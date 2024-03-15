  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Лех
2:0
Конец матча
Варта Познань
0'
22' Желтая карточка
Саламон Бартош
28' Желтая карточка
Голизаде Али
1:0
52' Гол
Вельде Кристоффер
2:0
80' Гол
Вельде Кристоффер
89' Желтая карточка
Андерссон Элиас
90'+4
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
23
Блажич
Миха
5
Андерссон
Элиас
50
Ба-Луа
Адриэль
22
Муравски
Радослав
10
Мархвиньски
Филип
11
Вельде
Кристоффер
8
Голизаде
Али
17
Шимчак
Филип
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
20
Межграни
Мохамед
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
47
Пржикрыл
Томаш
Лех
4-4-1-1
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Лех
Варта Познань

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 9 (1) 0.36
Мархвиньски Филип 6 0.24
Исхак Микаэль 6 0.24
Ба-Луа Адриэль 4 0.16
Шимчак Филип 3 (1) 0.12
Карлстрём Йеспер 2 0.08
Перейра Жоэл III 1 0.04
Квеквескири Ника 1 0.04
Муравски Радослав 1 0.04
Червински Алан 1 0.04
Блажич Миха 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Дагерстол Филип 1 0.04
Гургул Михал 1 0.04
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.28
Журавски Мачей 4 0.16
Савич Стефан V 2 0.08
Луиш Мигел 2 0.08
Пржикрыл Томаш 2 0.08
Купчак Матеуш 2 0.08
Эппель Мартон 2 (1) 0.08
Визингер Дарио 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 4 0
Мархвиньски Филип 4 0
Саламон Бартош 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Гургул Михал 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0

Результаты матчей

Лех
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Лех
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

11
7
Лех
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Варта Познань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
4
15%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
6
23%
3
19%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
5
38%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Забито

39
24
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
4
10%
6
25%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
8
21%
4
17%
31-45
8
21%
3
13%
46-60
4
10%
3
13%
61-75
9
23%
4
17%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
3
10%
3
10%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
7
24%
3
10%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
10
34%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1

Результаты матчей

Лех
Варта Познань

Точный счет

2:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
11 раз 44%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лех
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
7
9
4
1.5
3
9
4
9
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
14
11
13
12
1.5
8
17
4
21
2.5
1
24
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 24 9 4 11 30 - 33 31
11.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 24 5 8 11 31 - 44 23
16.
Корона Кельце
 24 4 11 9 26 - 32 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 12 3 6 3 18 - 17 15
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
5.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
10.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
11.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 12 1 2 9 14 - 27 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Голизаде Али получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Саламон Бартош получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 2:0 Варта Познань онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный