али Хассан 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Брозович Марсело 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

1
1
Аль-Ахли Джидда
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

25
30
Аль-Ахли Джидда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
9% (2)
39% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

17
34
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
24%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
2
12%
9
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

31
31
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
10%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
9
29%
29%
7
23%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
8
26%
5
16%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90

Забито

48
65
25 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
7
15%
6
9%
1-15
7
15%
9
14%
16-30
11
23%
15
23%
31-45
7
15%
12
18%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
10
21%
14
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
33
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
4
16%
4
12%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
6
24%
7
21%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
4
16%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда 3:2
Аль-Наср Дубай - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Ухань Три Таунс 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Ахли Джидда 0:6 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Дамак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 АСЕК Мимозы - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
3
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
10
2
4
7
2.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
9
2
6
6
2.5
8
3
4
8
3.5
4
7
1
11
4.5
3
8
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
21
2
13
10
1.5
19
4
10
13
2.5
14
9
4
19
3.5
8
15
1
22
4.5
3
20
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 23 21 2 0 70 - 12 65
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 23 17 2 4 65 - 33 53
3.
Аль-Ахли Джидда
 23 14 5 4 49 - 24 47
4.
Аль-Иттихад Джидда
 23 12 4 7 44 - 31 40
5.
Аль-Таавун Бурайда
 23 11 6 6 39 - 28 39
6.
Дамак
 23 9 7 7 37 - 29 34
7.
Аль-Иттифак
 23 9 7 7 29 - 24 34
8.
Аль-Фатех
 23 8 7 8 37 - 32 31
9.
Аль-Фейха
 23 8 7 8 30 - 37 31
10.
Аль-Вахда Мекка
 23 8 3 12 36 - 41 27
11.
Аль-Халидж
 23 7 6 10 26 - 32 27
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 23 6 7 10 24 - 31 25
13.
Аль-Ахдуд
 23 7 2 14 19 - 34 23
14.
Аль-Раед Бурайда
 23 6 5 12 30 - 38 23
15.
Аль-Рияд
 23 6 5 12 21 - 44 23
16.
Аль-Таи
 23 6 3 14 23 - 46 21
17.
Абха
 23 5 3 15 27 - 59 18
18.
Аль-Хазм
 23 2 9 12 25 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 12 11 1 0 35 - 5 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 12 8 2 2 31 - 18 26
3.
Аль-Ахли Джидда
 11 7 4 0 17 - 5 25
4.
Аль-Иттихад Джидда
 12 7 1 4 26 - 22 22
5.
Дамак
 12 6 4 2 24 - 14 22
6.
Аль-Вахда Мекка
 12 6 3 3 27 - 19 21
7.
Аль-Таавун Бурайда
 12 6 2 4 21 - 15 20
8.
Абха
 11 5 2 4 14 - 19 17
9.
Аль-Таи
 11 5 1 5 16 - 22 16
10.
Аль-Иттифак
 11 4 4 3 16 - 14 16
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 4 3 4 16 - 14 15
12.
Аль-Ахдуд
 12 5 0 7 11 - 16 15
13.
Аль-Халидж
 11 3 4 4 13 - 14 13
14.
Аль-Фатех
 12 3 4 5 18 - 17 13
15.
Аль-Рияд
 12 3 4 5 9 - 16 13
16.
Аль-Раед Бурайда
 11 4 0 7 15 - 21 12
17.
Аль-Фейха
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Аль-Хазм
 11 2 2 7 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 10 1 0 35 - 7 31
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 9 0 2 34 - 15 27
3.
Аль-Ахли Джидда
 12 7 1 4 32 - 19 22
4.
Аль-Фейха
 12 6 3 3 21 - 20 21
5.
Аль-Таавун Бурайда
 11 5 4 2 18 - 13 19
6.
Аль-Иттихад Джидда
 11 5 3 3 18 - 9 18
7.
Аль-Фатех
 11 5 3 3 19 - 15 18
8.
Аль-Иттифак
 12 5 3 4 13 - 10 18
9.
Аль-Халидж
 12 4 2 6 13 - 18 14
10.
Дамак
 11 3 3 5 13 - 15 12
11.
Аль-Раед Бурайда
 12 2 5 5 15 - 17 11
12.
Аль-Рияд
 11 3 1 7 12 - 28 10
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 2 4 6 8 - 17 10
14.
Аль-Ахдуд
 11 2 2 7 8 - 18 8
15.
Аль-Хазм
 12 0 7 5 13 - 23 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 11 2 0 9 9 - 22 6
17.
Аль-Таи
 12 1 2 9 7 - 24 5
18.
Абха
 12 0 1 11 13 - 40 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 22 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 20 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 9
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 9
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 7
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 7
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Аль-Ахли Джидда 14.9% (7)
    X 12.8% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Ахли Джидда
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    2.50
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    2.46
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    Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Ахли Джидда
    14.6% (7)
    Ничья
    12.5% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    54.2% (26)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:1 Аль-Ахли Джидда
    8.3% (4)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (3)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.2% (2)
    1:0 Аль-Ахли Джидда
    4.2% (2)
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