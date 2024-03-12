Тур: 24. Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити.
История личных встреч
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.44
1.67
Среднее время на гол
62
54
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.57
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|9 (2)
|0.39
|Кесси Франк
|7 (1)
|0.3
|Фирмино Роберто
|6 (1)
|0.26
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0.17
|Вейга Габриэль
|4
|0.17
|Альнабит Сумайхан
|2
|0.09
|Хинди Абдулбасит
|2
|0.09
|Ибаньес Рожер
|2
|0.09
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Мажраши Али
|1
|0.04
|Аль-Маджхад Мохаммед
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Фахад Аль-Рашиди
|0
|0
|Яслам Саад
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|22 (7)
|0.96
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.7
|Мане Садио
|9 (1)
|0.39
|Отавио Эдмилсон
|6
|0.26
|Брозович Марсело
|2
|0.09
|Теллес Алекс
|2
|0.09
|Лапорт Эмерик
|2
|0.09
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.04
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|9
|2
|Хинди Абдулбасит
|6
|1
|Аль-Маджхад Мохаммед
|4
|0
|Демирал Мерих
|2
|1
|Вейга Габриэль
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Кесси Франк
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Аль-Асмари Али
|2
|0
|Мажраши Али
|2
|0
|Альхурайджи Мохаммед
|2
|0
|Хамиду Раян
|2
|0
|Аль-Джухани Зияд
|1
|0
|Яслам Саад
|1
|0
|Аль-Али Хассан
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
1
1
Аль-Ахли Джидда
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
25
30
Аль-Ахли Джидда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
9% (2)
39% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
17
34
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
4
24%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
2
12%
8
24%
31-45
3
18%
7
21%
46-60
4
24%
4
12%
61-75
2
12%
9
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
2
40%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
31
31
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
10%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
9
29%
29%
7
23%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
8
26%
5
16%
76-90
Пропущено
20
18
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
20%
7
39%
76-90
Забито
48
65
25 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
7
15%
6
9%
1-15
7
15%
9
14%
16-30
11
23%
15
23%
31-45
7
15%
12
18%
46-60
5
10%
9
14%
61-75
10
21%
14
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
33
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
4
16%
4
12%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
6
24%
7
21%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
4
16%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Таи - Аль-Ахли Джидда 1:4 Аль-Ахдуд - Аль-Ахли Джидда 3:2
Аль-Наср Дубай - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Ухань Три Таунс 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Халидж 1:0 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Ахли Джидда 0:6 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Дамак - Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Ахли Джидда - Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Вахда Мекка 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 АСЕК Мимозы - Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
6
1 раз 4%
3
6 раз 26%
2
5 раз 22%
4
5 раз 22%
5
3 раза 13%
0
2 раза 9%
1
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
56
102
47
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
66
83
48
47
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
212
1310
194
1013
149
419
815
122
320
122
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|22 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|20 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|15 (2)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 9
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 7
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 7
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
Прогнозы на матч Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Ахли Джидда
14.6% (7)
Ничья
12.5% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
72.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
54.2% (26)
1:1 Ничья
12.5% (6)
2:1 Аль-Ахли Джидда
8.3% (4)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (3)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
4.2% (2)
1:0 Аль-Ахли Джидда
4.2% (2)
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