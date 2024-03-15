В центре поля Шешкл грубо наступил на ногу Шабо в силовой борьбе. Штрафной удар в пользу хозяев судья назначил.

Отобрал мяч в центре поля Симонс и тут же забросил вперед на Шешко, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

С левого фланга прострелил в центр штрафной на Финкгрефе, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

С дальней дистанции пробил по воротам Симонс после сольного прохода, но мяч полетел крайне неточно.

Мог убегать в контратаку на скорости Адамян после заброса от Мартеля, но вовремя вернулся в оборону Шлагер и отобрал мяч в подкате.

С правого фланга Ольмо забросил в штрафную на ход Шешко, но тот проиграл борьбу за мяч Шабо.

Мягко забросил в штрафную Айдара на ход Опенда, который оторвался от опеки защитника и отправил снаряд в дальний нижний угол. Гол был отменен из-за офсайда.

Перед чужой штрафной Айдара оказался на газоне в борьбе против Кайнца. Опасный стандарт исполнять будут "быки".

Ольмо со штрафного подавал на дальнюю штангу, где головой пробил Опенда, но мяч в гуще защитников застрял.

Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Ольмо на ход Шешко, но в последний момент сферу перехватил Килиан.

Убегал в контратаку по центру на скорости Адамян и пробил с линии штрафной в ближний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Хави Симонс! Удалось быстрый гол провести гостям. Тонким пасом Ольмо нашел в штрафной Шешко, который в касание сбросил поперек на Симонса, а тот оторвался от опеки защитника и вколотил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.

Тонким пасом запустил Адамян в штрафную соперника Алиду, но того опередил Люкеба и вынес сферу на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Саркис Адамян! Хозяева смогли сразу же отыграться. После навеса с угла поля от Кайнца на ближней штанге головой сбросил Марптель на дальнюю, где был совсем один Адамян, который протолкнул снаряд в пустые ворота.

Отдавал пас по флангу Хенрихс на ход Ольмо, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

11' Ушел финтом от соперника Симонс на фланге и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

10' Ушел от соперника по флангу на скорости Алиду и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров замкнуть не смог.

9' Мог убегать на ворота соперника Адамян после заброса от Алиду, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Шлагер и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

7' С углового навесил на линию вратарской Ольмо, но мяч головой в центр поля смог вынести Килиан.

6' Со штрафного прострелил низом на ближнюю штангу Ольмо, но мяч спокойно в аут вынес в касание Шабо.

5' Прорывался по флангу на скорости Симонс, но получил по ногам от Гусенбашича. Штрафной удар исполнять будут гости.

4' Со штрафного навесил Кайнц на дальнюю штангу, но здесь Люкеба вынес сферу головой в центр поля.

3' На чужой половине поля Кайнц и заработал для своей команды перспективный стандарт.