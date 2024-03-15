Тур: 30. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
0:1
18' ГолПохьянпало Йоэль
0:2
30' ГолПохьянпало Йоэль
61' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
63' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
0:3
90' ГолГюткьяр Кристиан
90'+6
Ход матча
18'
30'
61'
63'
90'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
467 Количество передач 398
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Венеция
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.4
Среднее время на гол
180
64
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|12 (4)
|0.4
|Сегре Джакопо
|7
|0.23
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.17
|Штулац Лео
|4
|0.13
|Солери Эдоардо
|4
|0.13
|Раноккья Филиппо
|4
|0.13
|Манкузо Леонардо
|3
|0.1
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Лучиони Фабио
|2
|0.07
|Неделчару Ионуц
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|18 (4)
|0.6
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.33
|Пьерини Николас
|5
|0.17
|Бузио Джанлука
|5
|0.17
|Тессманн Таннер
|4
|0.13
|Альтаре Джорджо
|4
|0.13
|Йонсен Деннис
|3
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.07
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Яяло Мато
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Венеция
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
6
Палермо
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
22
30
Палермо
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Венеция
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
28
23
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
12
43%
12
52%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
4
19%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Забито
25
33
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
5
20%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
4
16%
7
21%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
4
16%
5
15%
61-75
7
28%
5
15%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
5
26%
3
15%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
5
26%
4
20%
76-90
Забито
53
56
22 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
7
13%
5
9%
1-15
7
13%
10
18%
16-30
8
15%
9
16%
31-45
4
8%
8
14%
46-60
8
15%
7
13%
61-75
19
36%
17
30%
76-90
Пропущено
40
35
18 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
4
10%
4
11%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
9
23%
5
14%
31-45
9
23%
7
20%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
8
20%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2
Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2
Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1
Результаты матчей
Палермо
Венеция
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
0
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
114
69
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
87
87
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
264
1713
1911
1020
921
129
129
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13