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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Кёльн
1:1
Первый тайм: 28'
РБ Лейпциг
0'
0:1
15' Гол
Симонс Хави
1:1
18' Гол
Адамян Саркис

Ход матча

15'
0:1
Симонс Хави
(Шешко Беньямин)
18'
Адамян Саркис
(Мартель Эрик)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 144
Кёльн 8.3% (12)
X 5.6% (8)
РБ Лейпциг 86.1% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кёльн
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РБ Лейпциг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
8
Гусенбашич
Денис
6
Мартель
Эрик
40
Алиду
Фариде
11
Кайнц
Флориан
35
Финкгрефе
Макс
23
Адамян
Саркис
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
17
Опенда
Лои
Кёльн
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
РБ Лейпциг

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
6:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.71
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

45
73

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.19
Алиду Фариде 4 0.15
Кайнц Флориан 3 (3) 0.12
Вальдшмидт Лука 2 0.08
Майна Линтон 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Доунс Дамион 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 17 (2) 0.65
Симонс Хави 7 0.27
Шешко Беньямин 7 0.27
Поульсен Юссуф 4 0.15
Баумгартнер Кристоф 4 0.15
Ольмо Дани 3 0.12
Раум Давид 2 0.08
Форсберг Эмиль 2 0.08
Вернер Тимо 2 (1) 0.08
Хенрихс Бенджамин 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Кампль Кевин 1 0.04
Клостерманн Лукас 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Шлагер Ксавер 0 0
Айдара Амаду 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Хюберс Тимо 5 0
Любичич Деян 5 0
Тилманн Ян 3 1
Мартель Эрик 4 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Финкгрефе Макс 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Майна Линтон 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 7 0
Шлагер Ксавер 5 0
Симонс Хави 5 0
Айдара Амаду 4 0
Опенда Лои 4 0
Раум Давид 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 2 0
Орбан Вилли 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Кёльн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

9
29
Кёльн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 14
1
11%
1
5%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
6
29%
46-60
2
22%
6
29%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
7
39%
5
22%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Забито

10
31
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
10%
7
23%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
30%
5
16%
31-45
2
20%
5
16%
46-60
2
20%
5
16%
61-75
2
20%
5
16%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
2
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
29%
29%
4
36%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
7
29%
29%
1
9%
76-90

Забито

19
52
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 3
2
11%
8
15%
1-15
2
11%
6
12%
16-30
3
16%
8
15%
31-45
3
16%
11
21%
46-60
4
21%
11
21%
61-75
5
26%
8
15%
76-90

Пропущено

42
34
16 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
3
7%
4
12%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
8
19%
9
26%
31-45
5
12%
6
18%
46-60
12
29%
7
21%
61-75
9
21%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1

Результаты матчей

Кёльн
РБ Лейпциг

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
11 раз 44%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кёльн
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
2
10
1.5
11
2
1
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
1
1
12
1.5
7
5
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
22
3
3
22
1.5
18
7
2
23
2.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
5.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 26 14 5 7 56 - 32 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 25 6 7 12 30 - 41 25
15.
Бохум
 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 1:1 Заявка 26 3 10 13 20 - 43 19
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 1:1 Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
6.
РБ Лейпциг
 1:1 Заявка 13 5 3 5 24 - 22 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Кёльн
 1:1 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    27'
    Мягко забросил в штрафную Айдара на ход Опенда, который оторвался от опеки защитника и отправил снаряд в дальний нижний угол. Гол был отменен из-за офсайда.
  • 26'
    С правого фланга Ольмо забросил в штрафную на ход Шешко, но тот проиграл борьбу за мяч Шабо.
  • 25'
    Мог убегать в контратаку на скорости Адамян после заброса от Мартеля, но вовремя вернулся в оборону Шлагер и отобрал мяч в подкате.
  • 24'
    С дальней дистанции пробил по воротам Симонс после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.
  • 23'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной на Финкгрефе, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 22'
    Отобрал мяч в центре поля Симонс и тут же забросил вперед на Шешко, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 21'
    В центре поля Шешкл грубо наступил на ногу Шабо в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу хозяев судья назначил.
  • 20'
    Отдавал пас по флангу Хенрихс на ход Ольмо, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Саркис Адамян! Хозяева смогли сразу же отыграться. После навеса с угла поля от Кайнца на ближней штанге головой сбросил Марптель на дальнюю, где был совсем один Адамян, который протолкнул снаряд в пустые ворота.
  • Угловой
    17'
    Тонким пасом запустил Адамян в штрафную соперника Алиду, но того опередил Люкеба и вынес сферу на угловой.
  • Описание гола
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Хави Симонс! Удалось быстрый гол провести гостям. Тонким пасом Ольмо нашел в штрафной Шешко, который в касание сбросил поперек на Симонса, а тот оторвался от опеки защитника и вколотил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.
  • 15'
    Убегал в контратаку по центру на скорости Адамян и пробил с линии штрафной в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 14'
    Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Ольмо на ход Шешко, но в последний момент сферу перехватил Килиан.
  • 13'
    Ольмо со штрафного подавал на дальнюю штангу, где головой пробил Опенда, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 12'
    Перед чужой штрафной Айдара оказался на газоне в борьбе против Кайнца. Опасный стандарт исполнять будут "быки".
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    • 11'
      Ушел финтом от соперника Симонс на фланге и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 10'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Алиду и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • 9'
      Мог убегать на ворота соперника Адамян после заброса от Алиду, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Шлагер и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 7'
      С углового навесил на линию вратарской Ольмо, но мяч головой в центр поля смог вынести Килиан.
    • 6'
      Со штрафного прострелил низом на ближнюю штангу Ольмо, но мяч спокойно в аут вынес в касание Шабо.
    • 5'
      Прорывался по флангу на скорости Симонс, но получил по ногам от Гусенбашича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 4'
      Со штрафного навесил Кайнц на дальнюю штангу, но здесь Люкеба вынес сферу головой в центр поля.
    • 3'
      На чужой половине поля Кайнц и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе сине-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Кёльн
    8.3% (12)
    Ничья
    5.6% (8)
    РБ Лейпциг
    86.1% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.95% (88)
    Меньше
    26.05% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    50% (72)
    0:2 РБ Лейпциг
    11.8% (17)
    1:3 РБ Лейпциг
    6.3% (9)
    0:1 РБ Лейпциг
    6.3% (9)
    2:1 Кёльн
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
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