Тур: 26. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Бадштюбнер Флориан
1:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
15'
0:1
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
РБ Лейпциг
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.71
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
73
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.19
|Алиду Фариде
|4
|0.15
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.08
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Доунс Дамион
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|17 (2)
|0.65
|Симонс Хави
|7
|0.27
|Шешко Беньямин
|7
|0.27
|Поульсен Юссуф
|4
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.15
|Ольмо Дани
|3
|0.12
|Раум Давид
|2
|0.08
|Форсберг Эмиль
|2
|0.08
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Клостерманн Лукас
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|7
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Любичич Деян
|5
|0
|Тилманн Ян
|3
|1
|Мартель Эрик
|4
|0
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Финкгрефе Макс
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Шлагер Ксавер
|5
|0
|Симонс Хави
|5
|0
|Айдара Амаду
|4
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
РБ Лейпциг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
9
29
Кёльн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 14
1
11%
1
5%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
11%
6
29%
46-60
2
22%
6
29%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
3
13%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
7
39%
5
22%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Забито
10
31
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
10%
7
23%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
30%
5
16%
31-45
2
20%
5
16%
46-60
2
20%
5
16%
61-75
2
20%
5
16%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
2
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
29%
29%
4
36%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
7
29%
29%
1
9%
76-90
Забито
19
52
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 3
2
11%
8
15%
1-15
2
11%
6
12%
16-30
3
16%
8
15%
31-45
3
16%
11
21%
46-60
4
21%
11
21%
61-75
5
26%
8
15%
76-90
Пропущено
42
34
16 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
3
7%
4
12%
1-15
5
12%
3
9%
16-30
8
19%
9
26%
31-45
5
12%
6
18%
46-60
12
29%
7
21%
61-75
9
21%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Кёльн 3:3 Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Результаты матчей
Кёльн
РБ Лейпциг
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
11 раз 44%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кёльн
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
210
112
111
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
112
75
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
223
322
187
223
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|1:1 Заявка
|26
|14
|5
|7
|56 - 32
|47
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 41
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|1:1 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 43
|19
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|6.
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 22
|18
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Кёльн
8.3% (12)
Ничья
5.6% (8)
РБ Лейпциг
86.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
73.95% (88)
Меньше
26.05% (31)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
50% (72)
0:2 РБ Лейпциг
11.8% (17)
1:3 РБ Лейпциг
6.3% (9)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (9)
2:1 Кёльн
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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