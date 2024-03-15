Тур: 25. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Якубик Кржыштоф
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
22'
29'
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
-
11 Filip Tonder
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лех
Варта Познань
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.28
|Исхак Микаэль
|6
|0.24
|Мархвиньски Филип
|6
|0.24
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.16
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.12
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.08
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.28
|Журавски Мачей
|4
|0.16
|Савич Стефан V
|2
|0.08
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.08
|Купчак Матеуш
|2
|0.08
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Лех
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
11
7
Лех
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
21% (5)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
21% (5)
29% (7)
Варта Познань
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
17%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
29%
29%
1
6%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
5
21%
3
19%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
5
38%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Забито
37
24
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
4
11%
6
25%
1-15
6
16%
4
17%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
8
22%
4
17%
76-90
Пропущено
29
27
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
10%
3
11%
1-15
4
14%
7
26%
16-30
7
24%
3
11%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
34%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Результаты матчей
Лех
Варта Познань
Точный счет
2:0
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лех
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
84
39
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1410
1212
816
420
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|6
|5
|54 - 34
|45
|2.
|24
|13
|6
|5
|34 - 21
|45
|3.
|24
|12
|7
|5
|46 - 26
|43
|4.
|0:0
|25
|11
|9
|5
|36 - 30
|42
|5.
|24
|12
|4
|8
|44 - 28
|40
|6.
|24
|10
|8
|6
|35 - 29
|38
|7.
|24
|10
|6
|8
|31 - 27
|36
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|24
|9
|4
|11
|30 - 33
|31
|11.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|12.
|24
|5
|13
|6
|23 - 26
|28
|13.
|0:0
|25
|6
|10
|9
|23 - 28
|28
|14.
|24
|5
|12
|7
|30 - 31
|27
|15.
|24
|5
|8
|11
|31 - 44
|23
|16.
|24
|4
|11
|9
|26 - 32
|23
|17.
|24
|2
|12
|10
|27 - 39
|18
|18.
|24
|4
|4
|16
|20 - 47
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|24 - 12
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|8.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|12
|3
|6
|3
|18 - 17
|15
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 15
|18
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|18 - 21
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|12
|1
|2
|9
|14 - 27
|5
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8