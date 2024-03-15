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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Депортиво Риестра
1:0
Первый тайм: 26'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
17' Гол
Рамирес Педро
24' Желтая карточка
Joaquin Laso

Ход матча

17'
Рамирес Педро
(Guillermo Pereira)
1:0
24'
 
Joaquin Laso
Лучшие коэффициенты
Депортиво Риестра
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.40
3.15
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Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
36
Delfor
Minervino
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
15
Nicolas
Sansotre
5
Рамирес
Педро
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
9
Jonathan
Herrera1
32
Nicolas
Benegas
33
Рей
Родриго
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
4
Исла
Маурисио
3
Спорле
Адриан
17
Lucas
Gonzalez
8
Невес
Габриэль
11
Манкуэльо
Федерико
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Авалос
Габриэль
Депортиво Риестра
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 2 0.18
Milton Aaron Celiz 1 0.09
Mauro Ortiz 1 0.09
Jonatan Goitia 1 0.09
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0
Alan Barrionuevo 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.18
Манкуэльо Федерико 1 0.09
Авалос Габриэль 1 0.09
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.09
Joaquin Laso 1 0.09
Lucas Gonzalez 1 0.09
Невес Габриэль 1 0.09
Ayrton Costa 1 0.09
Исла Маурисио 0 0
Santiago Toloza 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Benegas 4 0
Milton Aaron Celiz 3 0
Jonatan Goitia 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Jose Mendez 2 0
Gustavo Fernandez II 2 0
Jonathan Goya 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Mauro Ortiz 1 0
Tomas Villoldo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 3 1
Joaquin Laso 4 0
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Alexis Conelo 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Alex Luna 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Депортиво Риестра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Депортиво Риестра
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Индепендьенте Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
4
57%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 12 - 12 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 11 5 3 3 10 - 7 18
6.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
7.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Депортиво Риестра
 1:0 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
12.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 2 0 8 9 - 19 6
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 10 1 2 7 5 - 16 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 1:0 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 0:1 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 1:0 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Хоакин Ласо получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Гильермо Перейра сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Рамирес Педро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Индепендьенте Авельянеда.
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Депортиво Риестра
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
5.40
3.15
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1.90
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