  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Палермо
0:3
Конец матча
Венеция
0'
0:1
18' Гол
Похьянпало Йоэль
0:2
30' Гол
Похьянпало Йоэль
61' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
63' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
0:3
90' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Похьянпало Йоэль
(Кандела Антонио)
30'
0:2
Похьянпало Йоэль
(Пьерини Николас)
46'
Aljosa Vasic
Ди Мариано Франческо
 
46'
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
 
46'
Гравес Симон
Неделчару Ионуц
 
61'
 
Альтаре Джорджо
62'
Траоре Шака
Хендерсон Лиам
 
63'
Чеккарони Пьетро
 
70'
 
Оливьери Марко
Пьерини Николас
70'
 
Бьярксон Бьярки Стейнн
Эллертссон Микаэль-Эгиль
78'
Солери Эдоардо
Сегре Джакопо
 
80'
 
Свобода Михаэль
Дзампано Франческо
81'
 
Яяло Мато
Бузио Джанлука
87'
 
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль
90'
0:3
Гюткьяр Кристиан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 467 Количество передач 398
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пильячелли
Мирко
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
53
Хендерсон
Лиам
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Палермо
4-2-3-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Венеция

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:3
СB
3:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.4

Среднее время на гол

180
64

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 12 (4) 0.4
Сегре Джакопо 7 0.23
Ди Франческо Федерико 5 0.17
Штулац Лео 4 0.13
Солери Эдоардо 4 0.13
Раноккья Филиппо 4 0.13
Манкузо Леонардо 3 0.1
Инсинье Роберто 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Лучиони Фабио 2 0.07
Неделчару Ионуц 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Хансен Кристоффер Лунн 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 18 (4) 0.6
Гюткьяр Кристиан 10 (1) 0.33
Пьерини Николас 5 0.17
Бузио Джанлука 5 0.17
Тессманн Таннер 4 0.13
Альтаре Джорджо 4 0.13
Йонсен Деннис 3 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.07
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.07
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Диаките Салим 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Сверко Марин 6 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Бузио Джанлука 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Яяло Мато 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Венеция
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
6
Палермо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

22
30
Палермо
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Венеция
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

28
23
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
12
43%
12
52%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Забито

25
33
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
5
20%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
4
16%
7
21%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
4
16%
5
15%
61-75
7
28%
5
15%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
3
15%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
5
26%
4
20%
76-90

Забито

53
56
22 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
7
13%
5
9%
1-15
7
13%
10
18%
16-30
8
15%
9
16%
31-45
4
8%
8
14%
46-60
8
15%
7
13%
61-75
19
36%
17
30%
76-90

Пропущено

40
35
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
4
10%
4
11%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
9
23%
5
14%
31-45
9
23%
7
20%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
8
20%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2
Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2
Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1

Результаты матчей

Палермо
Венеция

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палермо
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
11
4
6
9
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
8
7
4
11
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
26
4
17
13
1.5
19
11
10
20
2.5
9
21
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 29 16 8 5 40 - 21 56
4.
Комо
 29 15 7 7 40 - 32 52
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 29 14 6 9 46 - 38 48
7.
Сампдория
 29 11 6 12 40 - 44 39
8.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
9.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
10.
Пиза
 29 9 10 10 35 - 35 37
11.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
12.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
13.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
17.
Тернана
 29 7 8 14 34 - 40 29
18.
Асколи
 29 6 10 13 28 - 35 28
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
15.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
16.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
17.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
6.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
7.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
15.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Палермо 0:3 Венеция онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный