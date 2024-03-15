Тур: 11.
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
17'
24'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Pablo Monje
-
-
-
-
-
20 Enzo Avaro
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Javier Ruiz
-
19 Alex Luna
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
Главный тренер: Carlos Tevez
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|2
|0.18
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.09
|Mauro Ortiz
|1
|0.09
|Jonatan Goitia
|1
|0.09
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
|Alan Barrionuevo
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.18
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.09
|Авалос Габриэль
|1
|0.09
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.09
|Joaquin Laso
|1
|0.09
|Lucas Gonzalez
|1
|0.09
|Невес Габриэль
|1
|0.09
|Ayrton Costa
|1
|0.09
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Toloza
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Benegas
|4
|0
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Jonatan Goitia
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jose Mendez
|2
|0
|Gustavo Fernandez II
|2
|0
|Jonathan Goya
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|3
|1
|Joaquin Laso
|4
|0
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Депортиво Риестра
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
73
19
37
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|12 - 12
|18
|4.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|5.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|13.
|10
|2
|0
|8
|9 - 19
|6
|14.
|10
|0
|5
|5
|2 - 14
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5