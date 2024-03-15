Тур: 25. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаСаламон Бартош
28' Желтая карточкаГолизаде Али
1:0
52' ГолВельде Кристоффер
2:0
80' ГолВельде Кристоффер
89' Желтая карточкаАндерссон Элиас
90'+4
Ход матча
22'
28'
52'
80'
89'
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
-
11 Filip Tonder
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лех
Варта Познань
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|9 (1)
|0.36
|Мархвиньски Филип
|6
|0.24
|Исхак Микаэль
|6
|0.24
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.16
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.12
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.08
|Перейра Жоэл III
|1
|0.04
|Квеквескири Ника
|1
|0.04
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Червински Алан
|1
|0.04
|Блажич Миха
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Дагерстол Филип
|1
|0.04
|Гургул Михал
|1
|0.04
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.28
|Журавски Мачей
|4
|0.16
|Савич Стефан V
|2
|0.08
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.08
|Купчак Матеуш
|2
|0.08
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|4
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|0
|Саламон Бартош
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Варта Познань
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Лех
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Варта Познань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
11
7
Лех
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Варта Познань
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 16
4
15%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
6
23%
3
19%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
5
38%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Забито
39
24
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
4
10%
6
25%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
8
21%
4
17%
31-45
8
21%
3
13%
46-60
4
10%
3
13%
61-75
9
23%
4
17%
76-90
Пропущено
29
29
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
3
10%
3
10%
1-15
4
14%
7
24%
16-30
7
24%
3
10%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
10
34%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0
Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1
Результаты матчей
Лех
Варта Познань
Точный счет
2:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
11 раз 44%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лех
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
57
94
39
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
48
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1411
1312
817
421
124
223
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8